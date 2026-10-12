Если склад сгорел: какие риски при хранении товара можно покрыть страховкой

Последние события с пожарами на складах маркетплейсов показали, насколько важен вопрос сохранности запасов. Но даже если оставить за скобками такие экстремальные ситуации, как налет беспилотников, рисков у складского хранения хватает.
За что отвечает склад по договору хранения
Передача товара на ответственное хранение — не просто аренда места для коробок. Если заключается договор хранения, начинают работать правила гл. 47 ГК. В них сказано, что хранитель обеспечивает сохранность имущества и возвращает его обратно в том же состоянии, в котором принял. Допускаются только естественные изменения, например, небольшая усушка.
Склад не просто хранит товар на стеллажах: по ст. 891 ГК, он принимает необходимые меры для сохранности имущества, в частности, соблюдает противопожарные, санитарные и охранные требования. При утрате, недостаче или повреждении товара склад отвечает за последствия, если не сможет доказать, что причиной стали обстоятельства, за которые он не отвечает.
К ним относятся:
непреодолимая сила,
особенности самого товара, о которых хранитель не знал,
умысел или грубая неосторожность владельца товара.
Если виноват именно склад, владелец товара вправе потребовать возместить убытки. Суммы и порядок возмещения зависят от договора. Многие склады заранее прописывают в договоре фиксированную сумму компенсации или ограничивают ее себестоимостью товара. Владельцу товара стоит фиксировать стоимость каждой партии при передаче на склад — например, в акте приема-передачи или накладной.
Важно! Проверяйте товар при получении. Обнаружили недостачу или повреждение — зафиксируйте это сразу, например, можно написать заявление в свободной форме.
Сложнее с дефектами, которые невозможно заметить при обычном осмотре. О скрытом повреждении нужно сообщить складу в течение трех дней после получения товара. Если пропустить срок, будет считаться, что склад вернул имущество в надлежащем состоянии.
Если вы не сдавали товар на ответхранение, а просто арендуете склад — то изучите условия договора аренды, они определяют, за что отвечает арендодатель. Правила договора хранения здесь не применяются.
Что покрывает полис склада, и чем он отличается от страховки товара
Обычно склад страхует свою ответственность перед клиентами. Такой полис нужен самому хранителю: если товар потеряют или повредят, а склад по закону и договору должен возместить ущерб, то страховая компания может выплатить деньги за него.
Для владельца товара здесь два важных условия:
событие относится к рискам, которые указаны в полисе,
склад отвечает за порчу или недостачу товара перед клиентом.
Если хотя бы одно из условий не выполняется, страховая может отказать в выплате.
Есть и другая проблема: даже при страховом случае складская страховка может не покрыть весь ущерб.
В договоре обычно устанавливают ограничения, например:
общий лимит выплат по полису за год,
максимальную сумму, которую страховая выплатит одному клиенту,
франшизу — часть убытка, которую страховая не возмещает.
Пример. Допустим, товар уничтожен, ущерб составил 5 млн рублей, а страховой лимит склада на одного клиента — 3 млн рублей. Страховая выплатит максимум 3 млн, а оставшиеся 2 млн рублей придется взыскивать непосредственно со склада, если он отвечает за причиненный ущерб.
Поэтому полис склада не стоит воспринимать как замену собственной страховке товара. Это два разных механизма защиты.
Если вы сами застраховали имущество, то ваша страховая компания после выплаты может потребовать возместить эти деньги с того, кто отвечает за ущерб. Такое право называется суброгацией и предусмотрено ст. 965 ГК.
Отсюда простой практический вывод: не уменьшайте собственное страховое покрытие только потому, что склад показывает вам свой полис. Сначала разберитесь, какие именно риски и суммы он покрывает. Иначе может оказаться, что часть товара или отдельные ситуации не защищены ни вашей страховкой, ни страховкой склада.
Какие риски включить в страховку товара
Универсального перечня рисков для всех товаров нет. Страховое покрытие формируют исходя из того, что именно хранится, где находится склад и что происходит с товаром во время хранения и перемещения.
Поэтому формулировки вроде «страхование товара» недостаточно. В договоре должно быть понятно, от чего именно застраховано имущество и при каких обстоятельствах страховая заплатит.
