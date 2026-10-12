Если склад сгорел: какие риски при хранении товара можно покрыть страховкой

За что отвечает склад по договору хранения

Передача товара на ответственное хранение — не просто аренда места для коробок. Если заключается договор хранения, начинают работать правила гл. 47 ГК. В них сказано, что хранитель обеспечивает сохранность имущества и возвращает его обратно в том же состоянии, в котором принял. Допускаются только естественные изменения, например, небольшая усушка.

Склад не просто хранит товар на стеллажах: по ст. 891 ГК, он принимает необходимые меры для сохранности имущества, в частности, соблюдает противопожарные, санитарные и охранные требования. При утрате, недостаче или повреждении товара склад отвечает за последствия, если не сможет доказать, что причиной стали обстоятельства, за которые он не отвечает.

К ним относятся:

непреодолимая сила,

особенности самого товара, о которых хранитель не знал,

умысел или грубая неосторожность владельца товара.

Если виноват именно склад, владелец товара вправе потребовать возместить убытки. Суммы и порядок возмещения зависят от договора. Многие склады заранее прописывают в договоре фиксированную сумму компенсации или ограничивают ее себестоимостью товара. Владельцу товара стоит фиксировать стоимость каждой партии при передаче на склад — например, в акте приема-передачи или накладной.

Важно! Проверяйте товар при получении. Обнаружили недостачу или повреждение — зафиксируйте это сразу, например, можно написать заявление в свободной форме.

Сложнее с дефектами, которые невозможно заметить при обычном осмотре. О скрытом повреждении нужно сообщить складу в течение трех дней после получения товара. Если пропустить срок, будет считаться, что склад вернул имущество в надлежащем состоянии.

Если вы не сдавали товар на ответхранение, а просто арендуете склад — то изучите условия договора аренды, они определяют, за что отвечает арендодатель. Правила договора хранения здесь не применяются.