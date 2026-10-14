Может ли отец оформить отпуск по уходу за ребенком

Как оформить отпуск

Первым заявление подает отец ребенка. Вместе с этим документом он оформляет заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет по форме. В этом документе указывают:

данные ребенка;

родство;

реквизиты свидетельства о рождении;

паспортные данные заявителя;

адрес регистрации;

место проживания;

способ получения пособия.

После оформления отпуска и назначения пособия отец может выйти на работу на полный рабочий день, если напишет заявление на выход из отпуска по уходу за ребенком.

Матери ребенка с даты выхода отца на работу нужно подать заявление на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет без оплаты пособия.

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