Вот основные риски, которые стоит проверить
Риск
Когда сработает страховка
Когда страховка особенно нужна
Пожар и последствия тушения
Товар уничтожен огнем либо поврежден дымом, высокой температурой, водой или пеной, которую использовали при тушении
Практически для любого склада
Залив и авария инженерных систем
Прорвало трубу, протекла крыша, произошла авария системы пожаротушения или другая неисправность привела к намоканию товара
Если товар чувствителен к воде и влаге, а также когда над зоной хранения находятся другие помещения
Действия посторонних
Склад ограбили, товар украли, имущество намеренно повредили или уничтожили
Для дорогих, компактных товаров, которые легко вынести или перепродать
Повреждение при погрузке и перемещении
Коробки уронили, груз повредили погрузчиком или испортили во время перемещения внутри склада
Если товар регулярно принимают, комплектуют, перемещают и отправляют
Стихийные бедствия и опасные природные явления
Имущество пострадало из-за урагана, града, наводнения, землетрясения или другого события, указанного в договоре
Если склад находится в регионе, где такие явления возможны
Наезд транспорта
Автомобиль или складская техника врезались в стеллаж, контейнер либо непосредственно в место хранения товара
Если рядом с товаром постоянно перемещаются автомобили, погрузчики и другая техника
В этом списке нет страхования от «рисков терроризма, диверсии и воздействия беспилотных летательных аппаратов», потому что российские страховые компании массово отказывают сейчас владельцам складов в страховании такого вида либо предлагают заградительные ставки.
Важно! Обращайте внимание не только на название риска, важна конкретная формулировка. Например, «кража со взломом» и просто «кража» — не одно и то же. Если товар исчез, но следов взлома или проникновения нет, страховая может посчитать, что предусмотренное договором событие не произошло и отказать в выплате.
Отдельное внимание — товарам, которые нельзя хранить при обычной температуре: продуктам, лекарствам, цветам. Для них имеет смысл предусмотреть страхование на случай поломки холодильного оборудования или отключения электричества. Причем в договоре должно быть четко прописано, какие именно причины входят в покрытие — например, авария электросети или внезапное прекращение подачи электроэнергии.
За что страховая не заплатит: исключения
Даже самый широкий полис не означает, что страховая возместит любую потерю товара. Для выплаты должны одновременно выполняться два условия: событие признается страховым случаем по договору и не относится к исключениям.
Искать эти ограничения нужно не только в самом полисе. Многие важные условия находятся в правилах страхования, на которые договор ссылается. Поэтому перед подписанием попросите у страховой актуальную редакцию правил страхования — и внимательно читайте оба документа.
Вот, с какими исключениями можно столкнуться
Нарушили требования к хранению или пожарной безопасности. Если товар хранили с нарушением установленных требований, например коробки поставили слишком близко к источнику тепла, страховая может отказать в выплате. Чтобы потом не выяснять отношения со страховой, лучше заранее проверить, в каких условиях склад хранит товар.
Товар пропал, но следов кражи нет. Недостача сама по себе не всегда считается страховым случаем. Если полис предусматривает только кражу со взломом, то нужно будет подтвердить именно взлом — обратиться в полицию и зафиксировать незаконное проникновение на склад. Если кражу не квалифицируют «со взломом», страховая откажет в выплате.
Совет! Регулярно сверяйте фактические остатки с учетом и сохраняйте документы, которые подтверждают движение товара: накладные, акты приемки и данные складской системы. Чем лучше зафиксировано, сколько товара и когда передано на хранение, тем проще установить размер потерь.
Естественная убыль и особенности самого товара. Страховка предназначена для защиты от определенных событий, а не от всех изменений, которые происходят с товаром со временем. Поэтому естественная убыль, усушка, испарение, коррозия, плесень, брожение, естественное старение и окончание срока годности обычно не относятся к страховым случаям. Такие потери связаны со свойствами самого товара или обычным процессом его хранения.
Товар оказался не там, где должен быть. Страховая защита обычно привязана к конкретному месту хранения, указанному в договоре. Если товар, например, временно перенесли в соседний корпус, который не указан в полисе — при наступлении страхового случая страховая может отказать в выплате.
Военные действия и другие чрезвычайные обстоятельства. Есть события, ущерб от которых страхование обычно исключает из покрытия: военные действия, народные волнения, ядерный взрыв, радиационное воздействие. Также нет возмещения для имущества, которое государственные органы изъяли, арестовали или уничтожили.
4 вывода
1. Склад отвечает за товар, который принял на ответственное хранение. Если его потеряли, повредили или вернули не полностью, владелец вправе потребовать возмещения ущерба.
2. Страховка склада и страховка товара — не одно и то же. Полис ответственности защищает склад перед клиентами и может ограничивать сумму выплаты. Поэтому на него нельзя автоматически рассчитывать как на полную защиту своих запасов.
3. В полисе нужно точно перечислить страховые риски. Пожар, залив, кража, повреждение при погрузке — от чего именно вы страхуетесь.
4. Есть ситуации, когда страховая не заплатит. Внимательно изучите договор, чтобы не было сюрпризов. Возможно, вы думаете, что застрахованы от любой кражи — а в договоре страхования у вас прописана только «кража со взломом».