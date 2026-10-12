Штрафы для бизнеса по КоАП: что предлагает повысить законопроект № 665-9

Правительство 1 октября 2026 года внесло в Госдуму законопроект № 665-9, который повышает нижние и верхние пределы административных штрафов по 29 статьям КоАП. Суммы вырастут примерно вдвое, по отдельным составам — сильнее. Для бизнеса в пакете важны четыре блока: пожарная безопасность, продажа и оборот алкоголя, опасные производственные объекты и мероприятия по гражданской обороне и защите от ЧС.

Законопроект пока не принят. Суммы, субъекты ответственности и срок вступления в силу могут измениться. Ниже собрали предполагаемые изменения и их последствия для организаций и предпринимателей.