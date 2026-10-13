«Имущество при выходе участника из ООО на УСН: как с 2027 года признавать доход по новым правилам»

В чем суть нового правила
Закон от 23.03.2026 № 70‑ФЗ дополнил статью 346.17 НК пунктом 1.1. Теперь, если ООО на УСН передает участнику (в счет выплаты его действительной стоимости доли) не деньги, а имущество — станки, товары, оборудование, недвижимость, — доходом самого общества признается действительная стоимость этой доли.
Ключевой момент с датой: доход фиксируется на день, следующий за днем, когда право собственности на имущество перешло к участнику (то есть за днем отчуждения имущества).
Почему понадобились поправки
До этого в Налоговом кодексе не было четкой нормы для такой ситуации. Суды (в частности, Конституционный Суд в постановлении от 21.01.2025 № 2‑П) указывали: доход общества нужно определять исходя из действительной (рыночной) стоимости доли, которая к нему переходит, причем оценку следует проводить с учетом чистых активов, оставшихся у компании после выхода участника. Закон закрепил эту правовую позицию в тексте НК, чтобы убрать неопределенность и снизить риски споров с налоговой.
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Важное ограничение по расходам
Законодатель прямо указал: расходы, связанные с выплатой доли участнику, не уменьшают налоговую базу ООО на УСН. Причина в том, что такие затраты не относятся к деятельности, направленной на получение дохода. Это подтверждается несколькими нормами: подпунктом 45 пункта 1 статьи 346.16, пунктом 1 статьи 252 и пунктом 49 статьи 270 НК.
Примеры
Пример 1: передача недвижимости
ООО на УСН передает участнику в счет выплаты доли офисное помещение. Действительная стоимость доли участника — 3 млн рублей. Право собственности на помещение перешло к участнику 15 октября 2027 года.
Что делает ООО:
включает в доход по УСН 3 млн рублей;
момент признания дохода — 16 октября 2027 года (день, следующий за днем перехода права);
расходы общества на содержание этого помещения до момента передачи в расчет налоговой базы не идут.
Пример 2: передача оборудования и товаров
Участник выходит из ООО, ему передают оборудование (рыночная стоимость — 1,2 млн руб.) и товары (0,8 млн руб.), итого — 2 млн руб. Это и есть действительная стоимость его доли. Право собственности на оборудование перешло 10 июля, на товары — 12 июля 2027 года.
Как признается доход:
по оборудованию: 1,2 млн руб. признается доходом 11 июля;
по товарам: 0,8 млн руб. признается доходом 13 июля.
Такой «пошаговый» учет важен, если операции попадают на разные кварталы — это влияет на авансовые платежи по УСН.
Практические советы
Заранее оцените чистые активы общества. От этого напрямую зависит размер действительной стоимости доли и, соответственно, сумма дохода, которую придется учесть.
Если выплата растянута во времени (частично в одном году, частично в другом), ориентируйтесь на дату фактической передачи каждого актива.
Помните про разницу форматов выплаты. Правило касается только передачи имущества. Если участнику выплачивают деньги, действуют общие правила УСН — доход возникает на дату получения денежных средств.
Уделите внимание документам. Для налоговой важны: протокол общего собрания (или решение единственного участника) о выходе участника, расчет чистых активов и действительной стоимости доли, акт приема‑передачи имущества, документы о регистрации перехода права (для недвижимости).
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