Льготы для женщин‑предпринимателей: как регионы смогут снижать налоги до 1% и 5%

В чем суть льготы
Инициатива дает субъектам РФ право устанавливать пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) и по налогу на профессиональный доход (НПД) для женщин, совмещающих предпринимательскую деятельность с воспитанием детей. Это не федеральная «автоматическая» льгота, а делегирование полномочий регионам: каждый субъект самостоятельно решает, вводить ли льготу, для каких видов деятельности и на каких условиях.
Базовые ставки по УСН, действующие на федеральном уровне:
УСН «Доходы»: до 6% (регионы могут снижать до 1%);
УСН «Доходы минус расходы»: до 15% (регионы могут снижать до 5%).
Для самозанятых (НПД) базовая ставка — 4% (с физлиц) и 6% (с юрлиц и ИП). По законопроекту регионы смогут устанавливать для отдельных категорий женщин‑самозанятых ставку вплоть до 1%.
Нормативная база и статус инициативы
Ключевой документ — законопроект № 1194333‑8, рассматриваемый в рамках налоговой реформы 2027 года. Он закрепляет за субъектами РФ право устанавливать пониженные ставки для отдельных категорий налогоплательщиков при соблюдении критериев, утвержденных Правительством РФ.
Право регионов устанавливать пониженные ставки опирается на нормы Налогового кодекса РФ:
статья 346.20 НК — регулирует ставки по УСН и дает субъектам право их дифференцировать;
Закон № 422‑ФЗ (о НПД) — содержит положения о возможности установления льготных ставок в регионах при выполнении условий.
Важно: на момент подготовки статьи законопроект находится на стадии рассмотрения. Это значит, что норма еще не действует, и применять ее пока нельзя. Но уже сейчас можно готовиться к потенциальному применению: отслеживать статус документа на официальном сайте Госдумы и на портале правовой информации, а также проверять региональные законы.
Кто сможет претендовать на льготу
Льгота рассчитана на женщин, которые:
являются индивидуальными предпринимателями (ИП);
либо владеют не менее чем 50% доли в уставном капитале юридического лица (ООО, товарищества);
либо одновременно являются единоличным исполнительным органом (директором) и владеют не менее чем 50% капитала.
Обязательное условие — наличие ребенка в возрасте до 7 лет. Дополнительно бизнес должен вести деятельность из перечня, утвержденного Правительством, и соответствовать критериям, которые будут определены подзаконными актами.
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Как это будет работать на практике: примеры
Пример 1. ИП на УСН «Доходы» в регионе, где ввели льготу
Женщина‑ИП на УСН «Доходы» с ребенком 5 лет ведет розничную торговлю в регионе, который установил льготную ставку 1% для этой категории.
Обычная ставка в регионе: 6%.
Льготная ставка: 1%.
Выручка за год: 3 000 000 ₽.
Расчет налога:
По обычной ставке: 3 000 000 ₽ × 6% = 180 000 ₽.
По льготной ставке: 3 000 000 ₽ × 1% = 30 000 ₽.
Экономия: 150 000 ₽ в год.
Пример 2. ООО на УСН «Доходы минус расходы»
Женщина — директор и владелица 60% доли в ООО, которое оказывает бытовые услуги. Регион установил льготную ставку 5% для этой отрасли и категории налогоплательщиков.
Доходы за год: 5 000 000 ₽.
Расходы: 3 500 000 ₽.
Налоговая база: 1 500 000 ₽.
Расчет:
Обычная ставка 15%: 1 500 000 ₽ × 15% = 225 000 ₽.
Льготная ставка 5%: 1 500 000 ₽ × 5% = 75 000 ₽.
Экономия: 150 000 ₽ в год.
Пример 3. Самозанятая с ребенком до 7 лет
Женщина с ребенком 4 лет оказывает услуги дизайна как самозанятая и получает доход от юрлиц. Регион установил для нее льготную ставку НПД 1% вместо стандартных 6%.
Годовой доход от юрлиц: 1 200 000 ₽.
Обычный налог: 1 200 000 ₽ × 6% = 72 000 ₽.
Льготный налог: 1 200 000 ₽ × 1% = 12 000 ₽.
Экономия: 60 000 ₽ в год.
Что нужно сделать, чтобы воспользоваться льготой
Проверить статус законопроекта. Следите за прохождением законопроекта № 1194333‑8 на сайте Госдумы (sozd.duma.gov.ru) и на официальном портале правовой информации (pravo.gov.ru).
Изучить региональное законодательство. После принятия закона ищите региональный закон, который вводит пониженные ставки. Источники: сайт ФНС вашего региона, портал «Мой бизнес», сайты министерств экономики и финансов субъекта.
Убедиться, что вид деятельности входит в перечень. Правительство утвердит перечень отраслей, для которых доступна льгота. Проверьте, попадает ли ваш ОКВЭД в этот список.
Подготовить подтверждающие документы. Для применения льготы могут потребоваться документы, подтверждающие возраст ребенка (свидетельство о рождении), долю в капитале (выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП), должность (приказ о назначении директора).
Подать уведомление или отразить ставку в декларации. В зависимости от порядка, установленного регионом, может потребоваться уведомление в ИФНС либо достаточно будет указать льготную ставку в налоговой декларации по УСН.
Важные нюансы и риски
Льгота не автоматическая. Даже если регион введет пониженную ставку, нужно убедиться, что вы соответствуете критериям и правильно применяете ставку.
Ретроспективное применение невозможно. Льготные ставки начнут действовать только с даты вступления в силу регионального закона и не распространяются на прошлые периоды.
Контроль за соблюдением условий. Налоговые органы могут запросить подтверждающие документы. Отсутствие нужных бумаг или несоответствие критериям грозит доначислением налога и пенями.
Изменение условий. Региональные власти могут менять перечень видов деятельности, критерии и сроки действия льготы. Регулярно отслеживайте обновления.
Дополнительные меры поддержки
Параллельно с налоговыми льготами женщины‑предприниматели могут использовать другие инструменты:
гранты и субсидии на развитие бизнеса;
льготные кредиты и микрозаймы по сниженным ставкам;
бесплатные образовательные программы, акселераторы и консультации;
субсидии на конкретные затраты (реклама, оборудование, участие в выставках).
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