НПД под угрозой: для самозанятых, работающих с юрлицами, ставку могут поднять до 13%

Инициативу озвучил в конце сентября 2026 года замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин на Московском финансовом форуме, и первой мишенью могут стать курьеры и водители такси, которые целый день трудятся на платформы. Пока это именно предложение, а не закон: законопроекта нет, а Минфин обещал не менять условия НПД до 2028 года. Разбираем, что уже закреплено нормативно, что обсуждается и к чему готовиться самозанятым и компаниям.
Как устроен НПД сегодня
Налог на профессиональный доход регулируется законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Базовые условия в 2026 году не менялись:
ставка 4% — с доходов от физических лиц;
ставка 6% — с доходов от юридических лиц и ИП;
лимит дохода — 2,4 млн рублей в год; при превышении ФНС автоматически снимает плательщика с учета НПД, вернуться можно только с 1 января следующего года;
вычет 10 000 рублей — он снижает фактическую ставку до 3% и 4% до исчерпания лимита;
страховые взносы платятся добровольно, отчетности нет — только чеки в приложении «Мой налог».
По данным ФНС, к концу 2025 года в России числилось около 15 млн самозанятых, суммарный доход превысил 3 трлн рублей, а перечисленный налог — 136 млрд рублей.
Откуда взялась идея ставки 13%
С предложением «применять ставки НПД более избирательно» выступил Андрей Епишин — заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. Суть инициативы:
для самозанятых, которые фактически работают на полной занятости на одно юрлицо, налог предлагается привести к базовой ставке НДФЛ — 13%;
в первую очередь изменения коснутся водителей такси и курьеров цифровых платформ, где на самозанятых «работают тысячи и сотни тысяч человек»;
тех, кто оказывает услуги только физлицам (частные мастера, репетиторы, арендодатели), нововведение скорее всего не затронет;
сенатор также поднимал тему обязательных страховых взносов, хотя по этому пункту публикации расходятся: окончательные параметры можно будет оценить только по тексту законопроекта — а его пока не внесено.
Логика сторонников: штатный сотрудник отдает с зарплаты 13% НДФЛ, а работодатель платит за него еще около 30% взносов. Платежщик НПД при фактически идентичной работе отдает не более 6% и не делает отчислений вообще. Критики возражают, что курьеры и водители несут свои расходы — например, аренду авто — и никаких социальных гарантий в обмен на повышенный налог не получат.
Важно понимать статус инициативы. Это слова отдельного сенатора, а не решение властей. В конце 2025 года Совфед уже предлагал правительству отменить НПД с 2027 года — но затем Госдума публично пообещала, что новых налогов и повышения ставок налога на профдоход не будет. Минфин неоднократно подтверждал: условия режима сохранятся до 2028 года, ведь эксперимент продлен до конца 2028-го. Если законопроект все же появится, реалистичнее всего ожидать переходный период и дифференцированные условия для разных категорий, а не резкий скачок для всех 15 млн плательщиков.
Параметр
Сейчас (НПД)
Предложение сенатора
Ставка налога
4% с физлиц, 6% с юрлиц и ИП
13% — как обычный НДФЛ
Кого касается
Все плательщики НПД
Работающие «на полной занятости» на юрлица — прежде всего таксисты и курьеры
Вычет 10 000 ₽
Действует, снижает ставку до 3%/4%
Судьба вычета не оговорена
Страховые взносы
Добровольные
Обсуждаются как обязательные (данные расходятся)
Статус
Действующий режим
Инициатива, законопроект не внесен
Что реально уже меняется в 2026 году
Пока ставка не меняется, но год для самозанятых и их заказчиков стал заметно жестче. С 1 октября 2026 года вступила в действие основная часть закона от 31.07.2025 № 289-ФЗ “О платформенной экономике":
Лимит 60 часов. Постановление Правительства от 19.06.2026 № 760 ввело критерий: если самозанятый выполняет заказы одного заказчика через посредническую цифровую платформу более 60 часов в месяц шесть месяцев подряд, платформа обязана приостановить передачу новых заказов в этой связке на два календарных месяца. Действует закрытый перечень отраслей: общепит, торговля, строительство, транспорт, склады, недвижимость, образование, ИТ (коды 62, 63), подбор персонала, реклама и ряд других. Прямые договоры без платформы лимит не затрагивает.
Преференции от платформ. Постановление от 16.05.2026 № 563 устанавливает минимальный объем преференций для исполнителей, участвующих в добровольных страховых программах, — не менее 2,9% дохода, полученного через платформу за предыдущий месяц (компенсации, скидки на комиссию, бонусы).
Отчетность по ГПХ. С 1 сентября 2026 года, по поправкам закона от 20.02.2026 № 29-ФЗ, в ЕФС-1 нужно отражать наличие в договоре условия об уплате взносов на травматизм.
Усиленный контроль. ФНС и Минтруд развивают автоматические инструменты выявления подмены трудовых отношений; для межведомственных комиссий особенно заметны компании, работающие более чем с 35 плательщиками НПД с выплатой каждому свыше 35 000 рублей в месяц дольше трех месяцев.
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При этом заявки на декабрьскую блокировку не равны приговору: превышение 60 часов само по себе не делает договор трудовым. Риск создают совокупность признаков — обязательный график, подчинение руководителю, одинаковая ежемесячная оплата, оборудование заказчика. За переквалификацию заказчику грозят доначисление НДФЛ и взносов, пени и штраф по ст. 5.27 КоАП от 50 000 до 100 000 рублей.
Что обсуждается, но пока не принято
Повышение лимита дохода с 2,4 до 3 млн рублей. В Госдуму внесен законопроект, но на середину 2026 года он не принят; правительство пока не поддержало, настаивая на «заморозке» режима до конца эксперимента.
Отмена НПД с 2027 года — прошлогодняя инициатива Совфеда, не получившая развития после заверений Госдумы.
Обязательные страховые взносы для платформенных самозанятых — обсуждается в связке с инициативой о 13%, но без конкретного законопроекта.
К чему готовиться
Для самозанятых, работающих с физлицами, ничего не меняется ни сейчас, ни по замыслу инициативы. Для «платформенных» исполнителей главный риск двойной: с одной стороны — потенциальное повышение ставки до 13%, с другой — уже действующее ограничение по часам через платформы, которое подталкивает к прямым договорам или оформлению ИП. Тем, чей доход приближается к лимиту 2,4 млн рублей, разумно заранее просчитать переход на ИП с УСН «Доходы» — 6% и без взносов с оборота это часто не дороже нынешних 6% НПД, но без потолка.
Ключевая контрольная точка — появление законопроекта о ставке 13%. Пока его нет, официальная позиция Минфина неизменна: условия НПД гарантированно сохраняются до конца 2028 года.
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