Как в 2026 году ИП считать взносы 1% и уменьшать на них налог

Как уменьшать налоги на взносы 1%

ИП на УСН «доходы» и ПСН могут уменьшать налог на взносы 1% независимо от факта их уплаты.

ИП без работников может уменьшать налог вплоть до нуля, а ИП с работниками – только на 50%.

Если для фиксированных взносов действует правило уменьшения «год в год», то со взносами 1% все более демократично.

На взносы 1% за текущий год можно уменьшить налог либо за текущий год, либо за следующий. ИП сам выбирает, как ему выгоднее.

То есть на взносы 1% за 2026 год можно уменьшить налог либо за 2026 год, либо за 2027.

На УСН уменьшение налога просто отражают в декларации.

На ПСН нужно подать уведомление на уменьшение. Кстати, планируют ввести автоматическое уменьшение налога на взносы при ПСН. О предстоящих поправках в НК мы рассказывали тут.

ИП на УСН «доходы минус расходы» могут включать в расходы взносы 1% независимо от факта их уплаты.

Взносы 1% за 2026 год можно включит в расходы либо в 2026 году, либо в 2027.

ИП на ОСНО и ЕСХН могут включать в расходы взносы 1% только после фактической уплаты, то есть после списания их с ЕНС, что происходит по сроку уплаты.

Так как срок уплаты взносов 1% за 2026 год приходится на 2027 год, они пойдут в расходы при расчете налога за 2027 год.

Смотрите в таблице, как взносы 1% за 2026 год уменьшают налоги при разных режимах налогообложения.