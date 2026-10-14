Может ли отец оформить отпуск по уходу за ребенком

Кто может воспользоваться отпуском по уходу за ребенком
По ст. 256 ТК отпуском по уходу за ребенком полностью или частично могут воспользоваться:
мать;
отец;
бабушка;
дедушка;
другой родственник или опекун, который фактически осуществляет такой уход.
Право на пособие возникает только у одного члена семьи, даже если уход осуществляют несколько человек.
Например, отец может оформить отпуск и получать ежемесячное пособие, а мать — оформить отпуск без пособия. Матери достаточно написать работодателю заявление на «детский» отпуск без оплаты.
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Как оформить отпуск
Первым заявление подает отец ребенка. Вместе с этим документом он оформляет заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет по форме. В этом документе указывают:
данные ребенка;
родство;
реквизиты свидетельства о рождении;
паспортные данные заявителя;
адрес регистрации;
место проживания;
способ получения пособия.
После оформления отпуска и назначения пособия отец может выйти на работу на полный рабочий день, если напишет заявление на выход из отпуска по уходу за ребенком.
Матери ребенка с даты выхода отца на работу нужно подать заявление на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет без оплаты пособия.
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