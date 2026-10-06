Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 6 октября

🔹 Требование ФНС к зарплате директора. ООО зарегистрировано 11 августа, директор-учредитель принят 1 сентября с окладом по московскому МРОТ 40 тыс. руб. После отчетности за 9 месяцев пришло требование: взносы с выплат единоличному исполнительному органу ниже МРОТ. Нарушено условие КС 2.26 — как на это отвечать?
🔹 Стаж сдан, а приёма не было. ООО зарегистрировано в 2023 году, директор принят только 14 февраля 2024-го, но за 2023 год стаж сдан без кадрового мероприятия «прием» — СФР прислал письмо о расхождении, и бухгалтер не понимает, что подавать и как закрыть разницу.
🔹 Одно уведомление вместо двух. ИП на УСН с объектом «доходы» не подал уведомление об авансе за полугодие и спрашивает, можно ли отправить одно общее уведомление по итогам 9 месяцев или лучше сдать за полугодие и за 9 месяцев раздельно.
🔹 Повышение разряда и СФР. Сварщику 3 разряда после обучения и квалификационного экзамена присвоили 4 разряд и отразили повышение в трудовой книжке: нужно ли извещать об этом СФР и не потребуют ли из-за нового разряда спецоценку условий труда и повышенные страховые взносы?
Что такое «Красный уголок бухгалтера»
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