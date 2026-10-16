Суд обязал оформить трудовые отношения задним числом. Дайджест КУБа за 16 октября

🔹 Суд обязал оформить трудовые отношения задним числом. Человек фактически работал у ИП в 2024–2025 годах без трудового договора. Суд обязал оформить увольнение и выплатить долг по зарплате, компенсацию за вынужденный прогул, проценты и моральный вред. Бухгалтер спрашивает, оформлять ли договор датой приема из 2024 года, какие отчёты подать в СФР и нужно ли пересдавать РСВ и 6-НДФЛ. Как поступили бы вы?
🔹 Геологоразведка: в какой момент признавать расходы. Золотодобывающая компания на МСП ведет геологоразведку — своими силами и подрядчиками. Бухгалтер выясняет, в какой момент такие затраты признаются в налоговом учете и можно ли списывать их равномерно в течение 12 месяцев после завершения работ. Отдельно она спрашивает, можно ли привязать период списания к месяцу, кварталу или сезону. Как считаете правильным?
🔹 Компенсация за автомобиль супруги: что подтвердить, чтобы не спорить с ФНС. Сотрудник использует в служебных целях автомобиль, оформленный на его супругу. Бухгалтер спрашивает, можно ли платить компенсацию по статье 188 Трудового кодекса и как защитить расходы от претензий инспекции. Какие документы вы собираете в таком случае и как определяете размер компенсации?
🔹 AnyDesk и AA_v3 не работают: чем подключаться удаленно. Бухгалтер не может удаленно подключиться к другому бухгалтеру: AnyDesk и AA_v3 не работают, а RuDesktop бесплатно дает только два часа в день. Она просит подсказать бесплатный софт для удаленного доступа. Чем пользуетесь вы и какие сервисы остаются рабочими?
Что такое «Красный уголок бухгалтера»
КУБ — «Красный уголок бухгалтера» — сообщество, где бухгалтеры задают вопросы, делятся опытом и помогают друг другу разобраться с налогами, отчетностью, кадрами и 1С. Здесь также выходят новости, которые можно обсудить с коллегами.
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