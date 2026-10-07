Как с 2027 года будут считаться имущественные налоги и за что можно не платить вовсе

С 2027 года эта привычная схема переворачивается: считать будет инспекция, сроки сдвинутся на месяц, а компании, чьи объекты оказались в зоне бедствия или действия КТО, смогут вообще отложить платежи. Физлицам тоже есть что проверить — новое законодательство вернуло им налоги за прошлые годы, причем в пользу налогоплательщика.
Два ключевых разворота реформы
Даты. Все платежи по «кадастровой тройке» — транспортному налогу, земельному и налогу на имущество от кадастра — уезжают на месяц позже. Годовой налог вместо февраля теперь гасится в марте.
Логика расчета. Инициатива переходит от налогоплательщика к государству: ФНС формирует начисление сама, сверяясь с Росреестром и ГИБДД, и присылает его владельцу.
Отдельным блоком в законе — новые освобождения для территорий с особыми режимами и льготы для семей и ветеранов.
Сроки уплаты: старое и новое
Платеж
Было (до реформы)
Стало (периоды с 2027 года)
Аванс за I квартал
28 апреля
28 мая
Аванс за II квартал
28 июля
28 августа
Аванс за III квартал
28 октября
28 ноября
Налог за год
28 февраля следующего года
28 марта следующего года
Правило переходное: перенос привязан к периоду, а не к дате на календаре. Налог, начисленный за 2026 год, гасится по прежним срокам — но поскольку 28 февраля 2027 года выпало на воскресенье, по п. 7 ст. 6.1 НК крайняя дата отодвинулась на 1 марта 2027 года. Первый платеж по новым правилам — аванс за первый квартал 2027-го, со сроком 28 мая 2027 года. Годовой налог за 2027-й впервые будет подлежать уплате до 28 марта 2028 года.
Особняком стоит налог на имущество организаций, который считается от среднегодовой стоимости: его график закон не тронул.
Авансы — в апреле, июле и октябре, годовой платеж — в феврале, как и раньше. По этим суммам компании по-прежнему подают уведомления об исчисленных суммах; исключение распространяется и на иностранных налогоплательщиков.
Как теперь формируется начисление
Компании. Инспекция самостоятельно собирает сведения об объектах, считывает кадастровую стоимость, применяет льготы и за 10 рабочих дней до срока платежа направляет организации сообщение об исчисленных суммах. Именно на это сообщение, а не на собственный расчет, теперь надо опираться при уплате. Сумма кажется завышенной? Порядок такой: направляете пояснения и подтверждающие документы, у ФНС есть месяц на их рассмотрение, после чего инспекция при необходимости высылает скорректированное сообщение. С 1 апреля 2027 года обязанность подавать уведомления по транспортному, земельному и «кадастровому» имущественному налогам отменяется вовсе (п. 9 ст. 58 НК).
Граждане. Дедлайн по имущественным налогам для людей не меняется — 1 декабря года, следующего за налоговым периодом. Меняется среда: бумажных писем больше нет, начисление появляется в личном кабинете ФНС и в приложении «Госуслуг». Пользователям с подтвержденной учетной записью уведомления формируются автоматически с 1 августа 2026 года. Оплата идет через единый налоговый счет. Практический вывод для собственника: теперь задача не посчитать налог, а не пропустить и вовремя оспорить чужой расчет.
Территории с ЧП, ЧС и КТО: освобождение и отсрочки
Закон ввел принципиально новую льготу. Гражданин не платит налог на имущество и земельный налог, если одновременно выполняются три условия (п. 16 п. 1 ст. 407 и ст. 395 НК):
объект находится на территории, где официально введен режим чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации либо правовой режим КТО;
по этой территории вынесено решение о временном отселении (эвакуации) жителей;
применяемый период — весь налоговый период, в котором действовал режим.
Последнее условие щедрое: даже если режим отменили в июне, налог за целый год по объектам в такой зоне не начисляется. И это не «на будущее»: закон работает ретроспективно, начиная с налогов 2024 года. Если инспекция все же выставила начисление по объекту в зоне отселения, его нужно оспорить — через личный кабинет, с приложением документов о зоне и статусе резидента.
Важная оговорка: сам по себе факт ЧС «пожар, подтопление» льготу не открывает. Ключ — официальный режим плюс решение об отселении именно по этой территории.
Пример — приграничье Курской области. Здесь государство применило еще один инструмент: не отмену налога, а перенос срока. Серия постановлений Правительства (от 04.09.2024 № 1222, от 07.12.2024 № 1735, от 08.05.2025 № 611, от 03.07.2025 № 1010, от 10.02.2026 № 105) последовательно продлевала послабление. Итог: граждане, проживавшие на 1 августа 2024 года на приграничной территории области либо на территории с КТО, где было принято решение об отселении, вносят транспортный, земельный налог и налог на имущество за 2024–2026 годы до 1 декабря 2027 года — единым платежом, без пеней за «просрочку» прежних дат. Бизнесу из тех же муниципалитетов платежи 2024–2026 годов разрешено перечислить в течение 2027 года равными ежемесячными частями.
Еще четыре послабления из того же закона
Реформа не ограничилась зонами бедствия. В одном пакете приняты меры поддержки:
Участники СВО и их семьи — впервые на уровне федерального кодекса освобождены от транспортного налога по одному автомобилю (перечень категорий — в подп. 9.1–9.5 п. 1 ст. 407 НК), а по земле получили вычет 600 кв. м на один участок;
многодетные родители — сверх прежних льгот теперь вычитают по 5 кв. м в квартире или комнате и по 7 кв. м в доме за каждого ребенка;
семьи с двумя и более детьми — при продаже недвижимости ради улучшения жилищных условий освобождены от НДФЛ.
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Пять ловушек, в которые чаще всего попадают
Смешение «периода» и «даты». Критерий применения новых сроков — за какой год начислен налог. Платеж, назначенный на 2027 год, может быть «старым», если это налог за 2026-й.
Расчет на льготу без решения об отселении. ЧС сама по себе ничего не дает — ищите акт о введении режима и решение об эвакуации жителей.
Молчаливая уплата «по-своему». С 2027 года для организаций отправной точкой служит сообщение инспекции. Расхождение снимается пояснениями и документами, а не платежкой на свою цифру.
Игнорирование переноса выходных. Крайние даты (28-е число, 1 декабря) нужно проверять на выходной — он всегда сдвигает срок.
Ожидание бумажного письма. Начисления теперь живут в электронных кабинетах; непроверенный личный кабинет — риск пеней, а не их отсутствие.
Итог
С налогового периода 2027 года «кадастровая тройка» платится на месяц позже: годовой налог — до 28 марта, авансы — до 28-го числа второго месяца после квартала. Считать эти налоги стала ФНС, а обязанность подавать уведомления по ним отменяется. За 2026 год действует прежний график, фактически — до 1 марта 2027 года из-за выходного. Собственники объектов на территориях с режимами ЧП, ЧС или КТО, по которым принято решение об отселении, освобождены от налога за весь период действия режима — с возвратом силы с 2024 года; жителям ряда территорий (Курская область) сроки платежей продлены до 1 декабря 2027 года.
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