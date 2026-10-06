Когда услуги общепита освобождаются от НДС на УСН

Когда услуги общепита освобождаются от НДС
Услуги общепита освобождаются от НДС, если за прошлый год доходы ИП не превышают 3 млрд руб., а доля доходов от общепита составляет не менее 70% и среднемесячные выплаты работникам — не ниже среднемесячной зарплаты в общепите по региону.
С 01.04.2026 по 31.12.2026 упрощенцы с доходами за 2025 не больше 60 млн руб., утратившие право на освобождение от НДС с 01.01.2026, могут применять его при любом уровне зарплат по ФЗ от 25.04.2026 № 104-ФЗ.
ИП, которые зарегистрированы в текущем году, до конца года применяют освобождение без ограничений по ст. 149 НК.
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Может ли ИП без сотрудников применять льготу
Если у ИП нет наемных работников, то не выполняется условие о среднемесячной зарплате, так как нет выплат в пользу физических лиц.
Соответственно ИП без наемных работников не может применять льготу по НДС по услугам общепита, которая установлена пп. 38 п. 3 ст. 149 НК. Исключение — вышеописанный случай льготы 2026 года.
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