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Инвентаризация
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Инвентаризация перед годовой отчетностью в 2026 году: четкий алгоритм

Инвентаризация перед годовой отчетностью в 2026 году: четкий алгоритм

С апреля 2025 года действует ФСБУ 28/2023 — к отчётности за 2025–2026 годы применяются уже новые правила

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Шаг 1. Обновите учетную политику

Закрепите в политике: какие объекты и как часто проверяете, кто входит в комиссию, какие формы документов используете, как оформляете расхождения. Если в старых правилах остались ссылки на Методические указания № 49 — удалите: в 2026 году они не действуют.

Почему это важно: если политика не соответствует ФСБУ 28/2023, налоговики могут посчитать инвентаризацию формальной, а отчетность — недостоверной.

Шаг 2. Издайте приказ (решение) о проведении

  • Для коммерческих организаций: можно использовать форму ИНВ‑22 либо собственный бланк. Главное — указать основание, объекты, сроки, состав комиссии.

  • Для госучреждений: с 2026 года обязательна форма 0510439, подписанная КЭП руководителя.

Лайфхак: в приказе сразу пропишите формат фиксации результатов (бумажные описи или ЭДО) — это снизит споры при проверке.

Шаг 3. Получите расписки от материально ответственных лиц (МОЛ)

До начала проверки МОЛ письменно (или в ЭДО) подтверждают: все документы сданы в бухгалтерию, ценности оприходованы, выбытия отражены. Без этой расписки инвентаризацию начинать нельзя.

Пример формулировки расписки: «Я, [Ф. И. О.], подтверждаю, что все первичные документы по ТМЦ сданы в бухгалтерию по состоянию на [дата], расхождений по движению ценностей не имею».

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Шаг 4. Проведите проверку: что разрешено в 2026 году

По ФСБУ 28/2023 допускается:

  • Фото- и видеофиксация — для труднодоступных объектов (например, на высоких стеллажах или в удаленных складах).

  • Удаленное участие членов комиссии — при условии, что сессия записывается, а подписи ставятся КЭП.

  • Технические средства — сканеры штрихкодов, RFID-метки, дроны для обмеров.

Что обязательно проверить:

  • ТМЦ: пересчет, взвешивание, обмер.

  • Основные средства: наличие, состояние, признаки обесценения.

  • Расчеты: сверка с актами сверки, первичными документами, банковскими выписками.

Совет: присвойте каждому объекту статус: «в эксплуатации», «в запасе», «не актив» — это упростит анализ расхождений.

Шаг 5. Заполните описи: формы и обязательные реквизиты

  • Коммерческие организации: можно применять ИНВ‑3, ИНВ‑1 либо собственные формы, если в них есть все обязательные реквизиты.

  • Госучреждения: используйте формы по приказу Минфина № 61н (0510466 — для запасов, 0510463 — акт о результатах).

Обязательные поля в описи: наименование, идентификаторы (инвентарный номер, артикул), количество, итоги по страницам, отметка о проверке подсчетов, расписка МОЛ, подписи членов комиссии с расшифровкой. В электронном документе — КЭП.

Шаг 6. Сверьте данные и урегулируйте расхождения

Бухгалтерия сопоставляет учетные и фактические данные. При отклонениях комиссия запрашивает у МОЛ письменные объяснения.

Как учитывать расхождения:

  • Излишки: оцениваются по справедливой стоимости (МСФО 13) либо по балансовой стоимости аналогичных активов. Проводки: Дт 10/41/01 — Кт 91.01.

  • Недостачи: сначала относят на виновное лицо (Дт 73 — Кт 94). Если виновных нет или взыскать невозможно — списывают на расходы при наличии подтверждающих документов (Дт 91.02 — Кт 94).

Важно: не списывайте недостачи «по умолчанию» — нужны акты, служебные расследования, приказы.

Шаг 7. Отразите результаты в учете — строго в срок

Ключевое правило 2026 года: результаты инвентаризации нужно отразить в учёте датой 31 декабря отчётного года — даже если саму проверку проводят позже, например в январе. Это обязательное требование для годовой инвентаризации: перенос даты отражения результатов на следующий год недопустим. При этом фактическое проведение инвентаризации в январе — распространённая и допустимая практика, главное — корректно зафиксировать итоги в отчётности за предыдущий год.

Частые ошибки и как их избежать

Ошибка

Как избежать

В комиссию включили МОЛ

Состав комиссии не должен пересекаться с МОЛ — это конфликт интересов.

Не хватает подписей или реквизитов в описях

Проверьте чек‑лист: инвентарный номер, количество, итоги, расписка МОЛ, подписи с расшифровкой, КЭП (для ЭДО).

Расхождения не подтверждены документами

Храните объяснения МОЛ, акты, расчеты оценки излишков.

Результаты отразили в январе

Это нарушение ФСБУ: результаты должны быть в учете до закрытия года.

Нюансы 2026 года — коротко

  • Действует ФСБУ 28/2023 — он заменяет старые методические указания.

  • Для госучреждений — новые формы по приказу № 61н.

  • Разрешены альтернативные методы проверки (фото, видео, удаленный формат) при условии документального подтверждения.

  • Кворум комиссии — не менее 80% (раньше требовалось 100%).

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