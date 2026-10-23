Как предпринимателю понять, что его продукт стал брендом

Признак 1. Вас начинают рекомендовать без вашей просьбы

Первый и самый честный сигнал. Когда клиенты приводят друзей не потому, что вы дали скидку за «приведи друга», а потому что им самим хочется поделиться. Когда в разговоре кто-то говорит: «О, я знаю это место, мне про него рассказывали».

Рекомендация — это доверие, которое нельзя купить.

Если у вас спрашивают: «А вы не знаете, куда еще можно пойти?», и рекомендуют вас — значит, вы стали брендом в головах людей.