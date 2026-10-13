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УСН
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«Имущество при выходе участника из ООО на УСН: как с 2027 года признавать доход по новым правилам»

«Имущество при выходе участника из ООО на УСН: как с 2027 года признавать доход по новым правилам»

В 2026 году приняли поправки, которые четко прописали, как ООО на УСН считать доход, если при выходе участника ему вместо денег отдают имущество. Правило заработало с 1 января 2027 года: важно не запутаться в моменте признания дохода и расходах — разбираем норму, примеры и подводные камни.

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В чем суть нового правила

Закон от 23.03.2026 № 70‑ФЗ дополнил статью 346.17 НК пунктом 1.1. Теперь, если ООО на УСН передает участнику (в счет выплаты его действительной стоимости доли) не деньги, а имущество — станки, товары, оборудование, недвижимость, — доходом самого общества признается действительная стоимость этой доли.

Ключевой момент с датой: доход фиксируется на день, следующий за днем, когда право собственности на имущество перешло к участнику (то есть за днем отчуждения имущества).

Почему понадобились поправки

До этого в Налоговом кодексе не было четкой нормы для такой ситуации. Суды (в частности, Конституционный Суд в постановлении от 21.01.2025 № 2‑П) указывали: доход общества нужно определять исходя из действительной (рыночной) стоимости доли, которая к нему переходит, причем оценку следует проводить с учетом чистых активов, оставшихся у компании после выхода участника. Закон закрепил эту правовую позицию в тексте НК, чтобы убрать неопределенность и снизить риски споров с налоговой.

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Важное ограничение по расходам

Законодатель прямо указал: расходы, связанные с выплатой доли участнику, не уменьшают налоговую базу ООО на УСН. Причина в том, что такие затраты не относятся к деятельности, направленной на получение дохода. Это подтверждается несколькими нормами: подпунктом 45 пункта 1 статьи 346.16, пунктом 1 статьи 252 и пунктом 49 статьи 270 НК.

Примеры

Пример 1: передача недвижимости

ООО на УСН передает участнику в счет выплаты доли офисное помещение. Действительная стоимость доли участника — 3 млн рублей. Право собственности на помещение перешло к участнику 15 октября 2027 года.

Что делает ООО:

  • включает в доход по УСН 3 млн рублей;

  • момент признания дохода — 16 октября 2027 года (день, следующий за днем перехода права);

  • расходы общества на содержание этого помещения до момента передачи в расчет налоговой базы не идут.

Пример 2: передача оборудования и товаров

Участник выходит из ООО, ему передают оборудование (рыночная стоимость — 1,2 млн руб.) и товары (0,8 млн руб.), итого — 2 млн руб. Это и есть действительная стоимость его доли. Право собственности на оборудование перешло 10 июля, на товары — 12 июля 2027 года.

Как признается доход:

  • по оборудованию: 1,2 млн руб. признается доходом 11 июля;

  • по товарам: 0,8 млн руб. признается доходом 13 июля.

Такой «пошаговый» учет важен, если операции попадают на разные кварталы — это влияет на авансовые платежи по УСН.

Практические советы

  • Заранее оцените чистые активы общества. От этого напрямую зависит размер действительной стоимости доли и, соответственно, сумма дохода, которую придется учесть.

  • Если выплата растянута во времени (частично в одном году, частично в другом), ориентируйтесь на дату фактической передачи каждого актива.

  • Помните про разницу форматов выплаты. Правило касается только передачи имущества. Если участнику выплачивают деньги, действуют общие правила УСН — доход возникает на дату получения денежных средств.

  • Уделите внимание документам. Для налоговой важны: протокол общего собрания (или решение единственного участника) о выходе участника, расчет чистых активов и действительной стоимости доли, акт приема‑передачи имущества, документы о регистрации перехода права (для недвижимости).

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