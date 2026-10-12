Курс рубля, поставки российского дизеля в США и новый пакет санкций Евросоюза стали ключевыми темами финансового рынка накануне 13 октября. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 12 октября, составил 84,9048 рубля. Евро торгуется по 94,9745 рубля, юань — по 12,6739 рубля. Индекс Мосбиржи после новостей о дизельной сделке поднимался выше 2400 пунктов.
Эти события напрямую влияют на валютный рынок, акции нефтяных компаний и ожидания по бюджетным поступлениям.
Поставки дизеля Россия-США: объемы и влияние на рубль
После контактов президентов России и США была объявлена договоренность о поставках российского дизельного топлива. Американская сторона выдала временную лицензию, разрешающую сделки с российским дизелем до апреля 2027 года.
Заявленные объемы:
более 300 тысяч тонн в октябре;
500 тысяч тонн в ноябре;
дополнительно 1 миллион тонн;
в перспективе возможно увеличение поставок.
Российская сторона подтвердила готовность поставлять топливо и частично сняла ограничения на экспорт. Для курса рубля это означает потенциальный рост экспортной выручки. Аналитики отмечают, что даже умеренные объемы поставок способны поддержать национальную валюту в ближайшие недели, особенно на фоне высоких цен на нефть.
Санкции ЕС против России 2026: что изменилось
Евросоюз утвердил крупное расширение санкционного списка — около 1600 позиций. В него вошли компании и лица, связанные с банковским сектором, энергетикой и рядом промышленных предприятий.
Новый пакет создает дополнительное давление на финансовые расчеты и валютные потоки. Пока рынок реагирует сдержанно: позитив от дизельной сделки частично компенсирует негативный эффект. В ближайшие дни банки и экспортеры будут оценивать практические последствия для платежей и логистики.
Нефть Urals, бюджет и прогноз курса рубля
Цены на нефть остаются высоким поддерживающим фактором. Марка Brent держится выше 100 долларов за баррель, российский Urals торгуется значительно выше уровней, заложенных в бюджет. Это обеспечивает стабильный приток нефтегазовых доходов.
Одновременно Минфин продолжает покупки валюты в рамках бюджетного правила. Это ограничивает потенциал резкого укрепления рубля, но не отменяет позитивного эффекта от роста экспортной выручки.
Краткосрочный прогноз на 13 октября:
Курс рубля будет зависеть от подтверждения первых отгрузок дизеля и динамики нефти.
При быстрой реализации сделки рубль может удержать текущие уровни или умеренно укрепиться.
В случае затягивания поставок или усиления санкционного давления возможна повышенная волатильность.
Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется чувствительным к новостям нефтяного сектора.
Главный вопрос ближайших дней — насколько быстро политические договоренности по дизелю превратятся в реальные денежные потоки. От этого во многом зависит поведение курса рубля и настроения на российском фондовом рынке.