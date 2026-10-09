Акцизы-2026: как рост ставок на алкоголь, табак и топливо меняет расчеты бизнеса

Актуальные ставки (за единицу измерения)

Продукция 2025 год С 01.01.2026 Рост Этиловый спирт (за 1 л безводного спирта) 740 ₽ 824 ₽ +11,4% Виноматериалы (за 1 л) 38 ₽ 49 ₽ +29% Тихие вина (за 1 л) 113 ₽ 148 ₽ +31% Игристые вина (за 1 л) 125 ₽ 160 ₽ +28% Пиво 0,5–8,6% (за 1 л) 30 ₽ 33 ₽ +10% Пиво свыше 8,6% (за 1 л) 56 ₽ 62 ₽ +11%

Пример. Винодельня выпускает 10 000 литров тихого вина в месяц. По старой ставке акциз составлял 1 130 000 ₽, по новой — 1 480 000 ₽. Разница — 350 000 ₽ в месяц, или 4,2 млн ₽ в год. Для небольшой компании это ощутимая дополнительная нагрузка, которую приходится либо закладывать в цену, либо компенсировать за счет других статей расходов.

Важное изменение с середины года: с 1 июля 2026 отменяется авансовый платеж акциза для производителей алкогольной и спиртосодержащей продукции. Это улучшает денежный поток, но меняет логику учета возвратов: при повторной реализации акциз начисляется заново, а вычет по возвращенной маркированной продукции больше не предоставляется.