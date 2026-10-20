отчетноть мобилка
Купить подписку
Инвентаризация
Читать 2 мин
Инвентаризация в 2026 году: новые правила

Инвентаризация в 2026 году: новые правила

В 2026 году подход к инвентаризации заметно изменился: коммерческие фирмы ориентируются на ФСБУ 28/2023, а бюджетные учреждения — на обновленные электронные формы Минфина.

101 просмотр3 открытия
Автор

Сроки: когда инвентаризация обязательна

Годовая проверка. Проводится по состоянию на дату не раньше 1 октября отчетного года. Конкретные даты каждая организация закрепляет локально — в учетной политике.

Внеплановые проверки. Обязательны в ряде ситуаций:

  • при передаче дел между материально ответственными лицами (на дату приемки‑передачи);

  • после выявления порчи, утраты или хищения;

  • в случае ЧС, стихийных бедствий, аварий;

  • при реорганизации, ликвидации или смене формы собственности.

Ключевое правило: итоги инвентаризации должны попасть в бухгалтерский учет в пределах того же отчетного периода, когда проверка завершилась. Перенос результатов на следующий период не допускается.

Оформление: что подготовить и как оформить

Правила различаются в зависимости от сектора.

Для коммерческих организаций (ФСБУ 28/2023)

  • Приказ о проведении инвентаризации может быть в произвольной форме. Важно, чтобы в нем были: цель проверки, перечень объектов, сроки, ответственные лица и состав комиссии.

  • Дистанционный формат теперь официально разрешен. В качестве подтверждения подойдут фото-, видео- и аудиоматериалы (п. 25 ФСБУ 28/2023).

  • Состав комиссии. Для легитимности достаточно присутствия 80% утвержденных членов. Если в компании единственный руководитель либо привлечен внешний аудитор, комиссия может не создаваться.

Для госсектора (приказ Минфина № 61н, ред. № 144н)

  • Решение о проведении инвентаризации (ф. 0510439) — электронный документ, подписываемый КЭП руководителя.

  • Изменение решения (ф. 0510447) — применяется, если до начала проверки нужно скорректировать сроки, состав комиссии или перечень объектов.

  • Специализированные описи — отдельные формы для расчетов с поставщиками (ф. 0510469), ценных бумаг (ф. 0510470), задолженности по кредитам (ф. 0510471) и т. д.

  • Акт о результатах инвентаризации (ф. 0510463) — итоговый документ, где суммы по видам активов и обязательств указываются раздельно, а причины расхождений — обязательно.

Если у учреждения временно нет возможности работать в ЭДО, допускается бумажное оформление. Однако сведения должны быть внесены в учетную систему не позднее 2 рабочих дней.

Знать все и сразу невозможно, а вот учиться в комфортном темпе — вполне

В подписке Клерк.Школа собрана база из 80+ курсов, более 10000+ уроков, которые можно проходить в своем темпе, откладывать и возвращаться, когда есть время. Все программы регулярно обновляют и добавляют новые, под рукой всегда актуальная база без необходимости каждый раз перепроверять, не устарела ли информация.

Узнать больше о подписке

 Расхождения: как фиксировать и учитывать

При обнаружении излишков или недостач придерживайтесь четкого алгоритма:

  1. Зафиксируйте отклонения в инвентаризационных описях.

  2. Пропишите причины расхождений в акте — это обязательный элемент: без пояснений документ считается оформленным с нарушением.

  3. Отражайте результаты в учете строго в том отчетном периоде, когда инвентаризация завершена.

  4. Для излишков по ФСБУ 28/2023 требуется оценка по справедливой стоимости — это новое требование, которое важно учесть при формировании проводок.

 Нормативные документы

В нашей базе консультаций уже более 1000 ответов экспертов по вопросам бухгалтерского учета

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка