Налог-2026 под микроскопом: 22 процента, порог 20 млн и первый штраф, который вам простят

Для тех, кто впервые попал в плательщики налога, государство приготовило «право на ошибку» — мораторий на штраф за первую декларацию. Разбираем каждый элемент реформы с опорой на текст Налогового кодекса и разъяснения ФНС.
Откуда взялась ставка 22% и как она работает
Главные цифры реформы закрепил закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ: он поправил п. 3 ст. 164 НК, подняв базовую ставку НДС с 20 до 22%, и одновременно втрое урезал порог освобождения на УСН. Льготная ставка 10% для социально значимых товаров — продуктов, детских товаров, лекарств, печатной продукции — осталась нетронутой, как и нулевая ставка для экспорта.
Ключевое правило переходного периода — ставка привязана к дате отгрузки, а не к дате договора или оплаты. Отгрузка 31 декабря 2025 года облагается по 20%, отгрузка 1 января 2026-го и позже — по 22%, даже если договор был заключен год назад, а аванс поступил еще в 2025-м. Специальных переходных положений закон № 425-ФЗ не содержит, поэтому действует общий порядок: с аванса 2025 года продавец исчислил налог по ставке 20/120, а при отгрузке в 2026-м начислит уже 22%, зачтя налог с предоплаты по старой ставке.
Один нюанс для тех, кто платит НДС с драгметаллов и молочных аналогов: закон отменил ставку 10% для молокосодержащих продуктов со сливочно-растительными смесями, а продажу руды и концентратов аффинажным организациям перевел с освобождения на ставку 0%.
Расчетная ставка 22/122: где прячутся 18,03%
Когда налог нужно «вытащить» из суммы, в которой он уже сидит, применяют расчетную ставку по п. 4 ст. 164 НК. Для новой базовой ставки она равна 22/122 — примерно 18,03% вместо прежних 16,67%.
Типовые ситуации, когда счет идет по расчетной ставке:
получен аванс в счет будущих поставок — налог выделяется из поступившей суммы;
покупатель сам исполняет обязанности налогового агента;
реализуется имущество, которое было куплено с НДС внутри цены.
Формула проста: НДС = сумма с налогом × 22/122.
Если в чеке 122 000 рублей, внутри него сидит ровно 22 000 рублей налога. Для льготной ставки 10% расчетная пропорция не изменилась — это по-прежнему 10/110.
Порог 20 млн: заморозка, о которой просил бизнес
Изначально закон № 425-ФЗ закладывал резкое снижение: освобождение от НДС давалось при доходе до 20 млн за 2025 год, до 15 млн за 2026-й, до 10 млн за 2027-й и так далее. Эскалация оказалась слишком крутой: 4 июля 2026 года президент подписал закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ, который внес правки в ст. 145 НК и зафиксировал порог 20 млн рублей.
Актуальная сетка выглядит так:
Доход за прошлый год
Режим налогообложения НДС
20 млн руб. (доходы 2025–2028)
освобождение от налога
15 млн руб. (доход за 2029 год)
налог платится с 2030 года
10 млн руб. (с 2030 года)
налог платится с 2031 года
Освобождение работает автоматически: уведомления в инспекцию не подаются, упрощенец просто не выставляет счета-фактуры, не ведет книги покупок и продаж и не сдает декларацию по НДС. Отказаться от освобождения нельзя, даже если хочется заявлять вычеты — это право появляется только у полноценного плательщика налога.
Два сценария превышения:
Лимит пройден по итогам прошлого года — обязанность платить НДС возникает с 1 января нового года.
Лимит пройден внутри года — налог начисляется с 1-го числа следующего месяца. Например, порог преодолели 15 июня, значит, НДС начинается с 1 июля.
Важная оговорка: часть операций облагается НДС независимо от лимита — импорт, налоговое агентство и случайное выставление счета-фактуры с выделенным налогом (п. 5 ст. 173 НК).
Мораторий: что именно простят и что — нет
Штрафную «амнистию» для новичков закрепила ст. 23 закона № 425-ФЗ. Инспекция не применяет санкцию по п. 1 ст. 119 НК за просрочку первой декларации — той, за квартал, в котором упрощенец впервые начал исчислять НДС. Логика простая: с 2026 года круг плательщиков резко расширился, и государство дало им время освоиться.
