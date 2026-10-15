Программа страхования ИП

ИП не платят обязательные взносы на соцстрахование на случай временной нетрудоспособности. Фиксированные взносы ИП включают в себя только пенсионное и медицинское страхование.

Но ИП может оформить добровольную страховку для права на больничные.

Причем программа страхования ИП, в отличие от программы для самозанятых, предусматривает возможность получать не только больничные при болезни, но и декретные при беременности, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.