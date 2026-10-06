Когда услуги общепита освобождаются от НДС на УСН

Когда услуги общепита освобождаются от НДС

Услуги общепита освобождаются от НДС, если за прошлый год доходы ИП не превышают 3 млрд руб., а доля доходов от общепита составляет не менее 70% и среднемесячные выплаты работникам — не ниже среднемесячной зарплаты в общепите по региону.

С 01.04.2026 по 31.12.2026 упрощенцы с доходами за 2025 не больше 60 млн руб., утратившие право на освобождение от НДС с 01.01.2026, могут применять его при любом уровне зарплат по ФЗ от 25.04.2026 № 104-ФЗ.

ИП, которые зарегистрированы в текущем году, до конца года применяют освобождение без ограничений по ст. 149 НК.