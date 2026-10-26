КУБ дня. Про подачу уведомления с отрицательной суммой аванса по УСН

У организации получилась отрицательная сумма аванса по УСН в уведомлении.

Наша подписчица спрашивает:

«Добрый день. Коллеги, вы подаете уведомление с отрицательной суммой авансового платежа по УСН? Как налоговая на это реагирует?»

Комментаторы отмечают, что постоянно отправляют такие уведомления и никаких претензий от ФНС не получают.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, могут ли возникнуть претензии у ФНС из-за отрицательной суммы в уведомлении?