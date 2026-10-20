Инвентаризация в 2026 году: новые правила

Сроки: когда инвентаризация обязательна
Годовая проверка. Проводится по состоянию на дату не раньше 1 октября отчетного года. Конкретные даты каждая организация закрепляет локально — в учетной политике.
Внеплановые проверки. Обязательны в ряде ситуаций:
при передаче дел между материально ответственными лицами (на дату приемки‑передачи);
после выявления порчи, утраты или хищения;
в случае ЧС, стихийных бедствий, аварий;
при реорганизации, ликвидации или смене формы собственности.
Ключевое правило: итоги инвентаризации должны попасть в бухгалтерский учет в пределах того же отчетного периода, когда проверка завершилась. Перенос результатов на следующий период не допускается.
Оформление: что подготовить и как оформить
Правила различаются в зависимости от сектора.
Для коммерческих организаций (ФСБУ 28/2023)
Приказ о проведении инвентаризации может быть в произвольной форме. Важно, чтобы в нем были: цель проверки, перечень объектов, сроки, ответственные лица и состав комиссии.
Дистанционный формат теперь официально разрешен. В качестве подтверждения подойдут фото-, видео- и аудиоматериалы (п. 25 ФСБУ 28/2023).
Состав комиссии. Для легитимности достаточно присутствия 80% утвержденных членов. Если в компании единственный руководитель либо привлечен внешний аудитор, комиссия может не создаваться.
Для госсектора (приказ Минфина № 61н, ред. № 144н)
Решение о проведении инвентаризации (ф. 0510439) — электронный документ, подписываемый КЭП руководителя.
Изменение решения (ф. 0510447) — применяется, если до начала проверки нужно скорректировать сроки, состав комиссии или перечень объектов.
Специализированные описи — отдельные формы для расчетов с поставщиками (ф. 0510469), ценных бумаг (ф. 0510470), задолженности по кредитам (ф. 0510471) и т. д.
Акт о результатах инвентаризации (ф. 0510463) — итоговый документ, где суммы по видам активов и обязательств указываются раздельно, а причины расхождений — обязательно.
Если у учреждения временно нет возможности работать в ЭДО, допускается бумажное оформление. Однако сведения должны быть внесены в учетную систему не позднее 2 рабочих дней.
Знать все и сразу невозможно, а вот учиться в комфортном темпе — вполне
В подписке Клерк.Школа собрана база из 80+ курсов, более 10000+ уроков, которые можно проходить в своем темпе, откладывать и возвращаться, когда есть время. Все программы регулярно обновляют и добавляют новые, под рукой всегда актуальная база без необходимости каждый раз перепроверять, не устарела ли информация.
Расхождения: как фиксировать и учитывать
При обнаружении излишков или недостач придерживайтесь четкого алгоритма:
Зафиксируйте отклонения в инвентаризационных описях.
Пропишите причины расхождений в акте — это обязательный элемент: без пояснений документ считается оформленным с нарушением.
Отражайте результаты в учете строго в том отчетном периоде, когда инвентаризация завершена.
Для излишков по ФСБУ 28/2023 требуется оценка по справедливой стоимости — это новое требование, которое важно учесть при формировании проводок.
Нормативные документы
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» (приказ Минфина РФ № 4н от 13.01.2023) — основной документ для коммерческих компаний. С его вступлением в силу Методические указания № 49 больше не применяются.
Приказ Минфина № 61н (в редакции № 144н от 30.09.2024) — регулирует порядок для государственных и муниципальных учреждений.
В нашей базе консультаций уже более 1000 ответов экспертов по вопросам бухгалтерского учета