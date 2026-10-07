С 2027 года компании перестанут сдавать декларации по налогу на прибыль за каждое обособленное подразделение

Что изменится с 2027 года

Закон № 425-ФЗ вычеркнул из абзаца первого пункта 1 статьи 289 НК слова о месте нахождения обособленных подразделений. С 1 января 2027 года декларацию представляет только головная организация. Крупнейшие налогоплательщики — как и раньше, по месту своего спецучета.

Показатели подразделений из отчета не исчезают. Их консолидируют:

по каждому ОП или группе ОП в одном субъекте отводят отдельный лист декларации;

на этих листах показывают начисление налога в разрезе регионов;

по сути, привычное приложение 5 к листу 02 остается, только теперь все листы живут в одном файле, который отправляет головной офис.

Порядок представления декларации в целом по организации с распределением по подразделениям (п. 5 ст. 289 НК) закон не тронул — поменялся только адресат отчета. ФНС уже готовит новую форму бланка: по проекту приказа применять ее начнут с декларации за 2026 год, то есть раньше, чем заработает сам новый порядок.