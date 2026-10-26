Как отчитываться по НДС при переходе с УСН на АУСН

Как подать декларацию
Налоговый период по НДС — квартал, и он не зависит от смены режима по ст. 163 НК. Отдельной декларации за конкретный месяц нет — организации необходимо отчитаться за квартал, в котором был последний месяц применения НДС.
Последнюю декларацию необходимо подать в общий срок — это подтверждает и ФНС: переход на АУСН не вводит специальных сроков для НДС-отчетности за «старый» период.
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Как учитывать НДС по переходным операциям
Если аванс получили в последний месяц применения НДС, а отгрузка произошла после перехода на АУСН, то НДС исчисляют и уплачивают в составе квартального налога.
Однако вернуть налог после перехода не получится — закон не предусматривает таких мезанизмов. Счет-фактуру на такую отгрузку выставлять не нужно.
Что делать с налогом и декларацией по УСН
Налоговый период на УСН — календарный год, а смена режима внутри года его не «закрывает». Особенностей для декларации по УСН при переходе на АУСН НК не устанавливает, поэтому она сдается в сроки по п. 1 ст. 346.23 НК.
В декларации по УСН за 2026 год будут только доходы и расходы за месяцы до перехода. Авансовый платеж за 9 месяцев платить не нужно, если по этому отчетному периоду организация не будет налогоплательщиком УСН.
Оставшийся после уплаты авансов налог можно доплатить к сроку подачи декларации. Так как у организации выбран объект «Доходы минус расходы», необходимо проверить минимальный налог: если он окажется меньше, нужно уплатить 1% от доходов за фактический период применения УСН по п. 6 ст. 346.18 НК.
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