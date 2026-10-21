Электронная почтовая система: перспективы для бизнеса

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Юридически значимое сообщение размещается в личном кабинете при условии, что адресат зарегистрирован на Госуслугах и не отказался от получения сообщений на соответствующем портале.

Через ЭПС планируется направлять большинство юридически значимых сообщений от госорганов, за исключением отдельных случаев использования систем межведомственного взаимодействия, коротких текстовых сообщений, многофункционального сервиса обмена информацией, программного обеспечения электронного документооборота в соответствии с Налоговым кодексом, а также некоторых сообщений Банка России. Следовательно, компании не стоит отказываться от действующих каналов взаимодействия в расчете, что электронный почтовый ящик заменит их все.

Согласно закону № 271-ФЗ юридически значимое сообщение считается доставленным, если юридическое или физическое лицо вошло в личный кабинет на Госуслугах в течение 7 дней со дня размещения сообщения. Для бизнеса основным следствием такого положения являются необходимость постоянного контроля личного кабинета и назначение ответственных за это лиц. Пропуск сообщения становится управленческим риском, поскольку исчисление срока не зависит от того, когда сотрудник решил фактически ознакомиться с сообщением.

В законе учтен и резервный вариант: при отсутствии технической возможности доставки сообщение направляется регистрируемым письмом. Аналогичный способ доставки применяется, когда у адресата нет личного кабинета на Госуслугах либо сообщение не направлено в установленном порядке. Альтернативный вариант снижает риск, что сообщение останется без доставки из-за отсутствия кабинета или технической проблемы. Однако компании все равно нужно контролировать переход от ЭПС к регистрируемому письму и учитывать документ во внутренних сроках исполнения.