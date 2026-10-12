Курс рубля, поставки российского дизеля в США и новый пакет санкций Евросоюза стали ключевыми темами финансового рынка накануне 13 октября. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 12 октября, составил 84,9048 рубля. Евро торгуется по 94,9745 рубля, юань — по 12,6739 рубля. Индекс Мосбиржи после новостей о дизельной сделке поднимался выше 2400 пунктов.

Эти события напрямую влияют на валютный рынок, акции нефтяных компаний и ожидания по бюджетным поступлениям.