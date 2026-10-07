Может ли ИП на ОСНО учитывать в доходах проценты по депозитам

Правомерно ли начисление НДФЛ
Начисление правомерно. По ст. 214.2 НК проценты по банковским вкладам облагают НДФЛ как доход физлица, а не предпринимательский. ФНС считает их сама по данным банков и присылает уведомление. ИП не стоило включать проценты в 3-НДФЛ.
Проценты по вкладам не нужно включать в 3-НДФЛ за 2026 год. Уплатить налог нужно будет по уведомлению до 1 декабря следующего года. Необлагаемый лимит — 1 млн руб. × максимальная ключевая ставка ЦБ за год.
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Что делать с задвоением НДФЛ
Если ИП уплатил НДФЛ с процентов через 3-НДФЛ и получил уведомление на те же суммы, нужно устранить задвоение. Для этого необходимо:
Подать уточненные декларации 3-НДФЛ за 2023, 2024 и 2025 годы без процентов по депозитам.
Направить заявление на зачет или возврат излишне уплаченного налога по этим декларациям.
Уплатить налог по уведомлению от ФНС с учетом зачета переплаты по уточненным декларациям.
Если по 2023—2024 годам ИП применял профвычеты через 3-НДФЛ, то стоит сравнить налог по декларации и уведомлению. Возможно в 3-НДФЛ сумма к уплате была меньше.
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