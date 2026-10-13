«Имущество при выходе участника из ООО на УСН: как с 2027 года признавать доход по новым правилам»

В чем суть нового правила

Закон от 23.03.2026 № 70‑ФЗ дополнил статью 346.17 НК пунктом 1.1. Теперь, если ООО на УСН передает участнику (в счет выплаты его действительной стоимости доли) не деньги, а имущество — станки, товары, оборудование, недвижимость, — доходом самого общества признается действительная стоимость этой доли.

Ключевой момент с датой: доход фиксируется на день, следующий за днем, когда право собственности на имущество перешло к участнику (то есть за днем отчуждения имущества).