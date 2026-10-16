КУБ дня. Про увольнение по решению суда
У ИП был сотрудник, с которым не заключали трудовой договор. Разбираемся, как уволить его в связи с решением суда.
Наш подписчик спрашивает:
«Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе. Человек работал у ИП (в 2024–2025 гг.), но трудовой договор не оформлялся. По решению суда ИП обязан оформить увольнение и выплатить: задолженность по заработной плате, компенсации за время вынужденного прогула, за задержку заработной платы, морального вреда и судебные издержки.
Получается, что текущей датой надо оформить трудовой договор (с датой приема из 2024), сдать в СФР отчет о приеме и увольнении и отчет о стаже. Верно?
Выплаты по решению суда можно начислить текущей датой? Они облагаются страховыми взносами и НДФЛ? А что делать с зарплатой за период работы? Ее тоже надо начислять?»
Комментаторы советуют доначислить зарплату за весь период работы, подать отчеты, а также уплатить штрафы и пени.
А как вы считаете: стоит ли начислять зарплату задним числом?