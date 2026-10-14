Как выбрать офис с высокой инвестиционной привлекательностью для сдачи в аренду или перепродажи

Инфраструктура: офис должен работать не только внутри своих стен

Один из важных критериев инвестиционно-привлекательного бизнес-центра — возможность закрывать значительную часть повседневных потребностей резидентов непосредственно в здании. Это важный инструмент в борьбе за ценные кадры на рынке труда и при повсеместном сокращении удаленного формата работы. Так, в 2026 году 62% российских работодателей планируют вернуть персонал в офис хотя бы на несколько дней в неделю.

Возвращение в офис – болезненный процесс для многих сотрудников, привыкших к удаленке или гибриду, который работодатели стремятся смягчить максимально комфортными условиями рабочей среды. Причем представление об удобном офисе у работников за время удаленки изменилось: обычной столовой уже недостаточно, чтобы мотивировать людей покинуть свою квартиру.

В нынешних реалиях для сотрудников важно наличие продуктового магазина и разных мест общепита (62% опрошенных), фитнес-зала (20%), аптеки (21%), отделения банка (14%). И это минимум, который ожидают офисные служащие. В свете этих трендов инвесторам важно отдавать предпочтение БЦ с развитым набором инфраструктуры, как важным фактором выбора для потенциальных конечных пользователей.

Поэтому инвесторам стоит выбирать те коммерческие объекты, в которых изначально делается ставка на самодостаточную инфраструктуру и наличие пространств, которые закрывают основные потребности резидентов в течение рабочего дня. Такой подход сделает пребывание в офисе абсолютно автономным, тем самым экономя время людей на дорогу, решение бытовых задач и организацию досуга в пользу повышения рабочей продуктивности.

Следуя этому запросу, на территории Upside Ямская было решено разместить современный медицинский кластер, а внутри бизнес-центра — функциональные общественные зоны, сервисы и пространства для гибкого графика работы. Помимо этого, Upside Ямская предлагает то, чего почти нет в деловом сегменте: большую приватную зеленую территорию, полностью интегрированную в структуру бизнес-центра. К слову, опросы показывают высокий спрос на возможность пребывания на открытом воздухе в БЦ: больше трети сотрудников хотят проводить свой перерыв именно так.

Еще один пример БЦ с широким и нестандартным набором инфраструктуры — Dubinin’Sky в Замоскворечье. Здесь есть собственный фитнес с 23-метровым бассейном, на первом этаже — ритейл с магазинами, кафе, ресторанами, салонами бытовых услуг и столовой. При этом из части офисных площадей есть выход на собственные террасы.

Такие уникальные предложения имеют высокую инвестиционную привлекательность, поскольку дают эксклюзивное и высоковостребованное конечными пользователями рыночное предложение. А значит, инвестору не составит труда выгодно и в короткие сроки сдать в аренду или перепродать такие площади.