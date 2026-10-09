ФСБУ 10/2026 и дисконтирование кредиторки: разбираем исключения, считаем проценты, готовимся к 2027 году

Хорошая новость: не дисконтировать все подряд. У стандарта есть четкий список исключений — отсрочка до 12 месяцев, «некоммерческая» отсрочка и упрощенный учет.
Что меняет ФСБУ 10/2026
ФСБУ 10/2026 «Расходы» утвержден приказом Минфина от 24.04.2026 № 53н и с 1 января 2027 года заменяет ПБУ 10/99. Применять его нужно начиная с отчетности за 2027 год; досрочный переход не предусмотрен, поэтому отчетность за 2026 год составляется по прежним правилам.
Главная новелла для закупок — пункты 21–23. Если расходы по обычным видам деятельности возникают на условиях отсрочки (рассрочки), их величина определяется как сумма, которую организация уплатила бы без этой отсрочки. Логика простая: поставщик, который дает вам два-три года на оплату, фактически выдает кредит. Стоимость приобретения и стоимость финансирования теперь нужно разделять.
Алгоритм по стандарту такой:
В момент признания расхода дисконтируете будущие платежи.
Отражаете приведенную стоимость в расходах (или стоимости актива) и в кредиторской задолженности.
Дальше задолженность «наращивается» до номинала: разницу между приведенной стоимостью и суммой к оплате признаете процентными расходами по правилам ПБУ 15/2008.
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Когда дисконтировать обязательно
Дисконтирование затрагивает в первую очередь договоры с длительной коммерческой отсрочкой — свыше 12 месяцев. Это когда поставщик сознательно продает дороже или закладывает в цену плату за рассрочку: оборудование в лизинговую рассрочку, товары на склад с оплатой через 18 месяцев, услуги подрядчика с оплатой по графику на два года вперед.
Когда можно пропустить
Пункт 22 ФСБУ 10/2026 прямо разрешает оставить номинальную стоимость в трех случаях:
Ситуация
Почему не дисконтируем
Отсрочка не превышает 12 месяцев
Короткий период не создает существенного элемента финансирования
Отсрочка не имеет коммерческого содержания
Например, она служит способом обеспечения исполнения договора, а не инструментом финансирования
Сумма платежа зависит от события, которое не контролируют стороны
Дисконт нельзя достоверно определить
Четвертое «не» — для тех, кто вправе вести упрощенный бухучет (в основном малый бизнес). Пункт 23 дает им право вообще не дисконтировать, не считать справедливую стоимость по IFRS 13 и не строить вероятностные модели скидок.
Важная деталь: это право, а не обязанность. Если упрощения не закреплены в учетной политике — придется применять общие правила.
На практике опасения «дисконтировать придется каждую кредиторку» не подтвердились: окончательная редакция стандарта бьет по договорам с длительной коммерческой рассрочкой.
Как считать: пример
В марте 2027 года компания получила консультационные услуги на 12 млн руб. с оплатой одной суммой через два года. Рыночная ставка по сопоставимым обязательствам — 12% годовых.
Приведенная стоимость: 12 млн / 1,12² = 9,57 млн руб.
Период
Начислено процентов (12%)
Остаток кредиторки, млн руб.
Март 2027 (признание)
—
9,57
2027
1,15
10,71
2028
1,29
12,00
Проводки:
Дт 26 Кт 60 — 9,57 млн руб. (расход по приведенной стоимости);
ежемесячно Дт 91-2 Кт 60 — проценты наращивания до номинала (всего 2,43 млн руб. за два года);
при оплате Дт 60 Кт 51 — 12,0 млн руб.
Итог за два года одинаковый с учетом по номиналу (12 млн руб.), но распределение по периодам другое: в первый год финансовый результат выше, в последующие — ниже за счет процентных расходов. Нюанс: если покупаете оборудование или строите объект, дисконтированная сумма пойдет не в расходы, а в капитальные вложения по ФСБУ 26/2020 — разница все равно ляжет на проценты по ПБУ 15/2008.
Не забудьте про налоговый учет
Бухгалтерская приведенная стоимость расхода и налоговые правила признания по статье 272 НК расходятся, поэтому по таким договорам будет расти количество временных разниц по ПБУ 18/02. Налоги при этом не меняются — это сугубо бухгалтерская новелла.
Чек-лист до 31 декабря 2026 года
Проанализировать договоры с отсрочкой или рассрочкой: выписать те, где срок больше 12 месяцев, и оценить, есть ли в цене элемент финансирования.
Определить методику расчета ставки дисконтирования (рыночная ставка по сопоставимым обязательствам) и закрепить ее.
Пересмотреть учетную политику: метод дисконтирования, способ перехода (ретроспективный по общему правилу, упрощенцы вправе перспективный), правила оценки скидок и справедливой стоимости.
Настроить учетную систему: расчет амортизированной стоимости обязательства, аналитика по временным разницам.
Отдельно пройтись по долгосрочным договорам (стройка, IT, консалтинг): там расходы синхронизируются с выручкой по ФСБУ 9/2025 по степени готовности.
Итог
Дисконтировать нужно кредиторку с коммерческой отсрочкой свыше 12 месяцев — все остальное (короткая отсрочка, обеспечительная рассрочка, неконтролируемая величина платежа, упрощенный учет) позволяет оставить номинал. Задача до конца 2026 года одна: найти в договорах эти «спящие кредиты» и заранее прописать методику, чтобы не изобретать ее в январе, когда подрастет квартальная отчетность.
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