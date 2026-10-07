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Автоматизация учета
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Как выстроить работу с электронными перевозочными документами и ускорить согласования

Узнайте, как ИИ и цифровизация меняют работу с документами. Регистрируйтесь на Диадок Фест — вас ждут открытые дискуссии, ответы на вопросы в онлайн-гостиной и практические кейсы от лидеров рынка.

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Как выстроить работу с электронными перевозочными документами и ускорить согласования
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Диадок Фест — место, где бизнес договаривается

9 октября 2026 года в 10:00 МСК пройдет Диадок Фест. Это мероприятие, где руководители и эксперты обсуждают практические шаги по автоматизации бизнеса.

Как выстроить работу с электронными перевозочными документами и ускорить согласования

В программе обсудим ключевые темы:

  • единая среда ЭДО: как связать задачи в один процесс;

  • уровень автоматизации: как освободить сотрудников от рутины и найти точки роста;

  • экономика процессов: как измерить результат и принимать решения на основе данных;

  • искусственный интеллект и защита данных: как передать рутинные задачи технологиям и обеспечить безопасность.

Завершит деловую программу бизнес-шоу «Так исторически сложилось». Разберем типичные рабочие ситуации и найдем практичные решения.

Участие бесплатное, достаточно зарегистрироваться. 

Участникам после регистрации будут доступны записи выступлений и презентации.

Клерк.ру выступает информационным партнером мероприятия.

Реклама: АО «ПФ «СКБ Контур», ИНН 6663003127, erid: 2W5zFGVqJqX

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