Регистрация ЛК ООО на Госуслугах зависает на проверке сертификатов. Дайджест КУБа за 13 октября 2026

🔹 Регистрация ЛК ООО на Госуслугах. Не получается зарегистрировать личный кабинет организации: крутится проверка сертификатов и дальше ничего не происходит. Кто недавно проходил этот путь и что помогло (госплагин, браузер, токен)?
🔹 Обязательный аудит за 2025 год. Впервые прошли обязательный аудит. Аудиторы пришлют сшитый баланс с приложениями, пояснительную записку и заключение. Что делать дальше: куда и в какие сроки отправлять, на каком ресурсе размещать?
🔹 6-НДФЛ после смены юрадреса. В мае сменили юридический адрес, отчеты сдавали и в старую, и в новую инспекцию. Нужно ли до конца года продолжать сдавать 6-НДФЛ в старую ФНС и какие разделы заполнять?
🔹 Маткапитал самозанятому логопеду. Самозанятый оказывает логопедические услуги детям. Клиенты все чаще спрашивают, можно ли оплатить маткапиталом. Можно ли принимать такую оплату, как правильно оформить и какие риски?
Что такое «Красный уголок бухгалтера»
КУБ — «Красный уголок бухгалтера» — сообщество, где бухгалтеры задают вопросы, делятся опытом и помогают друг другу разобраться с налогами, отчетностью, кадрами и 1С. Здесь также выходят новости, которые можно обсудить с коллегами.
КУБ объединяет сайт, Telegram и MAX: вопрос, заданный на одной площадке, появляется на других, а ответы и комментарии синхронизируются.
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