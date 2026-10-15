Раздельный учет НДС в 2026 году: строим прозрачную систему при смешанной деятельности

В чем суть и почему это критично

Смешанная деятельность — это когда часть выручки облагается НДС, а часть подпадает под освобождение (например, продажа товаров с НДС плюс образовательные услуги без НДС). В таких условиях входной налог по покупкам нельзя принимать к вычету «по умолчанию»: часть расходов обслуживает только необлагаемую деятельность, часть — только облагаемую, а значительная доля (аренда, связь, канцтовары, управленческие услуги) нужна всему бизнесу сразу.

Если не вести раздельный учет, налоговая вправе отказать в вычетах, доначислить налог, начислить пени и выставить штраф по ст. 122 НК. Для компании это прямые финансовые потери и повышенный риск углубленных проверок.

Раздельный учет — это как «след» логики: вы документально показываете, как именно пришли к суммам вычетов и включения в стоимость.