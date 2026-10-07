Взносы на травматизм надо будет платить на ЕНС: поправки в НК-2027

Что случилось

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 617-9 с масштабными поправками в НК.

В частности, в главу 34 НК РФ добавят новую статью 425.1 «Тарифы страховых взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний».

Согласно обновленной норме пункта 3 статьи 2 НК к отношениям по установлению и взиманию взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний применяется законодательство о налогах и сборах.