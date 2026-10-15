Раздельный учет НДС в 2026 году: строим прозрачную систему при смешанной деятельности

В чем суть и почему это критично
Смешанная деятельность — это когда часть выручки облагается НДС, а часть подпадает под освобождение (например, продажа товаров с НДС плюс образовательные услуги без НДС). В таких условиях входной налог по покупкам нельзя принимать к вычету «по умолчанию»: часть расходов обслуживает только необлагаемую деятельность, часть — только облагаемую, а значительная доля (аренда, связь, канцтовары, управленческие услуги) нужна всему бизнесу сразу.
Если не вести раздельный учет, налоговая вправе отказать в вычетах, доначислить налог, начислить пени и выставить штраф по ст. 122 НК. Для компании это прямые финансовые потери и повышенный риск углубленных проверок.
Раздельный учет — это как «след» логики: вы документально показываете, как именно пришли к суммам вычетов и включения в стоимость.
На чем базируется методика: нормативная опора
Ключевые нормы Налогового кодекса:
п. 4 ст. 149 НК — закрепляет обязанность вести раздельный учет при совмещении облагаемых и освобожденных операций;
п. 4 и п. 4.1 ст. 170 НК — задают алгоритм распределения входного НДС и формулу пропорции;
разъяснения Минфина и ФНС — помогают применять нормы в спорных ситуациях и снижать налоговые риски.
При этом НК не предписывает единый шаблон учета: компания сама формирует методику и фиксирует ее в учетной политике. Именно этот документ становится главным аргументом при проверке: он показывает, что подход системный и последовательный.
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Пошаговый алгоритм распределения НДС
Шаг 1. Сегментируем приобретения по назначению.
Для каждой покупки определите, к какой деятельности она относится:
только к облагаемым операциям → входной НДС принимается к вычету;
только к необлагаемым операциям → НДС включается в стоимость приобретения;
используется в обеих сферах (например, офисная техника, связь, коммунальные услуги) → подлежит распределению.
Шаг 2. Считаем пропорцию по выручке за квартал.
Базой служит выручка без НДС по основной деятельности. Формула:
Далее считаем:
НДС к вычету = входной НДС по распределяемым приобретениям × доля облагаемых операций;
НДС в стоимость = входной НДС − НДС к вычету.
Важно: в расчет пропорции не включают прочие доходы (проценты, курсовые разницы, доходы от аренды и т. п.) — только выручку по основной деятельности без НДС.
Шаг 3. Проверяем правило 5%.
Если доля расходов, относящихся к необлагаемым операциям, не превышает 5% от совокупных расходов за квартал, компания вправе не распределять входной НДС по общим расходам и принять его к вычету полностью. Но это правило не работает для приобретений, изначально предназначенных только для необлагаемой деятельности: по ним НДС к вычету не принимается даже при соблюдении лимита. Применение правила 5% обязательно фиксируют в учетной политике.
Что изменилось в 2026 году
Ставка НДС. Основная ставка повышена с 20% до 22%. Это меняет абсолютные суммы налога, но не логику раздельного учета: распределение по-прежнему строится по признаку облагаемости, а не по размеру ставки.
Новые формы документов. С 1 апреля 2026 года действуют обновленные формы счета-фактуры, книги покупок и книги продаж (постановление Правительства РФ от 23.01.2026 № 26). Ключевое изменение — строка 5б в счете-фактуре. Ее корректное заполнение критично для подтверждения вычетов, ошибки могут стать основанием для отказа.
Как оформить учетные регистры
Единого обязательного шаблона нет — компания формирует удобный набор регистров. Оптимальный комплект:
реестр операций с пометкой «облагается/не облагается» и перечнем подтверждающих документов;
реестр прямого отнесения входного НДС (что сразу относится к облагаемым, что — к необлагаемым);
реестр распределяемых приобретений с указанием базы распределения;
расчет пропорции за квартал с расшифровкой выручки и расходов;
сводный регистр вычетов и сумм НДС, включаемых в стоимость;
бухгалтерские справки-расчеты по каждому распределяемому приобретению.
Для удобства аналитики в рабочем плане счетов вводят субсчета. Например, к счету 19 открывают субсчета: «НДС к вычету», «НДС к распределению», «НДС в стоимости». Аналогичную детализацию можно предусмотреть по счетам затрат (20, 26, 44).
Декларация по НДС: где и как отражать
Раздел 3 — облагаемые операции и заявленные вычеты.
Раздел 7 — необлагаемые операции.
Ключевой принцип: данные декларации должны быть увязаны с учетными регистрами. Несоответствия между выручкой, вычетами и операциями без НДС — одна из частых причин запросов и доначислений.
Практический пример
В квартале компания получила входной НДС по общехозяйственным расходам — 100 000 руб. Выручка без НДС:
от облагаемых операций — 5 000 000 руб.;
от необлагаемых операций — 1 000 000 руб.
Расчет:
Доля облагаемых операций = 5 000 000 / 6 000 000 × 100% = 83,33%.
НДС к вычету = 100 000 × 83,33% = 83 330 руб.
НДС в стоимость = 100 000 − 83 330 = 16 670 руб.
Эти суммы фиксируются бухгалтерской справкой, попадают в соответствующие регистры и затем отражаются в декларации: 83 330 руб. — в разделе 3 как вычет, операции без НДС — в разделе 7.
Частые ловушки и как их обойти
Сначала распределяем, потом относим. Ошибка — применять пропорцию ко всему входному НДС сразу. Сначала нужно выделить прямые приобретения (только облагаемые/только необлагаемые) и только потом распределять общие расходы.
Правило 5% не «универсальное». Его нельзя применять к приобретениям, изначально предназначенным для необлагаемой деятельности.
Пропорцию считаем поквартально. НК требует именно квартальную базу — расчет за год не соответствует нормам.
Методика должна быть в учетной политике. Без документально закрепленного подхода риск отказа в вычетах резко возрастает.
Следите за новыми формами. Ошибки в новых полях счета-фактуры могут стать основанием для отказа в вычетах.
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