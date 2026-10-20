Что такое постоянные и переменные издержки

Постоянные издержки — это затраты, которые не зависят от объема выпуска. Переменные издержки, наоборот, зависят от производства и растут вместе с ним.

Совокупные издержки включают в себя все издержки выпуска конкретного объема товаров: это сумма постоянных и переменных затрат.

Именно от совокупных издержек считают два производных показателя: средние издержки — это совокупные расходы, которые приходятся на единицу объема выпуска, и предельные (маржинальные) издержки — издержки, которые приходятся на единицу изменения объема выпуска.