Как выстроить работу с электронными перевозочными документами и ускорить согласования

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Диадок Фест — место, где бизнес договаривается

9 октября 2026 года в 10:00 МСК пройдет Диадок Фест. Это мероприятие, где руководители и эксперты обсуждают практические шаги по автоматизации бизнеса.

В программе обсудим ключевые темы: единая среда ЭДО: как связать задачи в один процесс;

уровень автоматизации: как освободить сотрудников от рутины и найти точки роста;

экономика процессов: как измерить результат и принимать решения на основе данных;

искусственный интеллект и защита данных: как передать рутинные задачи технологиям и обеспечить безопасность. Завершит деловую программу бизнес-шоу «Так исторически сложилось». Разберем типичные рабочие ситуации и найдем практичные решения. Участие бесплатное, достаточно зарегистрироваться.

Участникам после регистрации будут доступны записи выступлений и презентации.

Клерк.ру выступает информационным партнером мероприятия.

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