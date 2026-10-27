Налоги и отчетность за 2026 год: полный календарь для бухгалтера на 2027 год

НДС и спецрежимы: обязательства и пороги для УСН

НДС за IV квартал 2026-го рассыпается на три части: 28 января, 1 марта и 29 марта 2027 года. Декларация всегда опережает деньги — до 25-го числа месяца после квартала.

Важно для упрощенцев: порог для освобождения от НДС на УСН в 2027 году определяется по доходам за 2026 год и составляет 15 млн ₽. Не путайте с правилом 2026 года: тогда порог освобождения был поднят до 20 млн ₽. Если доход превысит 15 млн ₽, организация или ИП на УСН становится плательщиком НДС — и обязана соблюдать квартальные сроки сдачи декларации и уплаты налога.

И еще для тех, кто с 2027-го переехал на АУСН: годовую декларацию по упрощенке за 2026-й все равно придется сдать в стандартный срок.