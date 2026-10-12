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Курс рубля 13 октября, дизель Россия-США и санкции ЕС: главные факторы рынка

Курс рубля, поставки российского дизеля в США и новый пакет санкций ЕС — главные факторы, которые будут определять финансовый рынок 13 октября. Разбираем, как сделка Трампа и Путина влияет на валюту и Мосбиржу, чего ждать от санкций и какой краткосрочный прогноз по рублю

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Курс рубля, поставки российского дизеля в США и новый пакет санкций Евросоюза стали ключевыми темами финансового рынка накануне 13 октября. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 12 октября, составил 84,9048 рубля. Евро торгуется по 94,9745 рубля, юань — по 12,6739 рубля. Индекс Мосбиржи после новостей о дизельной сделке поднимался выше 2400 пунктов.

Эти события напрямую влияют на валютный рынок, акции нефтяных компаний и ожидания по бюджетным поступлениям.

Поставки дизеля Россия-США: объемы и влияние на рубль

После контактов президентов России и США была объявлена договоренность о поставках российского дизельного топлива. Американская сторона выдала временную лицензию, разрешающую сделки с российским дизелем до апреля 2027 года.

Заявленные объемы:

  • более 300 тысяч тонн в октябре;

  • 500 тысяч тонн в ноябре;

  • дополнительно 1 миллион тонн;

  • в перспективе возможно увеличение поставок.

Российская сторона подтвердила готовность поставлять топливо и частично сняла ограничения на экспорт. Для курса рубля это означает потенциальный рост экспортной выручки. Аналитики отмечают, что даже умеренные объемы поставок способны поддержать национальную валюту в ближайшие недели, особенно на фоне высоких цен на нефть.

Санкции ЕС против России 2026: что изменилось

Евросоюз утвердил крупное расширение санкционного списка — около 1600 позиций. В него вошли компании и лица, связанные с банковским сектором, энергетикой и рядом промышленных предприятий.

Новый пакет создает дополнительное давление на финансовые расчеты и валютные потоки. Пока рынок реагирует сдержанно: позитив от дизельной сделки частично компенсирует негативный эффект. В ближайшие дни банки и экспортеры будут оценивать практические последствия для платежей и логистики.

Нефть Urals, бюджет и прогноз курса рубля

Цены на нефть остаются высоким поддерживающим фактором. Марка Brent держится выше 100 долларов за баррель, российский Urals торгуется значительно выше уровней, заложенных в бюджет. Это обеспечивает стабильный приток нефтегазовых доходов.

Одновременно Минфин продолжает покупки валюты в рамках бюджетного правила. Это ограничивает потенциал резкого укрепления рубля, но не отменяет позитивного эффекта от роста экспортной выручки.

Краткосрочный прогноз на 13 октября:

  • Курс рубля будет зависеть от подтверждения первых отгрузок дизеля и динамики нефти.

  • При быстрой реализации сделки рубль может удержать текущие уровни или умеренно укрепиться.

  • В случае затягивания поставок или усиления санкционного давления возможна повышенная волатильность.

  • Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется чувствительным к новостям нефтяного сектора.

Главный вопрос ближайших дней — насколько быстро политические договоренности по дизелю превратятся в реальные денежные потоки. От этого во многом зависит поведение курса рубля и настроения на российском фондовом рынке.

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