КУБ дня. Про учет судебных расходов на УСН 15%

У ИП на УСН «Доходы минус расходы» было несколько судебных споров. Какие расходы можно учесть при расчете базы единого налога?

Наш подписчик спрашивает:

«Какие судебные расходы можно учесть в расходы на усн д-р? Было пару споров в арбитраже. Госпошлину могу? Расходы на представителя? В 346.16 указано , что судебные расходы. Но что конкретно? И чем подтвердить для налоговой? Чтобы это было связано с предпринимательской деятельностью, а не личным спором».

Комментаторы ответили, что можно учесть все расходы при наличии документального подтверждения.

Скриншот комментариев из КУБа

Как вы считаете, что поможет доказать предпринимательский характер расходов для ФНС?