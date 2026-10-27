Может ли организация арендовать у учредителя-ИП квартиру под офис

Можно ли арендовать жилое помещение под офис
Квартиры — жилые помещения, которые предназначены для проживания. По ст. 288 ГК пользование жилым помещением для целей, которые не связаны с проживанием граждан, допускается только после перевода жилого помещения в нежилое.
Квартиру можно арендовать под офис только после того, как она будет переведена из жилого помещения в нежилое.
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Можно ли учитывать аренду в расходах
По мнению Минфина из письма от 29.09.2014 № 03-03-06/1/48504 расходы юридического лица по договору аренды жилого помещения, которое используют в качестве офиса, не уменьшают его базу по налогу на прибыль организаций.
Организация впрвае платить аренду и коммунальные расходы, только обе эти части будут доходом собственника квартиры.
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