КУБ дня. Про изменение даты в УПД

Поставщик отказывается подписывать УПД, так как есть замечания по качеству услуги. Рассказываем, как лучше поступить с документом.

Наша подписчица спрашивает:

«Подскажите как поступать в следующей ситуации: мы на усн с ндс 5 % выписали УПД по услугам.

После этого клиент прислал кучу замечаний по выполненной услуге, соответственно работа не принята, УПД они подписывать не будут. Скорее всего замечания устраним в этом году. Что сделать с этой упд? Поскольку все происходит в пределах одного квартала (четвертого), то могу ли я просто поменять потом в ней дату на более позднюю? Или что в таких случаях делать?».

Комментаторы советуют удалить УПД или поставить другую дату, так как ФНС нумерация не интересует.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, стоит ли сторнировать документ или можно просто поменять в нем дату?