отчетноть мобилка
Купить подписку
Трудовые отношения
Читать 1 мин
Может ли сотрудник выйти на работу из отпуска перед увольнением

Может ли сотрудник выйти на работу из отпуска перед увольнением

Сотрудник собирается взять короткий отпуск, потом выйти на работу и уволиться. Рассказываем, можно ли это оформить и в чем отличие от отпуска с последующим увольнением.

55 просмотров6 открытий
Автор

Может ли работник пойти в отпуск

Продолжительность отпуска определяют количеством накопленных и неиспользованных дней. Если у работника «большая компенсация», он вправе использовать часть этих дней.

Предоставление отпуска в конкретные даты возможно по соглашению с работодателем. Если дат нет в графике, работодатель вправе отказать, но стороны могут договориться об изменении графика.

🔥Премия бухгалтеров «Клерк» 2026

Станьте номинантом главной профессиональной премии для бухгалтеров, кадровиков и юристов.

11 номинаций: 4 — для настоящих профи своего дела, 7 — для активных пользователей «Клерка».

Победителей ждут призы и подарки! Награждение пройдет в прямом эфире.

Заявки принимаем до 31 октября 2026 года.

Подать заявку

Вправе ли работник выйти на работу перед увольнением

Работник вправе выйти на работу и продолжить исполнять трудовые обязанности вплоть до дня увольнения.

Это обычное увольнение по собственному желанию по ст. 80 ТК, а не специальная процедура отпуска с последующим увольнением (тогда бы датой увольнения был бы последний день отпуска и выходить на работу не нужно было бы).

В нашей базе уже более 700 ответов экспертов по теме трудовых отношений, посмотреть.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка