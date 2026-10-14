Командировка в выходной день: как оплачивать

Что учесть при командировке в выходной
В случаях, когда по распоряжению руководства работник выезжает в командировку в выходной, по возвращении ему предоставляют другой день отдыха в установленном порядке. Если сотрудник не хочет воспользоваться этим правом, работодатель оплачивает ему этот день как работу в выходные и нерабочие праздничные дни согласно ст. 153 ТК.
Работник должен выезжать и приезжать в выходной день именно в соответствии с приказом, а не по собственному усмотрению.
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Как оплачивать командировку в выходной
Оплату производят не менее, чем в двойном размере за каждый фактический час в пути. Альтернатива — обычная оплата с предоставлением работнику дополнительного дня отдыха по его желанию.
Если сотрудник работал в выходной день в командировке, эту работу оплачивают по правилам ст. 153 ТК — исходя из его системы оплаты труда.
При этом при расчете оплаты труда учитывают все полагающиеся работнику компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной для него системой оплаты труда.
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