Работают три условия одновременно:
Бизнес применяет УСН.
Обязанность платить НДС возникла впервые в 2026 году.
Опоздание допущено по декларации именно за первый квартал с налогом.
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Как определить «первую» декларацию:
Когда пройден лимит
Первая декларация
Мораторий действует
доход 2025 года свыше 20 млн
за I квартал 2026
да
лимит пройден в мае 2026
за II квартал 2026
да
лимит пройден в августе 2026
за III квартал 2026
да
лимит пройден в декабре 2026
за I квартал 2027
нет
Сроки отчетности за 2026 год: I квартал — до 27 апреля, II — до 25 июля, III — до 26 октября, IV — до 25 января 2027 года.
Теперь о том, чего мораторий не отменяет:
Пени за просрочку платежа начисляются в обычном порядке.
Штраф по ст. 122 НК за неуплату или занижение налога — 20% недоимки, до 40% при умысле.
Блокировка счета, если декларация не сдана дольше 20 рабочих дней.
Бумажная декларация считается непредставленной: отчет принимается только по телекоммуникационным каналам связи.
Хорошая новость шире самого моратория: с 26 июня 2026 года закон от 26.06.2026 № 201-ФЗ добавил в ст. 119 НК п. 3 — просрочка декларации без суммы налога к уплате вообще не штрафуется, для всех режимов и периодов.
Эквайринг: льгота, которой больше нет
Льгота по пп. 3.1 и 4 п. 3 ст. 149 НК действовала с 2006 года — и закон № 425-ФЗ ее закрыл. С 1 января 2026 года комиссия банков за эквайринг и процессинг облагается НДС по ставке 22%.
Налог начисляется не на оборот магазина, а на банковскую комиссию. Пример: продали товар на 10 000 рублей при тарифе 1,5% — комиссия 150 рублей, НДС с нее 33 рубля, банк удержит 183 рубля. Эффективная ставка списания выросла с 1,50 до 1,83%.
Учет вырос по-разному:
Компании на ОСНО и упрощенцы-плательщики НДС компенсируют налог вычетом — банк обязан выставлять счет-фактуру или УПД с выделенным НДС на комиссию.
Тем, кто на спецрежиме без НДС, налог ложится на расходы целиком. Банки в ответ запускают программы частичной компенсации — например, возврат части НДС с комиссии за торговый эквайринг для клиентов с оборотом до 20 млн рублей.
Рынок оценивает итоговое подорожание услуг в 20–30%, в среднем +0,3–0,5 процентных пункта к тарифу.
Побочный эффект — уход части платежей в СБП. Операции по QR-коду через Систему быстрых платежей от НДС освобождены, и бизнес активно подталкивает клиентов к этому каналу.
Что запомнить бухгалтеру
Считайте доход нарастающим итогом: порог 20 млн заморожен до 2029 года, дальше начинается снижение до 15 и 10 млн.
Ставку выбираете сами: 5% или 7% без вычетов — либо общие 22% и 10% с правом на вычет входного налога; при высокой доле закупок с НДС общий режим часто выгоднее.
Пересчетная ставка 22/122 ≈ 18,03% — проверьте настройки кассы и учетной программы: за ставку 20% в чеках I квартала еще не штрафовали, дальше это рядовое нарушение.
Мораторий — разовая уступка: сдайте первую декларацию вовремя, потому что пени, штраф ст. 122 НК и блокировка счета действуют без всяких послаблений.
Декларации по НДС — только по ТКС, бумага не считается.
Проверьте банковские отчеты по эквайрингу: налог в комиссии должен выделяться, а счета-фактуры — приходить; если есть право на вычет — заявляйте его.
Реформа 2026 года — это одновременно рост налога и набор компенсаций: мораторий для новичков, замороженный порог для малых бизнесов и вычеты для тех, кто платит НДС полноценно.
Следующее окно напряженности откроется в 2030 году, когда порог снова начнет опускаться — к нему лучше присмотреться уже в 2028-м.
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