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Зарплата
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Ошибочно начислили зарплату с районным коэффициентом: как исправить

Ошибочно начислили зарплату с районным коэффициентом: как исправить

Организация ошибочно применяла районный коэффициент. Как скорректировать выплаты и изменить настройки в 1С:ЗУП?

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Как убрать районный коэффициент из 1С:ЗУП

Чтобы убрать коэффициент можно использовать документ «Изменение оплаты труда». Его создают текущей датой при переходе из раздела «Зарплата», «Изменение оплаты труда сотрудников».

Тип изменения — «Изменение районного коэффициента». В поле «Районный коэффициент» нужно установить значение 1,0 или оставьте поле пустым. В табличной части указывают нужного сотрудника.

Если сотрудник согласится вернуть излишне начисленную зарплату, то дату ставят с момента некорректного применения районного коэффициента, и делают перерасчет.

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Можно ли удержать переплату

Некорректная настройка районного коэффициента — ошибка в применении нормы права, а не счетная ошибка. ВС в определении от 18.08.2025 № 46-КГ25-8-К6 указал, что к счетным ошибкам не относятся неправильные применения норм закона.

Поэтому ст. 137 ТК не позволяет удержать переплату в одностороннем порядке. Если сотрудник согласен вернуть переплату, он пишет письменное заявление. А если нет, то удерживать ее не рекомендуется.

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