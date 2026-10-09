ФСБУ 10/2026 и дисконтирование кредиторки: разбираем исключения, считаем проценты, готовимся к 2027 году

Что меняет ФСБУ 10/2026

ФСБУ 10/2026 «Расходы» утвержден приказом Минфина от 24.04.2026 № 53н и с 1 января 2027 года заменяет ПБУ 10/99. Применять его нужно начиная с отчетности за 2027 год; досрочный переход не предусмотрен, поэтому отчетность за 2026 год составляется по прежним правилам.

Главная новелла для закупок — пункты 21–23. Если расходы по обычным видам деятельности возникают на условиях отсрочки (рассрочки), их величина определяется как сумма, которую организация уплатила бы без этой отсрочки. Логика простая: поставщик, который дает вам два-три года на оплату, фактически выдает кредит. Стоимость приобретения и стоимость финансирования теперь нужно разделять.