КУБ дня. Про увольнение по решению суда

У ИП был сотрудник, с которым не заключали трудовой договор. Разбираемся, как уволить его в связи с решением суда.

Наш подписчик спрашивает:

«Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе. Человек работал у ИП (в 2024–2025 гг.), но трудовой договор не оформлялся. По решению суда ИП обязан оформить увольнение и выплатить: задолженность по заработной плате, компенсации за время вынужденного прогула, за задержку заработной платы, морального вреда и судебные издержки.

Получается, что текущей датой надо оформить трудовой договор (с датой приема из 2024), сдать в СФР отчет о приеме и увольнении и отчет о стаже. Верно?

Выплаты по решению суда можно начислить текущей датой? Они облагаются страховыми взносами и НДФЛ? А что делать с зарплатой за период работы? Ее тоже надо начислять?»

Комментаторы советуют доначислить зарплату за весь период работы, подать отчеты, а также уплатить штрафы и пени.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете: стоит ли начислять зарплату задним числом?