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КУБ дня. Про учет судебных расходов на УСН 15%

У ИП на УСН «Доходы минус расходы» было несколько судебных споров. Какие расходы можно учесть при расчете базы единого налога?

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КУБ дня. Про учет судебных расходов на УСН 15%
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Наш подписчик спрашивает:

«Какие судебные расходы можно учесть в расходы на усн д-р? Было пару споров в арбитраже. Госпошлину могу? Расходы на представителя? В 346.16 указано , что судебные расходы. Но что конкретно? И чем подтвердить для налоговой? Чтобы это было связано с предпринимательской деятельностью, а не личным спором».

Комментаторы ответили, что можно учесть все расходы при наличии документального подтверждения.

Скриншот комментариев из КУБа
Скриншот комментариев из КУБа

Как вы считаете, что поможет доказать предпринимательский характер расходов для ФНС?

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