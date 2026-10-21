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ЭДО
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Электронный документооборот в 2026 году: как доказать легитимность первички для налоговой и суда

Электронный документооборот в 2026 году: как доказать легитимность первички для налоговой и суда

В 2026 году требования к ЭДО ужесточились: УПД версии 5.03 стал основным формализованным документом, а для ряда перевозок ввели обязательную электронную транспортную накладную (ЭТрН).

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Чтобы документ сработал, одновременно должны соблюдаться три условия:

  • Формат соответствует закону и требованиям ФНС.

  • Подпись корректна и подтверждена.

  • Полномочия подписанта документально подтверждены.

Как это работает на практике с учётом изменений 2026 года.

Формат: что теперь обязательно, а что — по выбору

С 1 января 2026 года для формализованного ЭДО основной документ — УПД версии 5.03 (приказ ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@). Он объединяет счёт-фактуру и первичный документ (накладную/акт). 

Что важно учесть:

  • В УПД указывается ставка НДС 22%. 

  • С 1 апреля 2026 года обязательна строка 5б — в ней указывают номер и дату авансового счёта-фактуры, если была предоплата и на неё уже выставили авансовый СФ. Если аванса не было, строку не заполняют. 

  • ИП в реквизитах указывают ОГРНИП, а не реквизиты свидетельства. 

Неформализованные документы (PDF, DOC, JPG) по-прежнему можно использовать, но при запросе налоговой их нужно представить либо на бумаге, либо как скан-образ. 

С 1 сентября 2026 года для ряда коммерческих грузоперевозок стала обязательной электронная транспортная накладная (ЭТрН). Однако бумажные накладные не исчезли полностью: Минтранс закрепил исключения, когда бумажный формат допустим. Например:

  • перевозка для личных, семейных или домашних нужд (не для бизнеса);

  • отсутствие технической возможности (нет связи, технический сбой);

  • перевозки для госнужд, силовых структур, в условиях ЧС или контртеррористических операций; 

  • внутреннее перемещение между подразделениями одного юрлица без привлечения внешнего перевозчика. 

Важное уточнение про ответственность: до 1 марта 2027 года за отсутствие ЭТрН не вводят отдельных штрафов — при выявлении нарушения инспектор ограничится устным замечанием. Но это не отменяет обязанности оформлять ЭТрН там, где она требуется по закону. 

Подпись: какую выбрать и что зафиксировать

  • КЭП (квалифицированная электронная подпись) — самый надёжный вариант. По закону № 63-ФЗ она приравнивается к собственноручной подписи. Для счетов-фактур и УПД это фактически стандарт. 

  • ПЭП (простая) или НЭП (неквалифицированная) допустимы для некоторых первичных документов (акты, накладные), но только если стороны заранее договорились об этом в соглашении. 

В соглашении об ЭДО обязательно пропишите порядок проверки подлинности подписи. Остальные пункты (например, про логин или привязку к ИНН) — это практические рекомендации, а не жёсткое требование закона. Также зафиксируйте обязательство хранить и предоставлять протоколы оператора ЭДО. 

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Полномочия подписанта: как закрыть риск

Даже идеальная подпись не спасёт, если у человека не было полномочий.

  • Если подписывает директор — достаточно данных из ЕГРЮЛ.

  • Если подписывает представитель — нужна доверенность или МЧД (машиночитаемая доверенность). В 2026 году это становится стандартом: оператор ЭДО проверяет МЧД автоматически, и без неё документы от представителя могут не принять. С 1 февраля 2026 года действует обновлённый формат МЧД (Приказ Минцифры № 1001). В карточке документа в системе ЭДО желательно отобразить ссылку на МЧД или её реквизиты. 

Доказательственный пакет: что реально нужно собрать

Один файл — недостаточно. Для суда и налоговой собирайте комплект:

  • исходный электронный файл документа;

  • файл электронной подписи + сертификат;

  • протокол оператора ЭДО (дата, время, факт доставки);

  • служебные события системы (журнал действий, логи);

  • подтверждение полномочий подписанта (доверенность/МЧД).

Практические советы

Перед началом ЭДО с новым контрагентом:

  • включите в договор пункт про ЭДО и допустимые виды подписей;

  • если используете ПЭП/НЭП — подпишите отдельное соглашение об ЭДО;

  • проверьте, что у представителей есть МЧД (если подписывают не директора);

  • уточните оператора ЭДО контрагента и настройте роуминг. 

При истребовании документов налоговой:

  • не отправляйте только «красивые» PDF-выгрузки — сохраняйте исходные файлы;

  • приложите протоколы оператора и служебные данные;

  • если есть спорные документы — подготовьте пояснения и ссылки на нормы закона. 

Связь с реальностью сделки

Налоговая и суд оценивают не только документы, но и всю картину:

  • переписка по сделке (почта, мессенджеры);

  • платёжные поручения и выписки;

  • акты сверки;

  • логи системы и журналы действий. 

Если документы есть, а оплаты нет и переписки нет — это повод для сомнений.

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