Налоговое администрирование — 2026: проверки, Госуслуги, отсрочки и запрет на «лишние» деньги на ЕНС

Инспекторы получили право приходить на осмотр и выемку не только в рамках проверки, камералку может провести инспекция из другого региона, а вызов на допрос теперь официально приходит на Госуслуги. Параллельно упростили получение отсрочек и рассрочек — но закрыли лазейку с переброской переплаты ЕНС на чужие счета.
Проверки по-новому: что изменилось с 1 января 2026
Камералка стала экстерриториальной
Раньше вашу декларацию проверяла только «родная» инспекция по месту учета. С 1 января 2026 года в НК закреплен принцип экстерриториальности: камеральную проверку может провести любая уполномоченная инспекция, которую назначит ФНС, — хоть из другого региона. Московскую компанию вполне может камералить налоговая из Новосибирска. Переход постепенный, по мере доработки программного обеспечения и по отдельным видам налогов, так что встречаться с этим бизнес будет все чаще.
О назначении проверки в «чужой» инспекции налогоплательщика обязаны уведомить в течение пяти рабочих дней — по ТКС, через личный кабинет или Госуслуги. Документы и пояснения после этого можно направлять как в свою инспекцию, так и в ту, что проводит проверку.
Пример. ООО «Вектор» сдало декларацию по НДС за 1 квартал. Камералку поручили инспекции другого региона. Через пять дней в личном кабинете появилось уведомление — теперь требования о пояснениях могут прийти не от «своей» ИФНС, и отвечать на них нужно в срок, как обычно: 10 рабочих дней с даты получения.
Выездная проверка дотянулась до текущего года
Классическое правило «выездная — за три предшествующих года» дополнили: проверять теперь можно и за текущий год, но только по налогам с периодом меньше года — НДС, акцизы, налог на игорный бизнес и завершившиеся патенты. «Годовые» налоги (прибыль, УСН, НДФЛ, имущественные) это пока не касается.
Осмотр и выемка — уже не только на выездной
Самое заметное расширение полномочий. Раньше осмотреть помещения и изъять оригиналы документов инспекторы могли только в ходе выездной проверки. Теперь это разрешено и на этапе дополнительных мероприятий налогового контроля — в том числе при рассмотрении материалов камеральной проверки. Для доступа инспекторы предъявляют служебные удостоверения и решение о назначении допмероприятий.
Чем выемка отличается от обычного истребования: при истребовании вы сдаете заверенные копии в течение 10 дней, а при выемке налоговая забирает оригиналы — на срок до двух месяцев с возможностью продления.
Вызов на допрос — официально через Госуслуги
До 2026 года порядок вручения уведомления о вызове свидетеля в НК толком не был описан — на практике шли повестки и письма. Теперь в статье 90 НК закреплены пять способов: лично под расписку, заказным письмом, по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика и через личный кабинет на Госуслугах. Это новый канал связи — первый год работы правила лучше просто не игнорировать.
За неявку на допрос без уважительных причин — штраф 1 000 рублей. Мелочь, но зачем она вам.
Возражения и рассмотрение материалов — в цифру
Возражения на акт проверки с 1 сентября 2026 можно подавать не только лично или заказным письмом, но и электронно: по ТКС, через личный кабинет ФНС и через Госуслуги. Форматы утвердит ФНС.
Рассмотрение материалов проверки с 1 сентября допускается по видеоконференц-связи. На практике представитель компании приходит в свою территориальную инспекцию, там его идентифицируют и подключают телемост с проверяющей ИФНС. Готовиться к такому заседанию нужно как к очному: с письменными возражениями и полным комплектом документов.
Новый канал обжалования: кроме вышестоящего налогового органа, жалобы (включая апелляционные) теперь вправе рассматривать уполномоченные ФНС специализированные органы. Для камералок правило работает с 1 января 2026, порядок ФНС еще разъясняет.
Штрафы снизят не более чем в 10 раз. Раньше суды уменьшали штрафы по смягчающим обстоятельствам практически без потолка. Теперь установлена жесткая планка — не более чем в 10 раз.
