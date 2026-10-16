Что изменилось с 2026 года

С 1 января 2026 года действуют новые нормы по освобождению материальной помощи при рождении ребенка от НДФЛ и страховых взносов. Изменения закреплены законом от 23.07.2025 № 227‑ФЗ, который скорректировал сразу несколько статей Налогового кодекса:

Таким образом, теперь работодатель может не только не начислять НДФЛ и страховые взносы на крупную сумму помощи, но и учесть ее в расходах для налога на прибыль — при соблюдении условий.