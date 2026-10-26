Подавать или нет уведомление с минусом по авансовому платежу УСН. Дайджест КУБа за 26 октября 2026

🔹 Перешли на НДС 5 процентов, а теперь хотите 22: можно ли передумать в середине года. ИП на упрощенке впервые стал плательщиком НДС и выбрал спецставку 5 процентов. Теперь бухгалтер думает, не перейти ли на 22 процента, не дожидаясь конца года, — и спрашивает у коллег, реально ли это сделать в середине года и чем обернется. А вы как поступаете?

🔹 ВКС во главе компании: начислять ли взносы, если ФНС присылает требования. Высококвалифицированный специалист работает в штате и одновременно является единоличным исполнительным органом. Взносы с его выплат компания не начисляет, но из инспекции регулярно приходят требования их начислить. Бухгалтер ищет официальную позицию и спрашивает, платить ли взносы и с какой суммы. Что делаете в такой ситуации?

🔹 Уведомление с минусом по авансовому платежу УСН: подавать или не рисковать. Бухгалтер выясняет у коллег, подают ли они уведомление об исчисленных суммах, когда авансовый платеж по упрощенке получается с отрицательной суммой, и как на такой документ смотрит налоговая инспекция. Интересует чужой опыт: проходят ли уведомления с минусом или лучше их не отправлять.

🔹 Покупка валюты: почему на 57.02 остается остаток почти после каждого платежа. Когда компания покупает валюту, с рублевого счета уходит меньше денег, чем она стоит по курсу банка, и на счёте 57.02 образуется хвост. К концу квартала бухгалтер нашла расхождения, прошлась по выпискам и спрашивает у коллег, как закрывать такие операции, чтобы остаток не копить.