Пример. По итогам проверки компании начислили штраф 900 000 рублей. Раньше при смягчающих обстоятельствах суд мог снизить его и до символической суммы. Теперь нижний предел — 90 000 рублей: ниже опустить не дадут.
Клерк.Система — это рабочее пространство бухгалтера для ежедневных задач
Календарь отчетности и налогов, разборы правовых норм, записи вебинаров, СПС, ИИ без VPN — в едином удобном интерфейсе.
Систематизируйте свои знания, чтобы не упустить ничего важного.
Госуслуги как официальный канал налоговой связи
Для физлиц — автоматом с 1 августа
С 1 августа 2026 года все налоговые уведомления — по имуществу, транспорту, земле и НДФЛ — направляются в личный кабинет на Госуслугах автоматически, без отдельного согласия. Туда же приходят требования об уплате задолженности и решения о взыскании. Документ считается полученным на следующий день после появления на портале — даже если вы туда не заходили.
Отказаться можно: на Госуслугах в разделе «Доходы и налоги» подается заявление о прекращении электронной доставки, подписывается в приложении «Госключ» неквалифицированной подписью. Но учтите: если у вас есть личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, уведомления продолжат приходить туда в электронном виде — бумажное письмо будет только при отсутствии и учетной записи на Госуслугах, и ЛК ФНС. Бумажный экземпляр в любом случае можно получить в любой инспекции или МФЦ по заявлению — в течение пяти рабочих дней.
Риск, о котором говорят сами законодатели: если вы редко заходите на Госуслуги, уведомление все равно считается полученным. Пропустили срок оплаты — получите пени и штраф. Либо проверяйте личный кабинет регулярно, либо заранее оформляйте отказ от электронного формата.
Для бизнеса — вызовы и уведомления в электронных каналах
Юрлиц и ИП новации тоже не обошли: уведомление о вызове в налоговую может прийти в личный кабинет или на Госуслуги, возражения и пояснения сдаются электронно, а с 1 сентября уведомления об исчисленных суммах НДФЛ и взносов разрешено подавать «оптом» — одним документом сразу на месяц, квартал или год. Если фактические суммы окажутся другими, потребуется корректировка уведомления, а переплату учтут на ЕНС после сдачи РСВ и 6-НДФЛ.
Отсрочки и рассрочки: проще собрать документы, но с новыми фильтрами
С 1 сентября 2026 года порядок получения отсрочки, рассрочки и инвестиционного налогового кредита перенастроили (ст. 61–66 НК в редакции 425-ФЗ).
Что стало проще:
Из перечня документов убрали справки банков о ежемесячных оборотах, остатках на счетах, электронных деньгах и картотеке — налоговая теперь сама запросит эти сведения у банков (добавили и операторов цифрового рубля).
Для рассрочки по суммам, доначисленным по проверке, банковская гарантия больше не единственный вариант обеспечения — подойдут залог имущества или поручительство.
Пени на недоимку перестают начисляться со дня вступления в силу решения об отсрочке или рассрочке.
Предельный срок инвестиционного налогового кредита вырос с 5 до 10 лет.
Что стало строже:
К заявлению нужно приложить перечень дебиторов с ценами и сроками исполнения договоров с ними.
Расширен список оснований для отказа. Отсрочку не дадут, если возбуждено уголовное дело в отношении лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность и учет организации, а также если идет производство по налоговому или таможенному правонарушению, где сумма недоимки или штрафа превышает 10% суммы из заявления либо 100 000 рублей.
Пример. Компания просит рассрочку по доначислениям после проверки — 2 млн рублей. Параллельно в отношении главного бухгалтера идет дело о налоговом правонарушении со штрафом 250 000 рублей. 250 000 больше и 10% от 2 млн (200 000), и 100 000 — значит, в рассрочке откажут. А если бы штраф был 90 000 — препятствия бы не было.
