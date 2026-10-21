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УСН
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Как ООО на УСН отразить в учете неустойку по решению суда

Как ООО на УСН отразить в учете неустойку по решению суда

Решением суда ООО присудили и удержали неустойку. Рассказываем, как отражать в учете эти операции.

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Можно ли учитывать неустойку в расходах

На УСН в состав доходов включают все, за исключением перечисленных ст. 346.15 и 251 НК.

Так как присужденная судом неустойка и компенсация судебных расходов в этих нормах не названы, их учитывают при расчете налоговой базы по УСН на дату поступления (кассовый метод).

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Какие условия должны выполняться для признания расходов

По ст. 346.16 НК помимо перечня расходов на УСН можно учитывать «иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 НК». При этом нужно выполнять условия и порядок признания таких расходов для налога на прибыль, а также по отдельным видам расходов — специфика их признания для УСН.

По пп. 13 п. 1 ст. 265 НК к внереализационным расходам относятся суммы санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба.

Если по решению суда назначена неустойка в пользу покупателя, а также судебные расходы по оплате госпошлины, то такие расходы можно учесть при расчете налога на УСН на дату фактической уплаты при наличии подтверждающего документа.

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