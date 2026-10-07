Может ли ИП на ОСНО учитывать в доходах проценты по депозитам

Правомерно ли начисление НДФЛ

Начисление правомерно. По ст. 214.2 НК проценты по банковским вкладам облагают НДФЛ как доход физлица, а не предпринимательский. ФНС считает их сама по данным банков и присылает уведомление. ИП не стоило включать проценты в 3-НДФЛ.

Проценты по вкладам не нужно включать в 3-НДФЛ за 2026 год. Уплатить налог нужно будет по уведомлению до 1 декабря следующего года. Необлагаемый лимит — 1 млн руб. × максимальная ключевая ставка ЦБ за год.