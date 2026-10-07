Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 7 октября

🔹 Ошибочный платеж пришел на счет закрытого ИП. Предпринимателя закрыли 1 сентября, а 4 сентября клиент по ошибке перевел на его счет деньги — платеж прошёл. Клиент просит вернуть сумму, но доступа к расчетному счету уже нет: интернет-банк отключен. Как вернуть чужие деньги и что для этого нужно сделать в банке?
🔹 Вызов в ИФНС из-за расчета взносов за 2020 год. Организации пришло уведомление о вызове в инспекцию: расчет по страховым взносам за 2020 год сдавали на бумаге, и теперь в ИФНС заявляют, что в нем есть ошибки, а отчет нужно принести заново. С момента сдачи прошло шесть лет. Стоит ли представлять документы повторно и вправе ли инспекция требовать их сейчас?
🔹 Аренда квартиры у ИП на патенте: клиент требует чек. Предприниматель на патенте сдает квартиру и выдает арендатору БСО, однако бухгалтер арендатора документ не принимает и настаивает на кассовом чеке. Письменные пояснения о том, что ККТ в этом случае можно не применять, ситуацию не изменили. Что еще можно сделать, чтобы закрыть вопрос с документами?
🔹 Недостоверный юридический адрес: риски на месяц. Организация переезжает: юрадрес был привязан к складу, а склад переехал; в соседнем офисе разрешили задержаться на месяц, но новый адрес директор пока не выбрал. Получается, какое-то время адрес будет недостоверным. Какие штрафы и риски это создает и как налоговая может обнаружить расхождение?
Что такое «Красный уголок бухгалтера»
КУБ — «Красный уголок бухгалтера» — сообщество, где бухгалтеры задают вопросы, делятся опытом и помогают друг другу разобраться с налогами, отчётностью, кадрами и 1С. Здесь также выходят новости, которые можно обсудить с коллегами.
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