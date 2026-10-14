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Может ли отец оформить отпуск по уходу за ребенком

Может ли отец оформить отпуск по уходу за ребенком

Обычно отпуск по уходу за ребенком оформляют матери. Однако такая возможность доступна и другим родственникам.

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Кто может воспользоваться отпуском по уходу за ребенком

По ст. 256 ТК отпуском по уходу за ребенком полностью или частично могут воспользоваться:

  • мать;

  • отец;

  • бабушка;

  • дедушка;

  • другой родственник или опекун, который фактически осуществляет такой уход.

Право на пособие возникает только у одного члена семьи, даже если уход осуществляют несколько человек.

Например, отец может оформить отпуск и получать ежемесячное пособие, а мать — оформить отпуск без пособия. Матери достаточно написать работодателю заявление на «детский» отпуск без оплаты.

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Как оформить отпуск

Первым заявление подает отец ребенка. Вместе с этим документом он оформляет заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет по форме. В этом документе указывают:

  • данные ребенка;

  • родство;

  • реквизиты свидетельства о рождении;

  • паспортные данные заявителя;

  • адрес регистрации;

  • место проживания;

  • способ получения пособия.

После оформления отпуска и назначения пособия отец может выйти на работу на полный рабочий день, если напишет заявление на выход из отпуска по уходу за ребенком.

Матери ребенка с даты выхода отца на работу нужно подать заявление на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет без оплаты пособия.

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