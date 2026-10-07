Ошибочно начислили зарплату с районным коэффициентом: как исправить

Можно ли удержать переплату

Некорректная настройка районного коэффициента — ошибка в применении нормы права, а не счетная ошибка. ВС в определении от 18.08.2025 № 46-КГ25-8-К6 указал, что к счетным ошибкам не относятся неправильные применения норм закона.

Поэтому ст. 137 ТК не позволяет удержать переплату в одностороннем порядке. Если сотрудник согласен вернуть переплату, он пишет письменное заявление. А если нет, то удерживать ее не рекомендуется.

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