Как оформить увольнение на испытательном сроке по инициативе работодателя

Что нужно учитывать при увольнении на испытательном сроке
По ст. 71 ТК при увольнении на испытательном сроке работодатель должен предупредить работника за 3 дня до даты расторжения договора. Для этого сотруднику вручают уведомление, которое содержит основания и дату расторжения договора. Его можно отправить по почте, и тогда датой получения будет считаться дата поступления письма на адрес.
Работодателю на протяжении испытательного срока необходимо фиксировать факты выполнения или невыполнения заданий. Эти документы помогут подтвердить правоту работодателя, если увольнение будет конфликтным.
Такими доказательствами могут быть:
акты о неудовлетворительном качестве продукции;
служебные записки и докладные начальников и прочих служащих о неудовлетворительном качестве работы испытуемого работника;
протоколы заседания комиссии по обсуждению итогов испытательного срока;
отчеты работника о результатах его деятельности.
Если в период испытательного срока работник получал взыскания, то эти факты тоже могут служить доказательством несоответствия занимаемой должности.
Если срок испытания истек, а сотрудник продолжает работать, он считается успешно прошедшим испытание. После этого уволить его можно только на общих основаниях по ст. 81 ТК.
🔥Премия бухгалтеров «Клерк» 2026
Станьте номинантом главной профессиональной премии для бухгалтеров, кадровиков и юристов.
11 номинаций: 4 — для настоящих профи своего дела, 7 — для активных пользователей «Клерка».
Победителей ждут призы и подарки! Награждение пройдет в прямом эфире.
Заявки принимаем до 31 октября 2026 года.
Как оформить увольнение
Для увольнения необходимо действовать по алгоритму:
Письменно уведомить работника, который не прошел испытательный срок и указать причину увольнения.
Издать приказ руководителя предприятия об увольнении работника. С текстом приказа работника должны ознакомить под расписку.
Сделать соответствующую запись в трудовой книжке.
Провесьт окончательный расчет с сотрудником в его последний рабочий день или в день обращения (если на работе в этот день уволенный отсутствует).
Кого нельзя уволить на испытательном сроке
Из-за неудовлетворительного прохождения испытательного срока нельзя уволить:
Беременных женщин.
Работников в период болезни или отпуска.
Работников, которым испытание установили незаконно (например, несовершеннолетних, приглашенных переводом, сотрудников со срочным договором до 2 месяцев).
Женщин с детьми до 3 лет.
Одиноких родителей или опекунов, которые воспитывают детей до 14 лет (детей-инвалидов — до 18 лет).
Единственных кормильцев детей-инвалидов или детей до 3 лет в многодетных семьях.
Расторгнуть договор с этими категориями можно только по соглашению сторон, их желанию или при ликвидации организации.
В нашей базе уже более 700 ответов экспертов по теме трудовых отношений, посмотреть.