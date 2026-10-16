Как в 2026 году ИП считать взносы 1% и уменьшать на них налог

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Взносы ИП в 2026 году
Фиксированные взносы ИП за 2026 год оставляют 57 390 руб. Дополнительно к ним надо платить взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей.
У этих дополнительных взносов есть максимальный размер. Максимальные взносы 1% за 2026 год составляют 321 818 руб.
Таким образом, максимально ИП уплатит за 2026 год 379 208 руб.
ИП на НПД (самозанятые) и ИП на АУСН не платят фиксированные взносы и взносы 1%.
Кроме того, взносы 1% не платят главы КФХ.
ИП-военные пенсионеры могут платить только 19,8922% фиксированных взносов, а взносы 1% не платить вообще.
Срок уплаты взносов ИП за 2026 год такой:
фиксированные взносы – до 28.12.2026;
взносы 1% – до 01.07.2027.
Взносы платят в виде ЕНП (КБК 18201061201010000510).
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Доход для взносов 1%
Взносы 1% платят с дохода свыше 300 тыс. рублей. Но для каждого режима налогообложения свои правила расчета этого дохода.
Смотрите в таблице, как считать баз для расчета взносов 1%.
Режим налогообложения ИП
Доход для расчета взносов
Где брать данные для расчета
ОСНО
Доходы минус расходы (кроме взносов ИП)
Декларации 3-НДФЛ
УСН «Доходы»
Доходы (выручка)
Декларации по УСН
УСН «Доходы минус расходы»
Доходы минус расходы (кроме взносов ИП)
Декларации по УСН
ПСН
Потенциальный доход из патента.
Патент
ЕСХН
Доходы минус расходы (кроме взносов ИП)
Декларация по ЕСХН
Как уменьшать налоги на взносы 1%
ИП на УСН «доходы» и ПСН могут уменьшать налог на взносы 1% независимо от факта их уплаты.
ИП без работников может уменьшать налог вплоть до нуля, а ИП с работниками – только на 50%.
Если для фиксированных взносов действует правило уменьшения «год в год», то со взносами 1% все более демократично.
На взносы 1% за текущий год можно уменьшить налог либо за текущий год, либо за следующий. ИП сам выбирает, как ему выгоднее.
То есть на взносы 1% за 2026 год можно уменьшить налог либо за 2026 год, либо за 2027.
На УСН уменьшение налога просто отражают в декларации.
На ПСН нужно подать уведомление на уменьшение. Кстати, планируют ввести автоматическое уменьшение налога на взносы при ПСН. О предстоящих поправках в НК мы рассказывали тут.
ИП на УСН «доходы минус расходы» могут включать в расходы взносы 1% независимо от факта их уплаты.
Взносы 1% за 2026 год можно включит в расходы либо в 2026 году, либо в 2027.
ИП на ОСНО и ЕСХН могут включать в расходы взносы 1% только после фактической уплаты, то есть после списания их с ЕНС, что происходит по сроку уплаты.
Так как срок уплаты взносов 1% за 2026 год приходится на 2027 год, они пойдут в расходы при расчете налога за 2027 год.
Смотрите в таблице, как взносы 1% за 2026 год уменьшают налоги при разных режимах налогообложения.
Режим налогообложения ИП
Способ уменьшения налога
Как уменьшают налог взносы 1% за 2026 год
ОСНО
Включаются в расходы после уплаты
Включаются в расходы в 2027 году
УСН «Доходы»
Уменьшают налог независимо от факта уплаты
Уменьшают налог за 2026 год или за 2027 год
УСН «Доходы минус расходы»
Включаются в расходы независимо от факта уплаты
Включаются в расходы в 2026 году или в 2027 году
ПСН
Уменьшают налог независимо от факта уплаты
Уменьшают налог за 2026 год или за 2027 год
ЕСХН
Включаются в расходы после уплаты
Включаются в расходы в 2027 году