Взносы на травматизм надо будет платить на ЕНС: поправки в НК-2027

Что случилось
В Госдуму внесен правительственный законопроект № 617-9 с масштабными поправками в НК.
В частности, в главу 34 НК РФ добавят новую статью 425.1 «Тарифы страховых взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний».
Согласно обновленной норме пункта 3 статьи 2 НК к отношениям по установлению и взиманию взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний применяется законодательство о налогах и сборах.
Тарифы взносов на травматизм
Определять тариф взносов на травматизм для конкретной организации и ИП будет по-прежнему СФР по нормам закона № 125-ФЗ.
Тариф зависит от вида деятельности (кода ОКВЭД), который относят к определенному классу профессионального риска.
Класс профессионального риска
Тариф, %
I
0,2
II
0,3
III
0,4
IV
0,5
V
0,6
VI
0,7
VII
0,8
VIII
0,9
IX
1,0
X
1,1
XI
1,2
XII
1,3
XIII
1,4
XIV
1,5
XV
1,7
XVI
1,9
XVII
2,1
XVIII
2,3
XIX
2,5
XX
2,8
XXI
3,1
XXII
3,4
XXIII
3,7
XXIV
4,1
XXV
4,5
XXVI
5,0
XXVII
5,5
XXVIII
6,1
XXIX
6,7
XXX
7,4
XXXI
8,1
XXXII
8,5
За сотрудников-инвалидов взносы по-прежнему будут 60% от тарифа.
Частные агентства занятости, которые предоставляют персонал другим юрлицам и ИП, должны начислять взносы по тарифу принимающей стороны.
Взносы на травматизм на АУСН
Бизнес на АУСН по-прежнему будет платить взносы на травматизм в фиксированном размере, который ежегодно устанавливает Правительство.
При переходе с АУСН на другой режим платить взносы надо будет по тарифу в соответствии с видом деятельности.
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Учет взносов на травматизм
Взносы на травматизм, также как и взносы на ОПС, ОМС и ОСС будут включаться в состав прочих расходов (пункт 1 статья 264 НК РФ).
При этом взносы в той части, которая начислена исходя из надбавки к тарифу, не включаются в расходы.
Надбавку устанавливает СФР, если показатели травматизма и профзаболеваний у страхователя хуже аналогичных показателей по его основному виду деятельности. Максимальная надбавка – 40%.
База по взносам на травматизм
В НК пропишут, что взносами на травматизм не облагаются выплаты по договорам ГПХ, если в них не прописано условие об уплате заказчиком этих взносов.
Хотя взносы на травматизм будут регулироваться нормами НК, предельная база к ним по-прежнему не будет применяться.
Уплата взносов на травматизм
Платить взносы на травматизм надо будет на ЕНС в составе ЕНП.
Но это будет отдельный вид взносов, в состав единого тарифа (ОПС+ОМС+ОСС) они входить не будет.
Срок уплаты взносов на травматизм будет такой же, как и для взносов по единому тарифу – 28 число. Соответственно, до 25 числа надо будет сдать ЕНП-уведомление.
Отметим, что в законопроекте не оговаривается срок уплаты взносов на травматизм, но так как они будут регулироваться НК вместе с другими взносами, то и срок уплаты должен быть аналогичный.
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Итоги: что изменится по взносам на травматизм в 2027 году
Взносы на травматизм включат в НК и администрировать их будет ФНС.
Тариф по взносам, надбавки и скидки по-прежнему будет устанавливать СФР.
На АУСН взносы по-прежнему будут в фиксированном размере.
По взносам на травматизм надо будет сдавать ЕНП-уведомление до 25 числа каждого месяца.
Взносы на травматизм надо будет платить на ЕНС до 28 числа каждого месяца.