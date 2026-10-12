ЭДО и ГИС ЭПД: что проверить в процессах до 2027 года, чтобы не получить штрафы и не сорвать перевозки

Переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) — это не просто «подключить оператора и отправить файл». Это сквозная перестройка процессов: от договоров и доверенностей до сценариев работы водителей на дороге и хранения документов для проверок. До 2027 года остаются узкие места, где ошибки стоят дорого: штрафы, отказ в вычетах НДС, претензии налоговой и проблемы с подтверждением расходов.
Что именно проверить: пошаговый разбор с примерами
Карта сценариев и типы документов
Не все перевозки одинаковы. Составьте перечень всех типов перевозок, которые вы оформляете, и для каждого определите, какие ЭПД обязательны.
Пример. У компании три направления: городские доставки малотоннажным транспортом, междугородние перевозки фурами, авиадоставка образцов.
Для городских доставок — ЭТрН (электронная транспортная накладная), путевой лист в электронном виде, акт приема-передачи.
Для междугородних — ЭТрН, заказ-заявка, экспедиторские документы.
Для авиаперевозок — электронная грузовая авианакладная по формату ФНС.
Если в одном заказе смешаны этапы (авто + авиа), документы нужны на каждый этап.
Договоры с контрагентами
Включите в договоры условие об обязательном электронном документообороте при перевозках. Пропишите, что документы передаются через аккредитованного оператора ЭДО, а подтверждением получения служит квитанция оператора.
Практический совет: зафиксируйте в приложениях к договору ИНН участников и их ID в системе ЭДО. Это снизит риск ошибок при маршрутизации документов и ускорит сверку статусов.
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Подписи и машиночитаемые доверенности (МЧД)
Проверьте, у кого из сотрудников есть УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись), кто подписывает документы и на каком основании. Если документы подписывает не руководитель, а менеджер или водитель, обязательно должна быть МЧД.
Пример ошибки. Менеджер подписал ЭТрН своей УКЭП, но МЧД не оформлена или истекла. В этом случае документ считается подписанным неуполномоченным лицом — это риск отказа в вычетах и споров с налоговой.
Оператор ЭДО и интеграция
Работайте только с аккредитованными операторами, которые передают документы в ГИС ЭПД. Проверьте, поддерживает ли ваш оператор актуальные форматы ФНС и умеет ли передавать статусы в реальном времени.
Пример проверки. Создайте тестовую ЭТрН в учетной системе (например, в 1С или TMS), отправьте ее через оператора и проследите полный маршрут:
Формирование документа.
Отправка и получение квитанции оператора.
Передача в ГИС ЭПД и получение подтверждения.
Получение подписи контрагента и финального статуса.
Если на любом этапе цепочка обрывается, значит, есть проблема с интеграцией или настройками.
Форматы и версии документов
Убедитесь, что ваша система работает с актуальными форматами, утвержденными ФНС. С июля 2026 года для обмена электронными счетами-фактурами введены универсальные сообщения (УС) — проверьте, поддерживает ли это ваш оператор.
Нормативная база:
Приказ ФНС от 27.04.2026 № ЕД-1-26/276@ — формат электронной грузовой авианакладной.
Приказ ФНС от 07.05.2026 № КЧ-1-26/297@ — формат ж/д-накладной.
Исключения: когда можно использовать бумажные документы
Есть ограниченный перечень случаев, когда допускается бумажный формат. Он закреплен в Приказе Минтранса России от 01.06.2026 № 262 (с дополнениями, например, Приказ Минтранса от 02.09.2026 № 391).
К таким случаям относятся:
перевозки для особо важных государственных и оборонных нужд;
перевозки в зонах ЧС;
для личных нужд физлиц;
с иностранными контрагентами;
периодических печатных изданий;
продукции военного и двойного назначения в рамках ВЭД.
Важно: даже если случай попадает под исключение, пропишите это в регламенте и храните подтверждающие основания (например, договор с пометкой о статусе груза).
Работа внештатных ситуациях
Пропишите и отработайте сценарии на случай сбоев: нет интернета, оператор недоступен, частичная приемка груза, переадресовка.
Пример сценария для водителя. Если нет связи, водитель должен:
Сохранить черновик документа в мобильном приложении.
Зафиксировать факт отказа в передаче (скриншот, лог).
При восстановлении связи отправить документ и приложить служебную записку с описанием ситуации.
Для инспекторов на дороге важно уметь предъявить динамический QR-код ЭТрН или электронного путевого листа. Проверьте, как он отображается на разных устройствах и при слабом сигнале.
Контрагенты и готовность к ЭПД
Выделите ключевых контрагентов и проверьте их готовность к работе с ЭПД. Используйте инструменты операторов ЭДО для массовой проверки статусов: подключен ли контрагент, какой у него оператор, принимает ли он нужные типы документов.
Практика: перед началом сезона (например, перед новогодними поставками) проведите «стресс-тест» — отправьте тестовые документы 10–20 ключевым контрагентам и соберите обратную связь. Это поможет выявить узкие места заранее.
Хранение и поиск документов
Электронные документы нужно хранить так, чтобы их можно было быстро найти и предъявить при проверке. Убедитесь, что у вас есть:
резервное копирование;
разграничение прав доступа;
возможность поиска по ИНН, номеру документа, дате, статусу.
Налоговый риск: если документ не удается найти по запросу ФНС, это может быть расценено как непредставление (ст. 93, 126 НК), даже если он технически существует.
Нормативные акты и ключевые изменения до 2027 года
Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ — вводит обязательность ЭПД для ряда перевозочных документов.
Постановление Правительства от 21.05.2022 № 931 (в актуальной редакции) — правила обмена ЭПД и форматы документов.
Приказ Минтранса от 01.06.2026 № 262 (с изменениями) — перечень случаев, когда допускается бумажный формат.
С 1 марта 2027 года — вступает в силу требование о регистрации перевозчиков в реестре на платформе «ГосЛог» (закон от 29.12.2025 № 520-ФЗ).
Налоговый аспект: бумажная накладная после 1 сентября 2026 года может стать поводом для претензий ФНС (ст. 252, 93, 126 НК). Даже в переходный период инспекция вправе не принять ее для подтверждения расходов или для вычета НДС.
Чек-лист для быстрой проверки
Составлена карта сценариев перевозок и определены обязательные ЭПД.
В договорах закреплено условие об ЭДО и указаны ID контрагентов.
Проверены УКЭП и МЧД у всех подписантов.
Оператор ЭДО аккредитован и передает документы в ГИС ЭПД.
Система работает с актуальными форматами ФНС.
Прописан регламент для нештатных ситуаций и сценариев для водителей.
Проведена проверка контрагентов и «стресс-тест» обмена документами.
Настроен процесс хранения и поиска документов.
Обновлены внутренние регламенты и инструкции с учетом изменений до 2027 года.
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