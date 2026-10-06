Можно ли принять НДС к вычету, если счет-фактуру по ЭДО отправили с опозданием

Когда принимать НДС к вычету

По мнению Минфина принять НДС к вычету можно только в квартале, когда получили счет-фактуру согласно письму Минфина от 30.12.2020 № 03-07-11/116098.

По приказу Минфина от 05.02.2021 № 14н датой выставления счета-фактуры в электронной форме считается дата, когда документ поступил от отправителя оператору ЭДО.