Напомню рамки: отсрочка дается до 1 года, рассрочка — до 3 лет. По «проверочным» суммам проценты начисляются по полной ключевой ставке, по остальным основаниям — половина ключевой; при стихийных бедствиях и неплатежах бюджета — без процентов.
Запрет переплат на ЕНС: «кошелек» закрыли на замок
Самая чувствительная для расчетов с контрагентами часть реформы. Схема, по которой компании годами обходили блокировку счетов (зачесть свою переплату партнеру — тот запросит возврат — деньги ушли с ЕНС на расчетный счет), с 2026 года не работает.
Ключевые правила — с 1 января, частично с 1 сентября 2026:
Зачет в пользу третьего лица — только при наличии у него реальной обязанности. Должна быть подтвержденная налоговая обязанность: декларация, расчет, требование, уведомление. Просто «заранее закинуть денег на чужой ЕНС» нельзя — налоговая откажет.
Зачет строго в пределах долга получателя. Если переплата 800 000, а обязательство партнера 500 000 — зачтут ровно 500 000, по остальному откажут.
Если зачет прошел, а обязанность потом «сгорела» (получатель подал уточненку к уменьшению) — вернуть деньги не получится ни отправителю, ни получателю. Сумма «заморозится» на ЕНС и будет списываться в счет будущих налогов.
Возврат идет строго к источнику. Если переплата на вашем ЕНС образовалась из-за того, что за вас заплатил партнер, вернуть эти деньги на свой счет вы не сможете — они уйдут на счет плательщика.
Отдельная история с НДФЛ и взносами: если подали уведомление на большую сумму и потом уменьшили начисления, излишне учтенные суммы признаются ЕНП — раньше такие переплаты вернуть было нельзя, они «висели» до будущих зарплатных периодов.
Физлицам: с 2026 года положительное сальдо ЕНС больше не уменьшает сумму в налоговом уведомлении — в документе указана полная сумма начислений, переплату нужно учитывать самостоятельно.
Пример. У ООО «Альфа» переплата на ЕНС 1 млн рублей, расчетный счет заблокирован, поставщику ООО «Бета» надо заплатить 400 000. По новым правилам это возможно: у «Беты» есть подтвержденная обязанность по уплате налогов на 400 000 — подается заявление на зачет, система спишет ровно 400 000. Но если бы у «Беты» начислений не было вовсе, в зачете отказали бы, а деньги остались бы на ЕНС «Альфы».
Также с 16 января действуют обновленные формы заявлений на зачет и возврат сальдо ЕНС — в них появилось поле для номера платежной карты и отдельное заявление для сумм, не учитываемых в совокупной обязанности. При подаче заявления на зачет за третье лицо через личный кабинет ИП теперь нужна только усиленная квалифицированная подпись.
Чек-лист: что сделать в ближайшие недели
Пересобрать регламент работы с проверками: сроки подготовки ответов, ответственные, шаблоны возражений — с прицелом на электронную подачу через ТКС, ЛК ФНС или Госуслуги и возможное рассмотрение по ВКС.
Настроить уведомления: проверить, что учетная запись на Госуслугах подтверждена, а если пользователи редко туда заходят — оценить, не оформить ли отказ от электронного формата для физлиц-учредителей и сотрудников, получающих личные уведомления.
Пересмотреть договоренности о платежах за третьих лиц: зачет с ЕНС теперь возможен только при подтвержденной обязанности получателя и в ее пределах. Перед операцией — проверять начисления контрагента.
Не копить искусственные переплаты на ЕНС: деньги, зачтенные «в никуда», могут зависнуть без права возврата.
При риске доначислений заранее оценить варианты обеспечения рассрочки — залог и поручительство теперь полноценная замена банковской гарантии, а подавать заявление можно уже после вынесения решения по проверке.
Проверить, не подпадает ли компания под новые основания отказа в отсрочке — особенно если в компании есть открытые дела о налоговых правонарушениях свыше 100 000 рублей.
В нашей базе консультаций уже более 300 ответов экспертов по налогам