Инвентаризация перед годовой отчетностью в 2026 году: четкий алгоритм

Шаг 1. Обновите учетную политику

Закрепите в политике: какие объекты и как часто проверяете, кто входит в комиссию, какие формы документов используете, как оформляете расхождения. Если в старых правилах остались ссылки на Методические указания № 49 — удалите: в 2026 году они не действуют.

Почему это важно: если политика не соответствует ФСБУ 28/2023, налоговики могут посчитать инвентаризацию формальной, а отчетность — недостоверной.