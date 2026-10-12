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ЭДО
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ЭДО и ГИС ЭПД: что проверить в процессах до 2027 года, чтобы не получить штрафы и не сорвать перевозки

До 2027 года бизнесу нужно привести процессы ЭДО в соответствие с новыми требованиями к перевозочным документам.

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Переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) — это не просто «подключить оператора и отправить файл». Это сквозная перестройка процессов: от договоров и доверенностей до сценариев работы водителей на дороге и хранения документов для проверок. До 2027 года остаются узкие места, где ошибки стоят дорого: штрафы, отказ в вычетах НДС, претензии налоговой и проблемы с подтверждением расходов.

Что именно проверить: пошаговый разбор с примерами

Карта сценариев и типы документов

Не все перевозки одинаковы. Составьте перечень всех типов перевозок, которые вы оформляете, и для каждого определите, какие ЭПД обязательны.

Пример. У компании три направления: городские доставки малотоннажным транспортом, междугородние перевозки фурами, авиадоставка образцов.

  • Для городских доставок — ЭТрН (электронная транспортная накладная), путевой лист в электронном виде, акт приема-передачи.

  • Для междугородних — ЭТрН, заказ-заявка, экспедиторские документы.

  • Для авиаперевозок — электронная грузовая авианакладная по формату ФНС.

Если в одном заказе смешаны этапы (авто + авиа), документы нужны на каждый этап.

Договоры с контрагентами

Включите в договоры условие об обязательном электронном документообороте при перевозках. Пропишите, что документы передаются через аккредитованного оператора ЭДО, а подтверждением получения служит квитанция оператора.

Практический совет: зафиксируйте в приложениях к договору ИНН участников и их ID в системе ЭДО. Это снизит риск ошибок при маршрутизации документов и ускорит сверку статусов.

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Подписи и машиночитаемые доверенности (МЧД)

Проверьте, у кого из сотрудников есть УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись), кто подписывает документы и на каком основании. Если документы подписывает не руководитель, а менеджер или водитель, обязательно должна быть МЧД.

Пример ошибки. Менеджер подписал ЭТрН своей УКЭП, но МЧД не оформлена или истекла. В этом случае документ считается подписанным неуполномоченным лицом — это риск отказа в вычетах и споров с налоговой.

Оператор ЭДО и интеграция

Работайте только с аккредитованными операторами, которые передают документы в ГИС ЭПД. Проверьте, поддерживает ли ваш оператор актуальные форматы ФНС и умеет ли передавать статусы в реальном времени.

Пример проверки. Создайте тестовую ЭТрН в учетной системе (например, в 1С или TMS), отправьте ее через оператора и проследите полный маршрут:

  1. Формирование документа.

  2. Отправка и получение квитанции оператора.

  3. Передача в ГИС ЭПД и получение подтверждения.

  4. Получение подписи контрагента и финального статуса.

Если на любом этапе цепочка обрывается, значит, есть проблема с интеграцией или настройками.

Форматы и версии документов

Убедитесь, что ваша система работает с актуальными форматами, утвержденными ФНС. С июля 2026 года для обмена электронными счетами-фактурами введены универсальные сообщения (УС) — проверьте, поддерживает ли это ваш оператор.

Нормативная база:

Исключения: когда можно использовать бумажные документы

Есть ограниченный перечень случаев, когда допускается бумажный формат. Он закреплен в Приказе Минтранса России от 01.06.2026 № 262 (с дополнениями, например, Приказ Минтранса от 02.09.2026 № 391).

К таким случаям относятся:

  • перевозки для особо важных государственных и оборонных нужд;

  • перевозки в зонах ЧС;

  • для личных нужд физлиц;

  • с иностранными контрагентами;

  • периодических печатных изданий;

  • продукции военного и двойного назначения в рамках ВЭД.

Важно: даже если случай попадает под исключение, пропишите это в регламенте и храните подтверждающие основания (например, договор с пометкой о статусе груза).

Работа внештатных ситуациях

Пропишите и отработайте сценарии на случай сбоев: нет интернета, оператор недоступен, частичная приемка груза, переадресовка.

Пример сценария для водителя. Если нет связи, водитель должен:

  1. Сохранить черновик документа в мобильном приложении.

  2. Зафиксировать факт отказа в передаче (скриншот, лог).

  3. При восстановлении связи отправить документ и приложить служебную записку с описанием ситуации.

Для инспекторов на дороге важно уметь предъявить динамический QR-код ЭТрН или электронного путевого листа. Проверьте, как он отображается на разных устройствах и при слабом сигнале.

Контрагенты и готовность к ЭПД

Выделите ключевых контрагентов и проверьте их готовность к работе с ЭПД. Используйте инструменты операторов ЭДО для массовой проверки статусов: подключен ли контрагент, какой у него оператор, принимает ли он нужные типы документов.

Практика: перед началом сезона (например, перед новогодними поставками) проведите «стресс-тест» — отправьте тестовые документы 10–20 ключевым контрагентам и соберите обратную связь. Это поможет выявить узкие места заранее.

Хранение и поиск документов

Электронные документы нужно хранить так, чтобы их можно было быстро найти и предъявить при проверке. Убедитесь, что у вас есть:

  • резервное копирование;

  • разграничение прав доступа;

  • возможность поиска по ИНН, номеру документа, дате, статусу.

Налоговый риск: если документ не удается найти по запросу ФНС, это может быть расценено как непредставление (ст. 93, 126 НК), даже если он технически существует.

Нормативные акты и ключевые изменения до 2027 года

Чек-лист для быстрой проверки

  1. Составлена карта сценариев перевозок и определены обязательные ЭПД.

  2. В договорах закреплено условие об ЭДО и указаны ID контрагентов.

  3. Проверены УКЭП и МЧД у всех подписантов.

  4. Оператор ЭДО аккредитован и передает документы в ГИС ЭПД.

  5. Система работает с актуальными форматами ФНС.

  6. Прописан регламент для нештатных ситуаций и сценариев для водителей.

  7. Проведена проверка контрагентов и «стресс-тест» обмена документами.

  8. Настроен процесс хранения и поиска документов.

  9. Обновлены внутренние регламенты и инструкции с учетом изменений до 2027 года.

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