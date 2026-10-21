Электронная почтовая система: перспективы для бизнеса

Электронные почтовые ящики будут интегрированы с Госуслугами, а воспользоваться ими смогут все зарегистрированные пользователи с 1 сентября 2027 года.
Ключевые нововведения
Юридически значимое сообщение размещается в личном кабинете при условии, что адресат зарегистрирован на Госуслугах и не отказался от получения сообщений на соответствующем портале.
Через ЭПС планируется направлять большинство юридически значимых сообщений от госорганов, за исключением отдельных случаев использования систем межведомственного взаимодействия, коротких текстовых сообщений, многофункционального сервиса обмена информацией, программного обеспечения электронного документооборота в соответствии с Налоговым кодексом, а также некоторых сообщений Банка России. Следовательно, компании не стоит отказываться от действующих каналов взаимодействия в расчете, что электронный почтовый ящик заменит их все.
Согласно закону № 271-ФЗ юридически значимое сообщение считается доставленным, если юридическое или физическое лицо вошло в личный кабинет на Госуслугах в течение 7 дней со дня размещения сообщения. Для бизнеса основным следствием такого положения являются необходимость постоянного контроля личного кабинета и назначение ответственных за это лиц. Пропуск сообщения становится управленческим риском, поскольку исчисление срока не зависит от того, когда сотрудник решил фактически ознакомиться с сообщением.
В законе учтен и резервный вариант: при отсутствии технической возможности доставки сообщение направляется регистрируемым письмом. Аналогичный способ доставки применяется, когда у адресата нет личного кабинета на Госуслугах либо сообщение не направлено в установленном порядке. Альтернативный вариант снижает риск, что сообщение останется без доставки из-за отсутствия кабинета или технической проблемы. Однако компании все равно нужно контролировать переход от ЭПС к регистрируемому письму и учитывать документ во внутренних сроках исполнения.
Будет ли ЭПС бесплатной
Закон № 271-ФЗ не предусматривает безвозмездности всех операций: устанавливается модель ежемесячной платы за использование электронного почтового ящика для юридических лиц и ИП. При неуплате доступ может быть приостановлен.
Отдельные категории юридически значимых сообщений направляются за плату, вносимую отправителем, однако в представленном в начале октября 2026 года проекте постановления Правительства «Об электронной почтовой системе» (проект постановления) установлены исключения: сообщения государственных и муниципальных учреждений, отдельная информация из системы ЖКХ, а также сведения об оказании мер социальной защиты.
Данные об адресате и доказательства доставки
Правительство планирует внедрить возможность поиска адресатов в системе и отображение информации о возможности направить физическому лицу юридически значимые сообщения через электронный почтовый ящик с учетом установленных им ограничений. Для компаний, работающих с большим количеством клиентов и контрагентов, такой механизм может улучшить качество адресной работы.
Сбор информации о размещении сообщения и факте входа лица в личный кабинет с меткой о времени и учет фактов направления и доставки юридически значимых сообщений должны быть обеспечены Почтой России как оператором ЭПС. Для бизнеса такая фиксация упростит доказывание факта надлежащего уведомления в спорной ситуации, поскольку оператор будет располагать подтверждением доставки письма и входа адресата в систему.
Адреса электронных почтовых ящиков, создаваемых в соответствии с законом № 271-ФЗ, будут отражаться в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), в связи с чем новый почтовый ящик постепенно станет частью официальной идентификации юридического лица и ИП. Значит, доступ к нему нельзя оставлять вне зоны контроля.
Рекомендации для бизнеса
Для подготовленного бизнеса ЭПС означает более прозрачную работу с документами и сильную доказательственную базу в случае возникновения спора. Для неподготовленного — новый канал взаимодействия, через который можно пропустить юридически значимое сообщение и срок его исполнения.
Экономическая выгода ЭПС будет зависеть от того, насколько грамотно компания встроит ее в свои операционные процессы: важно распределить новые обязанности между сотрудниками. Поскольку ЭПС предусматривает возможность получения сведений о размещении и входе в личный кабинет, компания должна встроить эти события в собственные правила контроля исполнения. Расходы на настройку доступа и внутреннего регламента целесообразно сопоставлять с потенциальной стоимостью пропущенного требования или срока.
Наибольший практический эффект система способна дать компаниям, у которых юридически значимая переписка носит массовый характер. Чем больше уведомлений, документов по сделкам и иной корреспонденции проходит через организацию, тем существеннее значение централизованного контроля.
Если компания использует типовые договоры с контрагентами, следует установить, какие способы направления юридически значимых сообщений уже закреплены в них и допускают ли они применение нового электронного почтового ящика. Это позволит избежать ситуации, когда документ направляется через новый сервис, а договор предусматривает другой способ связи. Особенно важно это для уведомлений, требований об оплате, претензий и иных документов, срок ответа на которые напрямую влияет на финансовый результат.
С точки зрения дополнительных издержек необходимо учитывать контроль будущих тарифов и их отражение в стоимости операций. Там, где сообщения направляются массово, даже небольшая плата за единичную отправку способна стать заметной статьей расходов.
Отдельно следует продумать процедуру сверки. Важно видеть статус входящего документа — поступил ли он в систему, размещен ли в личном кабинете, зафиксирован ли вход адресата, потребовалась ли последующая доставка регистрируемым письмом. Такая последовательность позволяет связать факт доставки с внутренним сроком исполнения.
Вывод
ЭПС может сделать обмен юридически значимыми документами более централизованным и проверяемым, при этом система не гарантирует автоматической экономии и не заменяет все способы связи. Компаниям необходимо учитывать исключения, будущие тарифы, условия договоров и риск пропустить срок из-за отсутствия контроля личного кабинета.
Практическая ценность системы будет зависеть от внутренней организации контроля и распределения ответственности. Рациональная стратегия — заранее проверить договоры, назначить ответственных, настроить контроль статусов доставки и оценить расходы на сервис. При грамотной организации ЭПС станет инструментом управления юридическими рисками.