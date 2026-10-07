Как оформить увольнение на испытательном сроке по инициативе работодателя

Что нужно учитывать при увольнении на испытательном сроке

По ст. 71 ТК при увольнении на испытательном сроке работодатель должен предупредить работника за 3 дня до даты расторжения договора. Для этого сотруднику вручают уведомление, которое содержит основания и дату расторжения договора. Его можно отправить по почте, и тогда датой получения будет считаться дата поступления письма на адрес.

Работодателю на протяжении испытательного срока необходимо фиксировать факты выполнения или невыполнения заданий. Эти документы помогут подтвердить правоту работодателя, если увольнение будет конфликтным.

Такими доказательствами могут быть:

акты о неудовлетворительном качестве продукции;

служебные записки и докладные начальников и прочих служащих о неудовлетворительном качестве работы испытуемого работника;

протоколы заседания комиссии по обсуждению итогов испытательного срока;

отчеты работника о результатах его деятельности.

Если в период испытательного срока работник получал взыскания, то эти факты тоже могут служить доказательством несоответствия занимаемой должности.

Если срок испытания истек, а сотрудник продолжает работать, он считается успешно прошедшим испытание. После этого уволить его можно только на общих основаниях по ст. 81 ТК.