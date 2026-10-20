Что такое постоянные и переменные издержки
Постоянные издержки — это затраты, которые не зависят от объема выпуска. Переменные издержки, наоборот, зависят от производства и растут вместе с ним.
Совокупные издержки включают в себя все издержки выпуска конкретного объема товаров: это сумма постоянных и переменных затрат.
Именно от совокупных издержек считают два производных показателя: средние издержки — это совокупные расходы, которые приходятся на единицу объема выпуска, и предельные (маржинальные) издержки — издержки, которые приходятся на единицу изменения объема выпуска.
Одна и та же аренда в месячном периоде постоянна, а при переходе на новую площадь или при сокращении производства на годы становится переменной частью. Поэтому на практике используют термин «условно-постоянные издержки» — это расходы, которые при изменении объема производства не меняются.
Что относится к постоянным издержкам: примеры
Классические примеры постоянных издержек — оклад работников, амортизация и реклама: они не зависят от того, сколько единиц продукции выпущено в этом месяце. В расчетах постоянные издержки обозначают FC (fixed costs).
В числовых примерах постоянными оказываются платежи, которые привязаны ко времени, а не к выпуску: например, платеж за франшизу — 200 000 рублей за первый год и аренда оборудования — 275 000 рублей за первый год. В сумме это 475 000 рублей постоянных затрат за год.
Что обычно попадает в эту группу на практике:
аренда помещений и оборудования;
амортизация основных средств при линейном способе;
оклады административного персонала;
страховые взносы и налоги с этих окладов;
проценты по кредитам;
налог на имущество;
охрана;
связь и интернет;
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Что относится к переменным издержкам: примеры
К переменным издержкам относят сырье, материалы и зарплату непосредственно производственных рабочих: чем больше единиц продукции нужно выпустить, тем больше нужно сырья и тем больше смен отработают рабочие. В формулах их обозначают VC (variable costs).
На практике в эту группу попадают:
сырье и комплектующие;
упаковка;
сдельная оплата труда производственного персонала;
топливо;
доставка покупателю;
комиссия маркетплейсов и эквайринг;
расходы на гарантийный ремонт.
Общий признак: сумма пропорциональна количеству выпущенной или проданной продукции.
Разделить конкретную статью можно только по факту: если при росте выпуска на 20% сумма по статье выросла примерно на 20%— статья переменная. Если не изменилась — постоянная. Если выросла, но медленнее — статья смешанная, и ее нужно разделять.
Формулы: как рассчитать издержки и точку безубыточности
Все расчеты строятся на четырех исходных показателях: постоянные затраты за период, переменные затраты на единицу продукции, цена реализации и объем. Дальше показатели считаются по формулам, которые приведены ниже.
Совокупные издержки — это сумма постоянных и переменных затрат за период.
Средние издержки считают как совокупные издержки, которые приходятся на единицу объема выпуска, то есть делением на количество единиц; по той же логике считают средние постоянные и средние переменные.
Предельные издержки — это издержки, приходящиеся на единицу изменения объема выпуска, то есть прирост совокупных затрат, деленный на прирост выпуска.
Маржинальный доход на единицу — это цена реализации минус переменные (удельные) затраты на единицу. Совокупный маржинальный доход — это выручка минус совокупные переменные затраты.
Точка безубыточности в натуральном выражении — это объем продаж, при котором прибыль компании равна нулю; ее считают как постоянные затраты, деленные на разницу между ценой и переменными издержками на единицу продукции. Точку безубыточности в денежном выражении получают умножением количества на цену.
Если нужна не нулевая, а конкретная прибыль, объем реализации считают так: постоянные затраты плюс планируемая прибыль, деленные на удельный доход. А маржа безопасности — это положительная разница между выручкой и точкой безубыточности; в процентах ее считают делением этой разницы на выручку.
Сквозной пример: считаем точку безубыточности
Первый пример — предприниматель приобрел франшизу на изготовление тортов. Исходные данные: цена реализации одного торта — 250 рублей, переменные затраты на единицу — 60 рублей, постоянные затраты за первый год — 475 000 рублей (200 000 за франшизу и 275 000 за прокат оборудования).
Считаем по шагам.
Удельный (маржинальный) доход на один торт: 250 − 60 = 190 рублей.
Точка безубыточности: 475 000 / 190 = 2 500 тортов.
Точка безубыточности в деньгах: 2 500 × 250 = 625 000 рублей.
То есть при продаже 2 500 тортов бизнес не заработает и не потеряет, а каждый следующий торт начнет приносить по 190 рублей.
Если предприниматель хочет заработать 475 000 рублей за год, объем считают иначе: (950 000 + 475 000) / 190 = 7 500 тортов.
Здесь 950 000 рублей — это постоянные затраты вместе с желаемой прибылью: формула прямо показывает, что цель по прибыли переводится в количество через удельный доход.
Второй пример: пекарня и маржа безопасности
Второй пример — пекарня за месяц: объем продаж 40 000 булок, цена за булку — 150 рублей, постоянные затраты за месяц — 900 000 рублей, переменные затраты на одну булку — 109 рублей.
Точка безубыточности: 900 000 / (150 − 109) = 21 951 булка.
В денежном выражении: 21 951 × 150 = 3 292 650 рублей.
Маржа безопасности: 6 000 000 − 3 292 650 = 2 707 350 рублей. Выручка может упасть почти вдвое, прежде чем пекарня начнет работать в убыток.
Почему деление условно и как разложить смешанные затраты
Деление на постоянные и переменные верно только внутри определенного диапазона объемов. Когда производство загружено полностью, нужна вторая смена, дополнительный склад или новый станок — постоянные затраты вырастают ступенькой.
