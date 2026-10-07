Как выстроить работу с электронными перевозочными документами и ускорить согласования
Узнайте, как ИИ и цифровизация меняют работу с документами. Регистрируйтесь на Диадок Фест — вас ждут открытые дискуссии, ответы на вопросы в онлайн-гостиной и практические кейсы от лидеров рынка.
Диадок Фест — место, где бизнес договаривается
9 октября 2026 года в 10:00 МСК пройдет Диадок Фест. Это мероприятие, где руководители и эксперты обсуждают практические шаги по автоматизации бизнеса.
В программе обсудим ключевые темы:
единая среда ЭДО: как связать задачи в один процесс;
уровень автоматизации: как освободить сотрудников от рутины и найти точки роста;
экономика процессов: как измерить результат и принимать решения на основе данных;
искусственный интеллект и защита данных: как передать рутинные задачи технологиям и обеспечить безопасность.
Завершит деловую программу бизнес-шоу «Так исторически сложилось». Разберем типичные рабочие ситуации и найдем практичные решения.
Участие бесплатное, достаточно зарегистрироваться.
Участникам после регистрации будут доступны записи выступлений и презентации.
Клерк.ру выступает информационным партнером мероприятия.
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