Командировка в выходной день: как оплачивать

Как оплачивать командировку в выходной

Оплату производят не менее, чем в двойном размере за каждый фактический час в пути. Альтернатива — обычная оплата с предоставлением работнику дополнительного дня отдыха по его желанию.

Если сотрудник работал в выходной день в командировке, эту работу оплачивают по правилам ст. 153 ТК — исходя из его системы оплаты труда.

При этом при расчете оплаты труда учитывают все полагающиеся работнику компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной для него системой оплаты труда.

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