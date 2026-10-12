Штрафы для бизнеса по КоАП: что предлагает повысить законопроект № 665-9

Правительство 1 октября 2026 года внесло в Госдуму законопроект № 665-9, который повышает нижние и верхние пределы административных штрафов по 29 статьям КоАП. Суммы вырастут примерно вдвое, по отдельным составам — сильнее. Для бизнеса в пакете важны четыре блока: пожарная безопасность, продажа и оборот алкоголя, опасные производственные объекты и мероприятия по гражданской обороне и защите от ЧС.
Законопроект пока не принят. Суммы, субъекты ответственности и срок вступления в силу могут измениться. Ниже собрали предполагаемые изменения и их последствия для организаций и предпринимателей.
Что предлагает законопроект и на каком он этапе
Документ зарегистрирован в электронной базе Госдумы 1 октября 2026 года. Он повышает границы штрафов: по большинству составов примерно в два раза, по некоторым — заметно выше.
Пояснительная записка объясняет: размеры штрафов не пересматривались годами, а ущерб, например от пожара, часто превышает действующие санкции. По оценке правительства, комплекс изменений даст бюджетной системе около 5,273 млрд рублей в год (3,078 млрд — федеральному бюджету и 2,195 млрд — консолидированным бюджетам регионов).
Предлагаемый срок вступления в силу — через 90 дней после официального опубликования принятого закона.
Актуальную стадию рассмотрения нужно проверять в карточке законопроекта в СОЗД.
Какие штрафы коснутся бизнеса
Из 29 статей проекта большинство адресовано гражданам: курение и кальяны в запрещенных местах, распитие алкоголя, появление в состоянии опьянения, мелкое хулиганство, проживание без паспорта или регистрации, нарушения порядка публичных мероприятий, распространение экстремистских материалов. Предпринимателей и организации касаются прежде всего четыре блока:
пожарная безопасность — ст. 20.4 КоАП;
продажа алкоголя несовершеннолетним и оборот алкоголя без сопроводительных документов — ст. 14.16 КоАП;
эксплуатация опасного производственного объекта без договора обязательного страхования — ст. 9.19 КоАП;
гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций — ст. 20.6 и 20.7 КоАП.
Пожарная безопасность
Основной состав — часть 1 статьи 20.4 КоАП. Сейчас должностное лицо рискует получить штраф 20 – 30 тыс. рублей, индивидуальный предприниматель — 40 – 60 тыс., организация — 300 – 400 тыс. рублей (возможна альтернатива в виде предупреждения). По проекту вилки вырастают: должностным лицам — 40–60 тыс., организациям — 600–800 тыс. рублей.
Пожар с тяжким вредом здоровью или смертью человека — часть 6.1 статьи 20.4. Санкция установлена только для организаций: сейчас от 1 млн до 2 млн рублей либо приостановление деятельности до 90 суток, по проекту — от 2 млн до 4 млн рублей. Приостановление деятельности как альтернатива сохраняется.
Отдельно ужесточаются второстепенные составы. За невключение в техническую документацию сведений о пожарной опасности для организаций предлагается 200–300 тыс. рублей вместо нынешних 90–100 тыс. и новый штраф 300–400 тыс. за повторное нарушение.
Продажа алкоголя и оборот без документов
Розничная продажа алкоголя несовершеннолетнему — часть 2.1 статьи 14.16 КоАП. Сейчас продавец как гражданин платит 30–50 тыс. рублей, должностное лицо — 100–200 тыс., организация — 300–500 тыс. По проекту для организации приводится вилка 560–900 тыс. рублей.
Оборот этилового спирта и алкогольной продукции без сопроводительных документов — часть 2 той же статьи. Действующие санкции: должностным лицам 10–15 тыс. рублей, организациям 200–300 тыс. рублей (в обоих случаях с конфискацией). По проекту должностным лицам предлагается 20–30 тыс., организациям — 400–600 тыс. рублей. Конфискация сохраняется.
Опасные производственные объекты без страхования
Статья 9.19 КоАП наказывает эксплуатацию опасного объекта без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца. Сейчас должностное лицо платит 15–20 тыс. рублей, организация — 300–500 тыс. По проекту вилки предлагается поднять до 20–40 тыс. и 500 тыс. — 1 млн рублей соответственно.
Гражданская оборона и защита от ЧС
Часть 1 статьи 20.6 КоАП — невыполнение требований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сейчас должностным лицам это стоит 10–20 тыс., организациям — 100–200 тыс. рублей. По проекту предлагается 40–100 тыс. и 200–500 тыс. рублей соответственно.
