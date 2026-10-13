Регистрация ЛК ООО на Госуслугах зависает на проверке сертификатов. Дайджест КУБа за 13 октября 2026

🔹 Регистрация ЛК ООО на Госуслугах. Не получается зарегистрировать личный кабинет организации: крутится проверка сертификатов и дальше ничего не происходит. Кто недавно проходил этот путь и что помогло (госплагин, браузер, токен)?

🔹 Обязательный аудит за 2025 год. Впервые прошли обязательный аудит. Аудиторы пришлют сшитый баланс с приложениями, пояснительную записку и заключение. Что делать дальше: куда и в какие сроки отправлять, на каком ресурсе размещать?

🔹 6-НДФЛ после смены юрадреса. В мае сменили юридический адрес, отчеты сдавали и в старую, и в новую инспекцию. Нужно ли до конца года продолжать сдавать 6-НДФЛ в старую ФНС и какие разделы заполнять?

🔹 Маткапитал самозанятому логопеду. Самозанятый оказывает логопедические услуги детям. Клиенты все чаще спрашивают, можно ли оплатить маткапиталом. Можно ли принимать такую оплату, как правильно оформить и какие риски?