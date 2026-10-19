Учет расходов на ИИ-инструменты в 2026 году: SaaS, подписки, лицензии

Практические примеры

Пример 1 (SaaS).

Компания оформила подписку на облачный сервис для генерации текстов. Ежемесячная плата — 50 000 ₽. В учете эти суммы признаются расходами по мере оказания услуги. Коэффициент 2 не применяется.

Пример 2 (Лицензия с коэффициентом).

Организация приобрела исключительные права на российскую нейросеть, которая есть в реестре. Стоимость — 1 200 000 ₽. При формировании первоначальной стоимости НМА компания применяет коэффициент 2: стоимость для амортизации составит 2 400 000 ₽. Это ускорит списание затрат и снизит налог на прибыль.

Пример 3 (Зарубежный сервис).

Фирма покупает доступ к иностранной нейросети в формате облачного сервиса (SaaS) или через API. Поскольку это электронная услуга, НДС уплачивает иностранный поставщик по ст. 174.2 НК. Российская компания налоговым агентом не является. Для подтверждения характера услуги важно, чтобы в договоре и первичных документах было прямо указано, что предоставляется именно доступ к электронному сервису.

Дополнительный сценарий (Зарубежные неэлектронные услуги/работы).

Компания привлекает иностранного подрядчика для выполнения работ (например, доработки ПО, консалтинга), не относящихся к электронным услугам. Место реализации — РФ, иностранный поставщик не состоит на учёте в РФ. В этом случае компания выступает налоговым агентом по НДС (ст. 161 НК ): удерживает налог по расчётной ставке 22/122, перечисляет в бюджет и при соблюдении условий вправе принять к вычету.