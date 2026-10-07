Как с 2027 года будут считаться имущественные налоги и за что можно не платить вовсе

Сроки уплаты: старое и новое

Платеж Было (до реформы) Стало (периоды с 2027 года) Аванс за I квартал 28 апреля 28 мая Аванс за II квартал 28 июля 28 августа Аванс за III квартал 28 октября 28 ноября Налог за год 28 февраля следующего года 28 марта следующего года

Правило переходное: перенос привязан к периоду, а не к дате на календаре. Налог, начисленный за 2026 год, гасится по прежним срокам — но поскольку 28 февраля 2027 года выпало на воскресенье, по п. 7 ст. 6.1 НК крайняя дата отодвинулась на 1 марта 2027 года. Первый платеж по новым правилам — аванс за первый квартал 2027-го, со сроком 28 мая 2027 года. Годовой налог за 2027-й впервые будет подлежать уплате до 28 марта 2028 года.

Особняком стоит налог на имущество организаций, который считается от среднегодовой стоимости: его график закон не тронул.

Авансы — в апреле, июле и октябре, годовой платеж — в феврале, как и раньше. По этим суммам компании по-прежнему подают уведомления об исчисленных суммах; исключение распространяется и на иностранных налогоплательщиков.