Может ли организация арендовать у учредителя-ИП квартиру под офис

Можно ли арендовать жилое помещение под офис

Квартиры — жилые помещения, которые предназначены для проживания. По ст. 288 ГК пользование жилым помещением для целей, которые не связаны с проживанием граждан, допускается только после перевода жилого помещения в нежилое.

Квартиру можно арендовать под офис только после того, как она будет переведена из жилого помещения в нежилое.