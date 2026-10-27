Налоги и отчетность за 2026 год: полный календарь для бухгалтера на 2027 год

Как пользоваться
Три опорных правила, на которых держится весь год:
Сдвиг по выходным. Если дата попадает на нерабочий день, она автоматически переезжает на ближайший рабочий. В 2027-м из-за длинных каникул «поедут» сразу несколько привычных сроков — об этом ниже.
Раздвоение НДФЛ. Удержанный налог теперь платят не «когда вздумается», а двумя волнами: за выплаты первой половины месяца — до 28-го, второй — до 5-го числа следующего.
Уведомление раньше денег. Почти все платежи через ЕНС требуют предварительного уведомления до 25-го числа. Забыли — сумма «зависнет» на сальдо и обрастет пенями, даже если деньги на счету есть.
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Январь: ключевые отчёты и платежи
25 января — день, когда сходятся сразу пять обязателен:
РСВ за весь 2026 год;
декларация по НДС за четвертый квартал;
раздел 1 формы ЕФС-1 (стаж) и раздел 2 (взносы на травматизм) за год;
персонифицированные сведения за декабрь — впрочем, если РСВ отправлен вовремя и с заполненным разделом 3, второй раз сведения подавать не нужно;
декларация по косвенным налогам за декабрь у импортеров из ЕАЭС — с уплатой самого налога до 20 января.
28 января — первая платежная волна года: единый тариф взносов за декабрь, первая доля НДС за IV квартал, налоги спецрежимников (НПД и АУСН) за декабрь и туристический сбор за квартал.
Февраль: 6‑НДФЛ и имущественные налоги — финальные сроки
25 февраля закрывается годовой блок 6-НДФЛ. В этот же день сдаются декларация по налогу на имущество организаций, исчисленному от среднегодовой стоимости, и последние уведомления по имущественным налогам за 2026 год — с 2027 года этот инструмент уходит в историю.
А 1 марта (перенос с воскресенья 28-го) организации доплачивают годовые суммы по имуществу, транспорту и земле.
Март: годовые платежи и пик отчётности
Вторая половина весеннего квартала — пик нагрузки:
Дата
Отчет
Деньги
25 марта
декларации по прибыли, УСН у ООО, ЕСХН
—
29 марта (с вс 28-го)
—
годовой налог по УСН и прибыли, третья доля НДС за IV квартал, взносы за февраль
31 марта
бухгалтерская отчетность за 2026 год
—
Апрель и далее: квартальные и индивидуальные сроки
С 25 апреля дата сдвигается на 26-е — в этот день ИП на упрощенке отчитываются за 2026 год. Летняя точка — 1 июля: крайний срок уплаты ИП «процента» с доходов, превысивших 300 000 ₽, при этом уведомление нужно подать заранее, до 25 июня.
НДФЛ: периоды удержания, уведомления и даты платежей
Считаем от периода удержания, а не от даты начисления:
Что удержали
Уведомление
Платеж
Выплаты с 1-го по 22-е число
до 25-го текущего месяца
до 28-го текущего месяца
Выплаты с 23-го по конец месяца
до 3-го числа следующего
до 5-го числа следующего
Отдельное правило для конца года: налог с декабрьских выплат 23–31 числа уходит в бюджет до последнего рабочего дня уходящего года. В 2026-м это 30 декабря — 31-е стало выходным из-за переноса.
Взносы: тарифы, травматизм, платежи ИП — разные правила
Единый тариф — ежемесячно, до 28-го числа следующего месяца. Уведомление нужно перед платежками за первый и второй месяц квартала; за третий — не требуется, налоговая берет цифру из РСВ.
Травматизм — отдельный платеж в СФР до 15-го числа, но с 2027 года администрирование переезжает к ФНС. Передача администрирования в ФНС пока остаётся в статусе законопроекта (проекты № 617‑9, № 619‑9): на 2027 год старый порядок сохраняется. Если законы примут до конца 2026 года, сроки и получатель платежа изменятся.
Взносы ИП за себя: фиксированная часть за 2026 год — до 28 декабря 2026-го (срок с привычного 31-го перенесли на 28-е), сверхлимитный 1% — до 1 июля 2027-го.
НДС и спецрежимы: обязательства и пороги для УСН
НДС за IV квартал 2026-го рассыпается на три части: 28 января, 1 марта и 29 марта 2027 года. Декларация всегда опережает деньги — до 25-го числа месяца после квартала.
Важно для упрощенцев: порог для освобождения от НДС на УСН в 2027 году определяется по доходам за 2026 год и составляет 15 млн ₽. Не путайте с правилом 2026 года: тогда порог освобождения был поднят до 20 млн ₽. Если доход превысит 15 млн ₽, организация или ИП на УСН становится плательщиком НДС — и обязана соблюдать квартальные сроки сдачи декларации и уплаты налога.
И еще для тех, кто с 2027-го переехал на АУСН: годовую декларацию по упрощенке за 2026-й все равно придется сдать в стандартный срок.
Имущественные налоги: что остаётся, что меняется с 2027 года
За 2026-й действует знакомый порядок: годовой налог — до конца февраля следующего года (с переносом на 1 марта 2027-го), уведомления и декларация по «среднегодовому» имуществу — до 25 февраля.
С 2027-го все переворачивается: в 2027 году новый порядок (расчёт суммы инспекцией и направление сообщения) действует только для транспортного, земельного налогов и налога на имущество по кадастровой стоимости. По имуществу, облагаемому по среднегодовой стоимости, порядок остаётся прежним: организация самостоятельно исчисляет налог, подаёт уведомление (до 25‑го числа) и годовую декларацию — для отчётности за 2026 год срок подачи декларации — до 25 февраля 2027 года.
Авансовые платежи по новым правилам нужно перечислять в установленные даты: 28 мая, 28 августа, 28 ноября. Годовой платёж — не позднее 28 марта года, следующего за отчётным. Срок не отсчитывается от даты получения сообщения — это фиксированные даты уплаты.
Шпаргалка по переносам 2027 года
Каникулы с 31 декабря 2026 по 10 января 2027-го плюс переносы по всему году сдвигают даты так:
28 февраля → 1 марта;
28 марта → 29 марта;
25 апреля → 26 апреля;
25 июля → 26 июля;
28 августа → 30 августа;
25 сентября → 27 сентября;
28 ноября → 29 ноября;
25 декабря → 27 декабря.
Просрочка: штрафы, пени, риск блокировки счёта
С 26 июня 2026 года штраф за непредставление декларации не начисляется, если по ней нет суммы налога к уплате. Однако риск блокировки расчётного счёта за несданный отчёт сохраняется независимо от наличия суммы к уплате — это отдельная мера обеспечения исполнения налоговых обязанностей.
Главные ориентиры года
Весь 2027-й укладывается в три мнемоники: отчеты — до 25-го, деньги — до 28-го, НДФЛ — 28-го и 5-го. Сверьте эти точки с платежным графиком компании заранее — и год пройдет без пеней и ночных авралов.
Если нужно, соберу эту карту дат в Excel-планировщик с колонками «дата — событие — период — уведомление» — для планерки или настенного календаря.
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