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НДФЛ
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Может ли ИП на ОСНО учитывать в доходах проценты по депозитам

Может ли ИП на ОСНО учитывать в доходах проценты по депозитам

ИП на ОСНО ежегодно сдает 3-НДФЛ и учитывает в доходах проценты по депозитам. Однако ФНС доначислила НДФЛ за 2023–2025 года ИП как физлицу.

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Правомерно ли начисление НДФЛ

Начисление правомерно. По ст. 214.2 НК проценты по банковским вкладам облагают НДФЛ как доход физлица, а не предпринимательский. ФНС считает их сама по данным банков и присылает уведомление. ИП не стоило включать проценты в 3-НДФЛ.

Проценты по вкладам не нужно включать в 3-НДФЛ за 2026 год. Уплатить налог нужно будет по уведомлению до 1 декабря следующего года. Необлагаемый лимит — 1 млн руб. × максимальная ключевая ставка ЦБ за год.

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Что делать с задвоением НДФЛ

Если ИП уплатил НДФЛ с процентов через 3-НДФЛ и получил уведомление на те же суммы, нужно устранить задвоение. Для этого необходимо:

  1. Подать уточненные декларации 3-НДФЛ за 2023, 2024 и 2025 годы без процентов по депозитам.

  2. Направить заявление на зачет или возврат излишне уплаченного налога по этим декларациям.

  3. Уплатить налог по уведомлению от ФНС с учетом зачета переплаты по уточненным декларациям.

Если по 2023—2024 годам ИП применял профвычеты через 3-НДФЛ, то стоит сравнить налог по декларации и уведомлению. Возможно в 3-НДФЛ сумма к уплате была меньше.

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