ЭДО и ГИС ЭПД: что проверить в процессах до 2027 года, чтобы не получить штрафы и не сорвать перевозки

Переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) — это не просто «подключить оператора и отправить файл». Это сквозная перестройка процессов: от договоров и доверенностей до сценариев работы водителей на дороге и хранения документов для проверок. До 2027 года остаются узкие места, где ошибки стоят дорого: штрафы, отказ в вычетах НДС, претензии налоговой и проблемы с подтверждением расходов.

Что именно проверить: пошаговый разбор с примерами

Карта сценариев и типы документов

Не все перевозки одинаковы. Составьте перечень всех типов перевозок, которые вы оформляете, и для каждого определите, какие ЭПД обязательны. Пример. У компании три направления: городские доставки малотоннажным транспортом, междугородние перевозки фурами, авиадоставка образцов. Для городских доставок — ЭТрН (электронная транспортная накладная), путевой лист в электронном виде, акт приема-передачи.

Для междугородних — ЭТрН, заказ-заявка, экспедиторские документы.

Для авиаперевозок — электронная грузовая авианакладная по формату ФНС. Если в одном заказе смешаны этапы (авто + авиа), документы нужны на каждый этап.

Договоры с контрагентами

Включите в договоры условие об обязательном электронном документообороте при перевозках. Пропишите, что документы передаются через аккредитованного оператора ЭДО, а подтверждением получения служит квитанция оператора. Практический совет: зафиксируйте в приложениях к договору ИНН участников и их ID в системе ЭДО. Это снизит риск ошибок при маршрутизации документов и ускорит сверку статусов. На курсе профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер» научитесь вести учет компании целиком: проводить операции в 1С, закрывать периоды, готовить отчетность, находить и исправлять ошибки, отвечать на требования ФНС. Практические задачи можно отрабатывать в симуляторе 1С, а отдельный модуль посвящен применению искусственного интеллекта в работе бухгалтера. После обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО. Цена со скидкой 13%: 65 000 ₽ вместо 75 000 ₽. Записаться

Подписи и машиночитаемые доверенности (МЧД)

Проверьте, у кого из сотрудников есть УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись), кто подписывает документы и на каком основании. Если документы подписывает не руководитель, а менеджер или водитель, обязательно должна быть МЧД. Пример ошибки. Менеджер подписал ЭТрН своей УКЭП, но МЧД не оформлена или истекла. В этом случае документ считается подписанным неуполномоченным лицом — это риск отказа в вычетах и споров с налоговой.

Оператор ЭДО и интеграция

Работайте только с аккредитованными операторами, которые передают документы в ГИС ЭПД. Проверьте, поддерживает ли ваш оператор актуальные форматы ФНС и умеет ли передавать статусы в реальном времени. Пример проверки. Создайте тестовую ЭТрН в учетной системе (например, в 1С или TMS), отправьте ее через оператора и проследите полный маршрут: Формирование документа. Отправка и получение квитанции оператора. Передача в ГИС ЭПД и получение подтверждения. Получение подписи контрагента и финального статуса. Если на любом этапе цепочка обрывается, значит, есть проблема с интеграцией или настройками.

Форматы и версии документов