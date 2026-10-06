НПД под угрозой: для самозанятых, работающих с юрлицами, ставку могут поднять до 13%

Что реально уже меняется в 2026 году

Пока ставка не меняется, но год для самозанятых и их заказчиков стал заметно жестче. С 1 октября 2026 года вступила в действие основная часть закона от 31.07.2025 № 289-ФЗ “О платформенной экономике":

Лимит 60 часов. Постановление Правительства от 19.06.2026 № 760 ввело критерий: если самозанятый выполняет заказы одного заказчика через посредническую цифровую платформу более 60 часов в месяц шесть месяцев подряд, платформа обязана приостановить передачу новых заказов в этой связке на два календарных месяца. Действует закрытый перечень отраслей: общепит, торговля, строительство, транспорт, склады, недвижимость, образование, ИТ (коды 62, 63), подбор персонала, реклама и ряд других. Прямые договоры без платформы лимит не затрагивает.

Преференции от платформ. Постановление от 16.05.2026 № 563 устанавливает минимальный объем преференций для исполнителей, участвующих в добровольных страховых программах, — не менее 2,9% дохода, полученного через платформу за предыдущий месяц (компенсации, скидки на комиссию, бонусы).

Отчетность по ГПХ. С 1 сентября 2026 года, по поправкам закона от 20.02.2026 № 29-ФЗ, в ЕФС-1 нужно отражать наличие в договоре условия об уплате взносов на травматизм.

Усиленный контроль. ФНС и Минтруд развивают автоматические инструменты выявления подмены трудовых отношений; для межведомственных комиссий особенно заметны компании, работающие более чем с 35 плательщиками НПД с выплатой каждому свыше 35 000 рублей в месяц дольше трех месяцев.

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При этом заявки на декабрьскую блокировку не равны приговору: превышение 60 часов само по себе не делает договор трудовым. Риск создают совокупность признаков — обязательный график, подчинение руководителю, одинаковая ежемесячная оплата, оборудование заказчика. За переквалификацию заказчику грозят доначисление НДФЛ и взносов, пени и штраф по ст. 5.27 КоАП от 50 000 до 100 000 рублей.