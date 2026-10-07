Ошибочно начислили зарплату с районным коэффициентом: как исправить

Как убрать районный коэффициент из 1С:ЗУП
Чтобы убрать коэффициент можно использовать документ «Изменение оплаты труда». Его создают текущей датой при переходе из раздела «Зарплата», «Изменение оплаты труда сотрудников».
Тип изменения — «Изменение районного коэффициента». В поле «Районный коэффициент» нужно установить значение 1,0 или оставьте поле пустым. В табличной части указывают нужного сотрудника.
Если сотрудник согласится вернуть излишне начисленную зарплату, то дату ставят с момента некорректного применения районного коэффициента, и делают перерасчет.
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Можно ли удержать переплату
Некорректная настройка районного коэффициента — ошибка в применении нормы права, а не счетная ошибка. ВС в определении от 18.08.2025 № 46-КГ25-8-К6 указал, что к счетным ошибкам не относятся неправильные применения норм закона.
Поэтому ст. 137 ТК не позволяет удержать переплату в одностороннем порядке. Если сотрудник согласен вернуть переплату, он пишет письменное заявление. А если нет, то удерживать ее не рекомендуется.
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