Помимо этого вводятся новые части 1.1 статей 20.6 и 20.7 КоАП за повторные нарушения: должностным лицам — 100–300 тыс. рублей, организациям — от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. Действующие санкции по части 1 статьи 20.7 за нарушения в эксплуатации систем оповещения, средств индивидуальной защиты и имущества гражданской обороны — 5–10 тыс. рублей для должностных лиц и 50–100 тыс. для организаций.
Что делать бизнесу до принятия закона
Поводов для срочных решений нет: до вступления закона в силу применяются действующие размеры штрафов, а закон, усиливающий ответственность, обратной силы не имеет (ст. 1.7 КоАП).
Разумный порядок действий выглядит так:
следить за изменениями законопроекта № 665-9 в СОЗД и за публикацией принятого текста;
проверить соблюдение требований пожарной безопасности — это самый дорогой блок проекта;
проверить порядок продажи алкоголя и наличие сопроводительных документов на продукцию;
убедиться, что по каждому опасному производственному объекту есть действующий договор обязательного страхования;
проверить документы и имущество по гражданской обороне и защите от ЧС, включая системы оповещения и средства индивидуальной защиты;
сверить суммы по конкретному составу с текстом проекта.
Сколько это в цифрах
Таблица отделяет действующие нормы от предлагаемых. Каждая строка — один состав и один субъект ответственности.
Нарушение, субъект
Сейчас
По законопроекту № 665-9 (если примут)
Нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4), организация
предупреждение или 300–400 тыс. руб.
600–800 тыс. руб.
Нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4), должностное лицо
20–30 тыс. руб.
40–60 тыс. руб.
Нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4), ИП
40–60 тыс. руб.
80–120 тыс. руб.
Пожар с тяжким вредом здоровью или смертью человека (ч. 6.1 ст. 20.4), организация
1–2 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток
2–4 млн руб. либо приостановление деятельности до 90 суток
Продажа алкоголя несовершеннолетнему (ч. 2.1 ст. 14.16), организация
300–500 тыс. руб.
560–900 тыс. руб.
Оборот алкоголя без сопроводительных документов (ч. 2 ст. 14.16), организация
200–300 тыс. руб. с конфискацией
400–600 тыс. руб. с конфискацией
Эксплуатация опасного объекта без договора страхования (ст. 9.19), организация
300–500 тыс. руб.
500 тыс. — 1 млн руб.
Невыполнение требований по предупреждению и ликвидации ЧС (ч. 1 ст. 20.6), организация
100–200 тыс. руб.
200–500 тыс. руб.
Повторные нарушения по ЧС и гражданской обороне (новые ч. 1.1 ст. 20.6 и 20.7), организация
отдельного состава нет
500 тыс. — 1,5 млн руб.
Вопросы и ответы
Ответили на самые популярные вопросы по теме.
Законопроект уже принят?
Нет. Документ внесен в Госдуму 1 октября 2026 года, стадия рассмотрения меняется. Актуальный статус нужно смотреть в карточке законопроекта в СОЗД. До принятия закона и его официального опубликования действуют текущие размеры штрафов.
Когда вырастут штрафы?
Предлагаемый срок — через 90 дней после официального опубликования принятого закона. Отсчитывать этот срок от даты внесения проекта нельзя.
Кого коснется повышение?
Из 29 статей проекта большинство адресовано гражданам. Бизнеса напрямую касаются блоки о пожарной безопасности, продаже и обороте алкоголя, эксплуатации опасных производственных объектов без страхования и о гражданской обороне и защите от ЧС.
Вырастут ли штрафы для ИП и должностных лиц?
Да, проект повышает вилки для всех категорий. По части 1 статьи 20.4 КоАП для ИП рост с 40–60 тыс. до 80–120 тыс. рублей, для должностных лиц — с 20–30 тыс. до 40–60 тыс. рублей.
Применят ли новые суммы к нарушениям, совершенным до вступления закона в силу?
Закон, устанавливающий или усиливающий административную ответственность, обратной силы не имеет — это общий принцип статьи 1.7 КоАП. Формулировку стоит проверять по тексту кодекса применительно к конкретной ситуации.
Что делать уже сейчас?
Проверить соблюдение требований по пожарной безопасности, порядок продажи алкоголя и сопроводительные документы, наличие договоров страхования опасных объектов и документы по гражданской обороне и защите от ЧС.