Смешанные статьи раскладывают на две части. Самый простой способ — по максимальному и минимальному объему за несколько периодов: берут месяцы с наибольшим и наименьшим выпуском, считают разницу в затратах и разницу в объеме, делят первое на второе и получают переменные затраты на единицу; вычитая их из общих затрат, находят постоянную часть.
Зачем делить издержки: управленческие решения
Первое: без деления не посчитать точку безубыточности, а значит, нельзя ответить на вопрос «сколько нужно продать, чтобы не потерять». Второе: маржинальный доход на единицу показывает, сколько денег приносит каждый дополнительный заказ, — именно по нему, а не по полной себестоимости, оценивают скидку и дополнительный объем.
Третье: наличие постоянных затрат объясняет эффект операционного рычага — прогрессивное нарастание величины чистой прибыли при увеличении объема продаж. Чем выше доля постоянных затрат, тем сильнее прибыль реагирует на изменение выручки: и вверх, и вниз.
Четвертое: деление показывает, откуда брать экономию. Постоянные затраты снижают решениями — пересмотром аренды, отказом от части площадей, переводом части функций на аутсорсинг. Переменные — технологией, нормированием расхода, закупкой, снижением брака и логистикой.
Типичные ошибки
Первая ошибка — определять вид затрат по названию статьи. Амортизация не всегда постоянная: при способе списания пропорционально объему продукции она ведет себя как переменная. Зарплата не всегда переменная: оклад менеджера — постоянная статья, а премия за выполнение плана продаж — переменная.
Вторая ошибка — считать точку безубыточности один раз. Данные устаревают: меняются цены поставщиков, тарифы, курс, аренда. Показатель нужно пересчитывать хотя бы раз в квартал.
Третья ошибка — использовать выручку вместо маржинального дохода при оценке дополнительного заказа: сравнивать цену заказа с полной себестоимостью и отказываться от сделки, которая на самом деле приносит положительный маржинальный доход и покрывает часть постоянных затрат.
Четвертая ошибка — забывать о налогах и процентах: их часто записывают в переменные затраты, хотя от объема выпуска они не зависят.
Пятая ошибка — игнорировать ступенчатый рост постоянных затрат: расчет, сделанный для одной смены, перестает работать при переходе на две.
Таблица: сравнение постоянных и переменных издержек
Сравнение по трем признакам, которые важны для расчетов.
Признак
Постоянные издержки (FC)
Переменные издержки (VC)
Реакция на изменение объема выпуска
не меняются, пока не изменится сам фактор производства
меняются вместе с объемом выпуска
Сумма за период
одинаковая при разных объемах в пределах диапазона
пропорциональна количеству выпущенной или проданной продукции
Величина на единицу продукции
снижается при росте объема: та же сумма делится на большее число единиц
как правило, остается стабильной
Когда фактор можно изменить
в рассматриваемом периоде объем применения фактора изменить нельзя
объем применения фактора ничем не ограничен
Примеры
жалование конторских работников, амортизация линейным способом, реклама, аренда, проценты по кредиту
сырье, материалы, заработная плата производственных рабочих, упаковка, доставка
Как обозначают в формулах
FC (fixed costs)
VC (variable costs)
Вопросы и ответы
Что такое постоянные и переменные издержки простыми словами?
Постоянные — это затраты, которые не зависят от объема выпуска: аренда, амортизация, оклады администрации.
Переменные — расходы, которые растут вместе с выпуском: сырье, материалы, сдельная оплата производственных рабочих. В формулах постоянные обозначают FC, переменные — VC, а их сумма дает совокупные издержки.
Чем отличаются постоянные издержки от переменных: главный критерий?
Критерий не в названии статьи, а в возможности изменить фактор производства в рассматриваемом периоде. Если объем применения фактора изменить нельзя — издержки постоянные, если он ничем не ограничен — переменные.
Поэтому одна и та же статья может попасть в разные группы: амортизация линейным способом постоянна, а списание пропорционально выпуску ведет себя как переменная.
Что относится к переменным издержкам на производстве?
Сырье и материалы, комплектующие, упаковка, заработная плата непосредственно производственных рабочих, технологическая энергия и топливо, доставка покупателю. Признак один: сумма пропорциональна количеству выпущенной продукции.
Как рассчитать постоянные и переменные издержки по формуле?
Совокупные издержки — это сумма постоянных и переменных затрат за период. Средние издержки получают делением совокупных издержек на количество единиц выпуска, средние постоянные — делением постоянных затрат на выпуск, средние переменные — делением переменных затрат на выпуск. Предельные издержки считают как прирост совокупных затрат, деленный на прирост выпуска.
Что такое условно-постоянные издержки?
Это издержки, которые при изменении объема производства не меняются: общехозяйственные и общезаводские расходы. Приставка «условно» отражает то, что постоянство сохраняется только в определенном диапазоне объемов: при загрузке новой смены, склада или оборудования такие затраты вырастают.
Как рассчитать точку безубыточности в натуральном и денежном выражении?
В натуральном выражении: постоянные затраты разделить на разницу между ценой и переменными издержками на единицу продукции. В денежном выражении: полученное количество умножить на цену.
Что показывает маржа безопасности?
Это положительная разница между выручкой и точкой безубыточности. В процентах ее считают делением этой разницы на выручку.
Есть ли деление на постоянные и переменные издержки в налоговом учете?
В налоговом учете расходы делят на группы по ст. 253 НК и дополнительно на прямые и косвенные по ст. 318 и 320 НК. Деление на постоянные и переменные — инструмент управленческого учета, и с прямыми и косвенными расходами оно не совпадает.