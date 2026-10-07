Налог-2026 под микроскопом: 22 процента, порог 20 млн и первый штраф, который вам простят

Откуда взялась ставка 22% и как она работает

Главные цифры реформы закрепил закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ: он поправил п. 3 ст. 164 НК, подняв базовую ставку НДС с 20 до 22%, и одновременно втрое урезал порог освобождения на УСН. Льготная ставка 10% для социально значимых товаров — продуктов, детских товаров, лекарств, печатной продукции — осталась нетронутой, как и нулевая ставка для экспорта.

Ключевое правило переходного периода — ставка привязана к дате отгрузки, а не к дате договора или оплаты. Отгрузка 31 декабря 2025 года облагается по 20%, отгрузка 1 января 2026-го и позже — по 22%, даже если договор был заключен год назад, а аванс поступил еще в 2025-м. Специальных переходных положений закон № 425-ФЗ не содержит, поэтому действует общий порядок: с аванса 2025 года продавец исчислил налог по ставке 20/120, а при отгрузке в 2026-м начислит уже 22%, зачтя налог с предоплаты по старой ставке.