Может ли сотрудник выйти на работу из отпуска перед увольнением

Может ли работник пойти в отпуск
Продолжительность отпуска определяют количеством накопленных и неиспользованных дней. Если у работника «большая компенсация», он вправе использовать часть этих дней.
Предоставление отпуска в конкретные даты возможно по соглашению с работодателем. Если дат нет в графике, работодатель вправе отказать, но стороны могут договориться об изменении графика.
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Вправе ли работник выйти на работу перед увольнением
Работник вправе выйти на работу и продолжить исполнять трудовые обязанности вплоть до дня увольнения.
Это обычное увольнение по собственному желанию по ст. 80 ТК, а не специальная процедура отпуска с последующим увольнением (тогда бы датой увольнения был бы последний день отпуска и выходить на работу не нужно было бы).
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