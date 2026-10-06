Можно ли принять НДС к вычету, если счет-фактуру по ЭДО отправили с опозданием

Когда принимать НДС к вычету
По мнению Минфина принять НДС к вычету можно только в квартале, когда получили счет-фактуру согласно письму Минфина от 30.12.2020 № 03-07-11/116098.
По приказу Минфина от 05.02.2021 № 14н датой выставления счета-фактуры в электронной форме считается дата, когда документ поступил от отправителя оператору ЭДО.
🔥 БУХ.СОВЕТ 2027
XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция
Не пропустите главное событие декабря для бухгалтеров — 10–11 декабря 2026 года.
За два дня разберём все важные изменения 2027 года в учёте, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.
Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учёта. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.
Должна ли дата счета-фактуры соответствовать дате направления по ЭДО
Обычно ФНС не контролирует соответствие дат счета-фактуры и даты направления по ЭДО. Однако в рамках контрольных мероприятий ФНС может ознакомиться с самими документами и найти расхождения.
Если сумма существенная, то лучше подписать документ в бумажном варианте, так как тогда не будет зафиксирована дата получения счета-фактуры.
В нашей базе уже более 3,4 тыс. ответов по вопросам НДС, посмотреть.