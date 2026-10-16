Что изменилось с 2026 года
С 1 января 2026 года действуют новые нормы по освобождению материальной помощи при рождении ребенка от НДФЛ и страховых взносов. Изменения закреплены законом от 23.07.2025 № 227‑ФЗ, который скорректировал сразу несколько статей Налогового кодекса:
НДФЛ. Пункт 8 статьи 217 НК: теперь не облагается НДФЛ единовременная материальная помощь в пределах 1 000 000 рублей на каждого ребенка и на каждого из родителей.
Страховые взносы. Подпункт 3 пункта 1 статьи 422 НК: аналогичное освобождение распространяется и на страховые взносы.
Налог на прибыль. Добавлен подпункт 19.15 в статью 265 НК: работодатель вправе учитывать такую материальную помощь в составе внереализационных расходов.
Взносы на травматизм. Закон от 28.11.2025 № 431‑ФЗ привел нормы по взносам на травматизм в соответствие с НК.
Таким образом, теперь работодатель может не только не начислять НДФЛ и страховые взносы на крупную сумму помощи, но и учесть ее в расходах для налога на прибыль — при соблюдении условий.
Какие условия нужно соблюсти
Чтобы материальная помощь не облагалась НДФЛ и страховыми взносами, должны одновременно выполняться три условия:
Выплата единовременная. Оформляется одним приказом на общую сумму. Если по одному событию издать несколько приказов, льгота, скорее всего, будет применена только к первой выплате. При этом перечислять деньги сотруднику можно частями — это не нарушает условия.
Срок выплаты — в течение первого года жизни ребенка. Правило распространяется также на случаи усыновления и установления опеки. Если ребенок родился в конце 2025 года, а помощь выплатили в 2026‑м, применяется новый лимит в 1 000 000 рублей.
Есть подтверждающие документы. У работодателя должны быть копии свидетельства о рождении (либо документов об усыновлении/опеке) и заявление сотрудника. Комплект документов — обязательное условие для применения льготы.
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Важные нюансы и частые ошибки
Лимит на каждого родителя и на каждого ребенка
Лимит в 1 000 000 рублей действует:
на каждого ребенка отдельно;
для каждого из родителей независимо.
Пример 1.
В семье родился один ребенок. Оба родителя работают в одной компании. Работодатель вправе выплатить по 1 000 000 рублей каждому из родителей — суммарно 2 000 000 рублей без налогообложения.
Пример 2.
Родилась двойня. Один родитель вправе получить необлагаемую помощь в размере 2 000 000 рублей (по 1 000 000 на каждого ребенка).
Совокупный лимит при работе у нескольких работодателей
Если сотрудник получал материальную помощь при рождении ребенка у нескольких работодателей (в том числе по совместительству или после смены работы), лимит в 1 000 000 рублей считается в совокупности по всем местам работы. Все, что превышает этот лимит, облагается НДФЛ и страховыми взносами.
Пример 3.
Работник получил 600 000 рублей у первого работодателя и 700 000 рублей у второго. Совокупно это 1 300 000 рублей. Необлагаемый лимит — 1 000 000 рублей, значит, с 300 000 рублей нужно удержать НДФЛ и начислить страховые взносы. Чтобы избежать ошибок, при оформлении выплаты целесообразно запросить у сотрудника справку от предыдущего работодателя о выплаченной сумме.
Превышение лимита
Если сумма выплаты превышает 1 000 000 рублей, льгота применяется только в пределах лимита. С суммы превышения:
удерживается НДФЛ по действующей прогрессивной шкале;
начисляются страховые взносы по тарифу организации;
начисляются взносы на травматизм.
Практические рекомендации для работодателей
Актуализируйте локальные акты. Пропишите в положении об оплате труда или отдельном регламенте возможность выплаты материальной помощи в увеличенных суммах с учетом нового лимита.
Унифицируйте оформление. Используйте единый приказ на выплату, чтобы не создавать риск оспаривания льготы.
Контролируйте комплект документов. Копии свидетельства о рождении и заявление сотрудника — обязательный пакет. Храните их вместе с приказом.
Учитывайте работу по совместительству. При выплате запрашивайте подтверждение о ранее полученных суммах, чтобы не превысить совокупный лимит.
Планируйте учет расходов. С учетом подпункта 19.15 статьи 265 НК такая помощь может быть учтена в расходах при расчете налога на прибыль — это дополнительный аргумент для работодателя при принятии решения о выплате.
Пример расчета
Ситуация. В марте 2026 года сотруднице выплатили единовременную материальную помощь в размере 1 200 000 рублей при рождении сына.
Расчет:
Необлагаемая часть — 1 000 000 рублей (в пределах лимита).
Облагаемая часть — 200 000 рублей.
С 200 000 рублей удерживается НДФЛ (по ставке согласно прогрессивной шкале) и начисляются страховые взносы (по тарифу компании), а также взносы на травматизм.
Проводки (упрощенно):
Дт 91.2 Кт 73 — 1 200 000 руб. (начислена матпомощь);
Дт 73 Кт 68 — НДФЛ с 200 000 руб.;
Дт 91.2 Кт 69 — страховые взносы с 200 000 руб.
Вывод
Новые правила 2026 года существенно расширяют возможности работодателей и улучшают положение сотрудников: лимит вырос в 20 раз, а помощь можно учесть в расходах. Однако важно строго соблюдать условия единовременности, сроков и документального оформления. Это позволит избежать доначислений, штрафов и споров с контролирующими органами.
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