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Подотчет, командировки
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Командировка в выходной день: как оплачивать

Командировка в выходной день: как оплачивать

Сотрудника планируют направить в командировку, которая выпадает в том числе на выходные дни. Рассказываем, как оплачивать такую работу.

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Что учесть при командировке в выходной

В случаях, когда по распоряжению руководства работник выезжает в командировку в выходной, по возвращении ему предоставляют другой день отдыха в установленном порядке. Если сотрудник не хочет воспользоваться этим правом, работодатель оплачивает ему этот день как работу в выходные и нерабочие праздничные дни согласно ст. 153 ТК.

Работник должен выезжать и приезжать в выходной день именно в соответствии с приказом, а не по собственному усмотрению.

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Как оплачивать командировку в выходной

Оплату производят не менее, чем в двойном размере за каждый фактический час в пути. Альтернатива — обычная оплата с предоставлением работнику дополнительного дня отдыха по его желанию.

Если сотрудник работал в выходной день в командировке, эту работу оплачивают по правилам ст. 153 ТК — исходя из его системы оплаты труда.

При этом при расчете оплаты труда учитывают все полагающиеся работнику компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной для него системой оплаты труда.

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