Может ли сотрудник выйти на работу из отпуска перед увольнением

Вправе ли работник выйти на работу перед увольнением

Работник вправе выйти на работу и продолжить исполнять трудовые обязанности вплоть до дня увольнения.

Это обычное увольнение по собственному желанию по ст. 80 ТК, а не специальная процедура отпуска с последующим увольнением (тогда бы датой увольнения был бы последний день отпуска и выходить на работу не нужно было бы).

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