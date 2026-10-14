Льготы для женщин‑предпринимателей: как регионы смогут снижать налоги до 1% и 5%

В чем суть льготы

Инициатива дает субъектам РФ право устанавливать пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) и по налогу на профессиональный доход (НПД) для женщин, совмещающих предпринимательскую деятельность с воспитанием детей. Это не федеральная «автоматическая» льгота, а делегирование полномочий регионам: каждый субъект самостоятельно решает, вводить ли льготу, для каких видов деятельности и на каких условиях.

Базовые ставки по УСН, действующие на федеральном уровне:

УСН «Доходы»: до 6% (регионы могут снижать до 1%);

УСН «Доходы минус расходы»: до 15% (регионы могут снижать до 5%).

Для самозанятых (НПД) базовая ставка — 4% (с физлиц) и 6% (с юрлиц и ИП). По законопроекту регионы смогут устанавливать для отдельных категорий женщин‑самозанятых ставку вплоть до 1%.