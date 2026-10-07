С 2027 года компании перестанут сдавать декларации по налогу на прибыль за каждое обособленное подразделение

Теперь декларацию сдает только головная компания, а данные по всем подразделениям она собирает внутри одного отчета. ФНС оценила эффект: количество сдаваемых деклараций по налогу на прибыль сократится больше чем на миллион штук в год, а вместе с ними исчезнут и типовые штрафы за просрочку отчетов по филиалам.
Как отчитываются сейчас
Пункт 1 статьи 289 НК сегодня требует сдавать декларацию в двух местах:
по месту нахождения самой организации;
по месту нахождения каждого обособленного подразделения.
Если компания централизованно платит налог за несколько подразделений одного региона, декларацию сдает назначенное ответственное подразделение.
Логика простая: региональная часть налога уходит в бюджет конкретного субъекта, поэтому инспекция на местах хочет видеть расчет по «своим» плательщикам. У сети с тридцатью торговыми точками это тридцать одна декларация за квартал — и тридцать один шанс опоздать со сроком.
Что изменится с 2027 года
Закон № 425-ФЗ вычеркнул из абзаца первого пункта 1 статьи 289 НК слова о месте нахождения обособленных подразделений. С 1 января 2027 года декларацию представляет только головная организация. Крупнейшие налогоплательщики — как и раньше, по месту своего спецучета.
Показатели подразделений из отчета не исчезают. Их консолидируют:
по каждому ОП или группе ОП в одном субъекте отводят отдельный лист декларации;
на этих листах показывают начисление налога в разрезе регионов;
по сути, привычное приложение 5 к листу 02 остается, только теперь все листы живут в одном файле, который отправляет головной офис.
Порядок представления декларации в целом по организации с распределением по подразделениям (п. 5 ст. 289 НК) закон не тронул — поменялся только адресат отчета. ФНС уже готовит новую форму бланка: по проекту приказа применять ее начнут с декларации за 2026 год, то есть раньше, чем заработает сам новый порядок.
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Что не меняется
Реформа коснулась только отчетности. Сам механизм «налог следует за подразделением» работает по-прежнему:
Уплата. Региональную часть налога (17% из общей ставки 25%) компании платят в бюджеты субъектов по месту нахождения головного офиса и каждого ОП — пропорционально доле прибыли (п. 2 ст. 288 НК). Несколько подразделений в одном регионе по-прежнему может обслуживать одно ответственное ОП.
Расчет доли прибыли. Формула прежняя: среднее арифметическое доли численности работников (или расходов на оплату труда) и доли остаточной стоимости основных средств подразделения в общих показателях компании.
Уведомления. О создании обособленного подразделения (кроме филиалов и представительств) нужно сообщать в течение месяца — по форме С-09-3-1, утвержденной приказом ФНС от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@ (пп. 3 п. 2 ст. 23 НК).
Сроки. Декларации за отчетные периоды — до 25 числа следующего месяца, годовая — до 25 марта.
Нормативная база по теме
Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ — поправки в НК; изменения в статью 289 внес пункт 70 статьи 2.
Статья 289 НК — порядок представления деклараций.
Статьи 288 и 284 НК — распределение налога по подразделениям и ставки.
Статья 23 НК — обязанность сообщать о создании ОП.
Информация ФНС России от 19.05.2026 — разъяснения о единой декларации.
Приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@ (с изм. от 03.10.2025 № ЕД-7-3/855@) — действующая форма декларации.
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Настроить учетную программу. Автогенерация «дочерних» деклараций по ОП должна исчезнуть из регламента; вместо нее — один консолидированный отчет с листами по подразделениям. ФНС советует готовить софт заранее.
Проверить исходные данные. Доля прибыли зависит от численности, зарплатных расходов и остаточной стоимости основных средств по каждому ОП. Ошибка здесь означает, что налог уйдет не в тот региональный бюджет, — и это останется главной зоной риска даже после отмены лишних отчетов.
Сверить список подразделений. Все ли склады и точки отражены через С-09-3-1. При переходе на единую отчетность расхождения с базой инспекции станут заметнее.
Не отправлять лишнее в 2027 году. Отчетность за 2026 год идет по старым правилам, но первая декларация нового порядка — за первый отчетный период 2027 года. Декларация по ОП, отправленная по инерции, — уже нарушение.
Помнить, что упростился документооборот, а не обязанность. Регистрация подразделений, уведомления и распределение налога остались.
Больше всего сэкономят федеральные сети и холдинги: вместо пятидесяти-ста деклараций за квартал — одна. Но и региональной компании с парой складов станет проще: меньше отчетов — меньше технических ошибок и поводов для штрафов по статьям 119 и 122 НК.
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