Программа страхования ИП
ИП не платят обязательные взносы на соцстрахование на случай временной нетрудоспособности. Фиксированные взносы ИП включают в себя только пенсионное и медицинское страхование.
Но ИП может оформить добровольную страховку для права на больничные.
Причем программа страхования ИП, в отличие от программы для самозанятых, предусматривает возможность получать не только больничные при болезни, но и декретные при беременности, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
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Условия страхования для декретных ИП
Чтобы с 2027 года иметь право на больничные, надо до конца 2026 года зарегистрироваться в СФР (вступить в добровольные правоотношения) и уплатить добровольный взнос.
Чтобы получить декретные в 2026 году, надо было регистрироваться и платить взносы в 2025 году. То есть о будущих декретных надо позаботиться заранее.
Добровольный взнос = МРОТ х 12 х 2,9%.
Чтобы быть застрахованным в 2027 году, надо заплатить взнос в 2026 году в размере: 27 093 х 12 х 2,9% = 9 428,36 руб.
Если в регионе действует районный коэффициент, то взносы считают с учетом РК.
Подать заявление на добровольное страхование можно таким способами:
через Госуслуги;
лично в клиентской службе отделения СФР;
в МФЦ;
по почте.
Чтобы подать заявление через госуслуги, надо зайти в свой личный кабинет ИП в раздел «Трудовые отношения» и выбрать там услугу «Регистрация и снятие с учета граждан по добровольному социальному страхованию».
Размер декретных ИП
Декретные ИП-добровольцев считают из МРОТ. Причем учитывают МРОТ, который действует на дату начала декрета.
Если в регионе действует районный коэффициент, то декретные считают по МРОТ х РК.
То есть взносы платят в предыдущем году по прошлогоднему МРОТ, а декретные получают в текущем году по МРОТ текущего года.
За каждый месяц декретного больничного средний дневной заработок надо умножить на количество дней в этом месяце.
Средний дневной заработок (СДЗ) считают делением МРОТ на календарные дни месяца.
В 2026 году СДЗ такой:
для января, марта, мая, июля, августа, октября, декабря – 27 093 / 31 = 873,97 руб.;
для февраля 27 093 / 28 = 967,61 руб.
для апреля, июня, сентября, ноября – 27 093 / 30 = 903,10 руб.
Пример для 2026 года
ИП вступила в программу добровольного страхования в 2025 году и уплатила добровольный взнос до 31.12.2025. Декретный больничный ей выдали с 11.08.2026 по 28.12.2026.
Декретные = 21 х 873,97 + 30 х 903,10 + 31 х 873,97 + 30 х 903,10 + 28 х 873,97 = 124 103,16 руб.
В 2027 году по прогнозам МРОТ будет 28 937 руб.
Таким образом, в 2027 году СДЗ будет такой:
для января, марта, мая, июля, августа, октября, декабря – 28 937 / 31 = 933,45 руб.;
для февраля 28 937 / 28 = 1 033,46 руб.
для апреля, июня, сентября, ноября – 28 937 / 30 = 964,57 руб.
Пример для 2027 года
ИП вступила в программу добровольного страхования в 2026 году и уплатила добровольный взнос до 31.12.2026. Декретный больничный ей выдали с 01.02.2027 по 20.06.2027.
Декретные = 28 х 1 033,46 + 31 х 933,45 + 30 х 964,57 + 31 х 933,45 + 20 х 964,57 = 135 039,28 руб.
Таким образом, если женщина-ИП в 2026 году заплатит 9,4 тыс. рублей взносов, в 2027 год она получит 135 тыс. руб. декретных.
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