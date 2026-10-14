КУБ дня. Про особенности приема на работу инвалида III группы

Организация собирается нанять на работу водителя-инвалида. Рассказываем, какие особенности ей стоит учесть.

Наша подписчица спрашивает:

«Здравствуйте! Принимаем водителя инвалида 3 группы. Коллеги, подскажите, пожалуйста, первый раз такая ситуация, есть какие-то может нюансы, отчеты новые, налогообложение?».

Комментаторы отмечают, что основная особенность — пониженный тариф страховых взносов на травматизм. Однако его использование может привести к требованиям СФР об обоснованности применения тарифа.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, стоит ли применять пониженный тариф или проще использовать общий?