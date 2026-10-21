Электронный документооборот в 2026 году: как доказать легитимность первички для налоговой и суда

Чтобы документ сработал, одновременно должны соблюдаться три условия:

Как это работает на практике с учётом изменений 2026 года.

Формат: что теперь обязательно, а что — по выбору

С 1 января 2026 года для формализованного ЭДО основной документ — УПД версии 5.03 ( приказ ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ ). Он объединяет счёт-фактуру и первичный документ (накладную/акт).

Что важно учесть:

В УПД указывается ставка НДС 22%.

С 1 апреля 2026 года обязательна строка 5б — в ней указывают номер и дату авансового счёта-фактуры, если была предоплата и на неё уже выставили авансовый СФ. Если аванса не было, строку не заполняют.

ИП в реквизитах указывают ОГРНИП, а не реквизиты свидетельства.

Неформализованные документы (PDF, DOC, JPG) по-прежнему можно использовать, но при запросе налоговой их нужно представить либо на бумаге, либо как скан-образ.

С 1 сентября 2026 года для ряда коммерческих грузоперевозок стала обязательной электронная транспортная накладная (ЭТрН). Однако бумажные накладные не исчезли полностью: Минтранс закрепил исключения, когда бумажный формат допустим. Например:

перевозка для личных, семейных или домашних нужд (не для бизнеса);

отсутствие технической возможности (нет связи, технический сбой);

перевозки для госнужд, силовых структур, в условиях ЧС или контртеррористических операций;

внутреннее перемещение между подразделениями одного юрлица без привлечения внешнего перевозчика.