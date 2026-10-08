Налоговое администрирование — 2026: проверки, Госуслуги, отсрочки и запрет на «лишние» деньги на ЕНС

Проверки по-новому: что изменилось с 1 января 2026

Камералка стала экстерриториальной

Раньше вашу декларацию проверяла только «родная» инспекция по месту учета. С 1 января 2026 года в НК закреплен принцип экстерриториальности: камеральную проверку может провести любая уполномоченная инспекция, которую назначит ФНС, — хоть из другого региона. Московскую компанию вполне может камералить налоговая из Новосибирска. Переход постепенный, по мере доработки программного обеспечения и по отдельным видам налогов, так что встречаться с этим бизнес будет все чаще.

О назначении проверки в «чужой» инспекции налогоплательщика обязаны уведомить в течение пяти рабочих дней — по ТКС, через личный кабинет или Госуслуги. Документы и пояснения после этого можно направлять как в свою инспекцию, так и в ту, что проводит проверку.

Пример. ООО «Вектор» сдало декларацию по НДС за 1 квартал. Камералку поручили инспекции другого региона. Через пять дней в личном кабинете появилось уведомление — теперь требования о пояснениях могут прийти не от «своей» ИФНС, и отвечать на них нужно в срок, как обычно: 10 рабочих дней с даты получения.