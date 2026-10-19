Учет расходов на ИИ-инструменты в 2026 году: SaaS, подписки, лицензии

Общие принципы
Ключевое условие для признания расходов в налоговом учете — они должны быть обоснованными, документально подтвержденными и направленными на получение дохода (ст. 252 НК). Без этих критериев инспекция снимет затраты.
Особенности по видам затрат
SaaS и подписки. Здесь важно разграничение: вы покупаете не права на программу, а доступ к сервису. Поэтому такие расходы учитываются как затраты на услуги — по мере их оказания, в обычном порядке. Коэффициент 2 (льгота для российского ПО из реестра) к SaaS не применяется.
Лицензии. Если вы приобретаете исключительные права на программу (в том числе с ИИ) и она включена в Единый реестр российских программ, при формировании первоначальной стоимости нематериального актива (НМА) можно применять повышающий коэффициент. С 2026 года появилось важное ограничение: коэффициент работает, только если договор не разрешает передавать полученные права третьим лицам. Если же речь о неисключительных правах (лицензионный договор), такие расходы тоже можно учитывать в составе прочих расходов (пп. 26 п. 1 ст. 264 НК), и при соблюдении условий реестра и договора к ним тоже применяется коэффициент.
Нейросети. Учет зависит от модели доступа. Если это облачный сервис (API, веб-интерфейс) — это услуга. Если вы покупаете лицензию на локальную модель — это уже вопрос прав на ПО.
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Изменения 2026 года и нормативные акты
Ставка НДС. С 1 января 2026 года базовая ставка НДС — 22 %, расчётная — 22/122. При работе с зарубежными поставщиками важно различать тип услуг:
Если местом реализации услуг признаётся РФ и речь идёт о неэлектронных услугах или работах (по ст. 161 НК ), российская компания становится налоговым агентом: она обязана удержать и перечислить НДС, а при корректном оформлении — принять его к вычету.
Если же приобретаются электронные услуги (в том числе облачные ИИ‑сервисы, SaaS, доступ по API) у иностранного поставщика, НДС уплачивает сам иностранный поставщик через механизм ст. 174.2 НК. В этом случае российская компания налоговым агентом не выступает.
Практические примеры
Пример 1 (SaaS).
Компания оформила подписку на облачный сервис для генерации текстов. Ежемесячная плата — 50 000 ₽. В учете эти суммы признаются расходами по мере оказания услуги. Коэффициент 2 не применяется.
Пример 2 (Лицензия с коэффициентом).
Организация приобрела исключительные права на российскую нейросеть, которая есть в реестре. Стоимость — 1 200 000 ₽. При формировании первоначальной стоимости НМА компания применяет коэффициент 2: стоимость для амортизации составит 2 400 000 ₽. Это ускорит списание затрат и снизит налог на прибыль.
Пример 3 (Зарубежный сервис).
Фирма покупает доступ к иностранной нейросети в формате облачного сервиса (SaaS) или через API. Поскольку это электронная услуга, НДС уплачивает иностранный поставщик по ст. 174.2 НК. Российская компания налоговым агентом не является. Для подтверждения характера услуги важно, чтобы в договоре и первичных документах было прямо указано, что предоставляется именно доступ к электронному сервису.
Дополнительный сценарий (Зарубежные неэлектронные услуги/работы).
Компания привлекает иностранного подрядчика для выполнения работ (например, доработки ПО, консалтинга), не относящихся к электронным услугам. Место реализации — РФ, иностранный поставщик не состоит на учёте в РФ. В этом случае компания выступает налоговым агентом по НДС (ст. 161 НК ): удерживает налог по расчётной ставке 22/122, перечисляет в бюджет и при соблюдении условий вправе принять к вычету.
Риски и рекомендации
Проверяйте договор. От условий зависит квалификация расхода (услуга или право на ПО) и возможность применения льгот.
Сохраняйте документы. Для подтверждения нужны договор, инвойс, акт, подтверждение оплаты.
Продумайте учетную политику. Если вы планируете применять повышающие коэффициенты, закрепите это в учетной политике компании.
Следите за посредниками. Если в цепочке есть российский посредник, именно он может взять на себя функции налогового агента по НДС — это снимет часть рисков с вашей компании.
В целом подход сводится к четкой классификации: услуга (SaaS, подписка) или право на ПО (лицензия). От этого напрямую зависит, как расход отразится в учете и какие льготы станут доступны.
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