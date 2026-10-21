Инвентаризация перед годовой отчетностью в 2026 году: четкий алгоритм

Шаг 1. Обновите учетную политику
Закрепите в политике: какие объекты и как часто проверяете, кто входит в комиссию, какие формы документов используете, как оформляете расхождения. Если в старых правилах остались ссылки на Методические указания № 49 — удалите: в 2026 году они не действуют.
Почему это важно: если политика не соответствует ФСБУ 28/2023, налоговики могут посчитать инвентаризацию формальной, а отчетность — недостоверной.
Шаг 2. Издайте приказ (решение) о проведении
Для коммерческих организаций: можно использовать форму ИНВ‑22 либо собственный бланк. Главное — указать основание, объекты, сроки, состав комиссии.
Для госучреждений: с 2026 года обязательна форма 0510439, подписанная КЭП руководителя.
Лайфхак: в приказе сразу пропишите формат фиксации результатов (бумажные описи или ЭДО) — это снизит споры при проверке.
Шаг 3. Получите расписки от материально ответственных лиц (МОЛ)
До начала проверки МОЛ письменно (или в ЭДО) подтверждают: все документы сданы в бухгалтерию, ценности оприходованы, выбытия отражены. Без этой расписки инвентаризацию начинать нельзя.
Пример формулировки расписки: «Я, [Ф. И. О.], подтверждаю, что все первичные документы по ТМЦ сданы в бухгалтерию по состоянию на [дата], расхождений по движению ценностей не имею».
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Шаг 4. Проведите проверку: что разрешено в 2026 году
По ФСБУ 28/2023 допускается:
Фото- и видеофиксация — для труднодоступных объектов (например, на высоких стеллажах или в удаленных складах).
Удаленное участие членов комиссии — при условии, что сессия записывается, а подписи ставятся КЭП.
Технические средства — сканеры штрихкодов, RFID-метки, дроны для обмеров.
Что обязательно проверить:
ТМЦ: пересчет, взвешивание, обмер.
Основные средства: наличие, состояние, признаки обесценения.
Расчеты: сверка с актами сверки, первичными документами, банковскими выписками.
Совет: присвойте каждому объекту статус: «в эксплуатации», «в запасе», «не актив» — это упростит анализ расхождений.
Шаг 5. Заполните описи: формы и обязательные реквизиты
Коммерческие организации: можно применять ИНВ‑3, ИНВ‑1 либо собственные формы, если в них есть все обязательные реквизиты.
Госучреждения: используйте формы по приказу Минфина № 61н (0510466 — для запасов, 0510463 — акт о результатах).
Обязательные поля в описи: наименование, идентификаторы (инвентарный номер, артикул), количество, итоги по страницам, отметка о проверке подсчетов, расписка МОЛ, подписи членов комиссии с расшифровкой. В электронном документе — КЭП.
Шаг 6. Сверьте данные и урегулируйте расхождения
Бухгалтерия сопоставляет учетные и фактические данные. При отклонениях комиссия запрашивает у МОЛ письменные объяснения.
Как учитывать расхождения:
Излишки: оцениваются по справедливой стоимости (МСФО 13) либо по балансовой стоимости аналогичных активов. Проводки: Дт 10/41/01 — Кт 91.01.
Недостачи: сначала относят на виновное лицо (Дт 73 — Кт 94). Если виновных нет или взыскать невозможно — списывают на расходы при наличии подтверждающих документов (Дт 91.02 — Кт 94).
Важно: не списывайте недостачи «по умолчанию» — нужны акты, служебные расследования, приказы.
Шаг 7. Отразите результаты в учете — строго в срок
Ключевое правило 2026 года: результаты инвентаризации нужно отразить в учёте датой 31 декабря отчётного года — даже если саму проверку проводят позже, например в январе. Это обязательное требование для годовой инвентаризации: перенос даты отражения результатов на следующий год недопустим. При этом фактическое проведение инвентаризации в январе — распространённая и допустимая практика, главное — корректно зафиксировать итоги в отчётности за предыдущий год.
Частые ошибки и как их избежать
Ошибка
Как избежать
В комиссию включили МОЛ
Состав комиссии не должен пересекаться с МОЛ — это конфликт интересов.
Не хватает подписей или реквизитов в описях
Проверьте чек‑лист: инвентарный номер, количество, итоги, расписка МОЛ, подписи с расшифровкой, КЭП (для ЭДО).
Расхождения не подтверждены документами
Храните объяснения МОЛ, акты, расчеты оценки излишков.
Результаты отразили в январе
Это нарушение ФСБУ: результаты должны быть в учете до закрытия года.
Нюансы 2026 года — коротко
Действует ФСБУ 28/2023 — он заменяет старые методические указания.
Для госучреждений — новые формы по приказу № 61н.
Разрешены альтернативные методы проверки (фото, видео, удаленный формат) при условии документального подтверждения.
Кворум комиссии — не менее 80% (раньше требовалось 100%).
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