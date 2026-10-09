Акцизы-2026: как рост ставок на алкоголь, табак и топливо меняет расчеты бизнеса

Причем для ряда категорий рост оказался выше инфляции: власти заранее заложили повышение сразу на три года вперед — до 2028-го. Это значит, что компаниям нужно не просто пересчитать налоги на ближайший период, а строить ценообразование и бюджеты с учетом долгосрочного тренда.
Алкоголь: резкий скачок по винам и отмена авансов
Сильнее всего выросли ставки на винодельческую продукцию: на тихие вина — сразу на 31%, на игристые — на 28%. Для этилового спирта индексация составила 11,4%. Такой рост напрямую влияет на себестоимость и розничную цену, особенно у небольших производителей, где доля акциза в цене значительна.
Актуальные ставки (за единицу измерения)
Продукция
2025 год
С 01.01.2026
Рост
Этиловый спирт (за 1 л безводного спирта)
740 ₽
824 ₽
+11,4%
Виноматериалы (за 1 л)
38 ₽
49 ₽
+29%
Тихие вина (за 1 л)
113 ₽
148 ₽
+31%
Игристые вина (за 1 л)
125 ₽
160 ₽
+28%
Пиво 0,5–8,6% (за 1 л)
30 ₽
33 ₽
+10%
Пиво свыше 8,6% (за 1 л)
56 ₽
62 ₽
+11%
Пример. Винодельня выпускает 10 000 литров тихого вина в месяц. По старой ставке акциз составлял 1 130 000 ₽, по новой — 1 480 000 ₽. Разница — 350 000 ₽ в месяц, или 4,2 млн ₽ в год. Для небольшой компании это ощутимая дополнительная нагрузка, которую приходится либо закладывать в цену, либо компенсировать за счет других статей расходов.
Важное изменение с середины года: с 1 июля 2026 отменяется авансовый платеж акциза для производителей алкогольной и спиртосодержащей продукции. Это улучшает денежный поток, но меняет логику учета возвратов: при повторной реализации акциз начисляется заново, а вычет по возвращенной маркированной продукции больше не предоставляется.
Табак и никотин: расширение списка подакцизных товаров и рост ставок
Ставки по табачной продукции проиндексированы примерно на 11–12%, а список подакцизных позиций расширился: теперь в него входят бестабачные никотинсодержащие смеси для нагревания и никотиновое сырье (жидкости и соли с концентрацией свыше 20 мг/мл). Это важно и для производителей, и для импортеров, и для розницы: если компания торгует такой продукцией, она становится плательщиком акциза даже при отсутствии табака в составе.
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Ставки по ключевым категориям (2026 год)
Категория
Ставка
Сигареты и папиросы (за 1000 шт.)
3278 ₽ + 18% от МРЦ
Минимальная ставка по сигаретам (за 1000 шт.)
4452 ₽
Табак курительный, трубочный (за 1 кг)
5183 ₽
Табак для нагревания (за 1 кг)
10 915 ₽
Жидкости для ЭСДН (за 1 мл)
49 ₽
Бестабачные смеси для нагревания (за 1 кг)
1030 ₽
Никотиновое сырье (за 1 мг)
2,4 ₽
Пример. Фабрика продала 100 000 сигарет (5000 пачек по 20 шт.), МРЦ пачки — 250 ₽.
Твердая часть: 100 блоков × 3278 ₽ = 327 800 ₽.
Расчетная стоимость: 250 ₽ × 100 000 / 20 = 1 250 000 ₽; адвалорная часть: 1 250 000 × 18% = 225 000 ₽.
Итого по комбинированной формуле: 552 800 ₽.
Минимальная планка: 100 × 4452 = 445 200 ₽.
Поскольку расчет по формуле больше минимальной планки, к уплате — 552 800 ₽. Если бы расчет дал меньшую сумму, платили бы по минимуму.
Еще один важный нюанс: с 1 октября 2026 розничные и развозные продавцы табачной и никотинсодержащей продукции смогут подать заявление на лицензию, а с марта 2027 работать без нее будет нельзя. Это стоит учесть при планировании операционной деятельности.
Топливо: умеренный рост и новые правила для НПЗ
Акцизы на топливо проиндексированы примерно на 5%. Это менее драматично, чем рост по алкоголю и табаку, но из‑за больших объемов потребления эффект для бизнеса значим: акциз «сидит» в цене литра, и его рост напрямую влияет на транспортные и производственные расходы.
Ставки на топливо (за 1 тонну)
Вид топлива
2025
С 01.01.2026
Бензин класса 5
17 088 ₽
17 959 ₽
Бензин (не класс 5)
17 518 ₽
18 411 ₽
Дизельное топливо
12 120 ₽
12 738 ₽
Моторные масла
8090 ₽
8503 ₽
Прямогонный бензин
19 298 ₽
20 282 ₽
Авиационный керосин
2800 ₽
2800 ₽ (без изменений)
Пример. Автотранспортная компания ежемесячно закупает 100 тонн дизтоплива. Акцизная составляющая выросла с 1 212 000 до 1 273 800 ₽ — на 61 800 ₽ в месяц и почти на 742 000 ₽ в год. Даже без учета рыночного роста цен это заметное увеличение расходов.
Для нефтеперерабатывающих заводов действуют дополнительные правила: при невыполнении целевых показателей по доле высокооктанового бензина применяется понижающий коэффициент 0,85, причем контроль теперь помесячный. Кроме того, смешение прямогонного бензина с компонентами для получения высокооктанового топлива приравнено к производству — такие операции облагаются акцизом по общим правилам.
Автомобили: рост ставок по мощным моделям
Акцизы выросли для легковых автомобилей с мощностью от 90 л. с. и мотоциклов свыше 150 л. с. Например, для авто 200–300 л. с. ставка составляет 1004 ₽ за 1 л. с., для машин свыше 500 л. с. — 1829 ₽ за 1 л. с. Машины до 90 л. с. по‑прежнему не облагаются акцизом.
Что учесть бизнесу: практические выводы
Пересчитайте цены и себестоимость. Рост ставок напрямую влияет на конечную цену товара. Особенно это заметно в категориях с высокой долей акциза — вино, крепкий алкоголь, сигареты, топливо.
Проверьте расчеты по комбинированным ставкам. Для сигарет и некоторых других категорий важно одновременно учитывать твердую и адвалорную части, а также минимальную планку.
Учитывайте долгосрочный тренд. Ставки заложены на 2027–2028 годы, поэтому бюджетирование и ценообразование стоит строить с горизонтом планирования минимум на три года.
Следите за сроками изменений. С 1 июля отменяется авансовый платеж по алкоголю, а правила вычетов при возвратах стали строже. Для табачного рынка с октября стартует лицензирование.
Проверьте номенклатуру. Если компания производит или продает никотинсодержащую продукцию, убедитесь, что вы учитываете новые подакцизные категории.
Главный вывод: акциз — это скрытый налог, который в итоге оплачивает потребитель, но именно бухгалтер и финансовый менеджер отвечают за корректный расчет и своевременное перечисление. В 2026 году важно не только применять новые ставки с первого отчетного периода, но и учитывать дополнительные правила — от отмены авансов до новых требований к вычетам и лицензированию.
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