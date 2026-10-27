Не пришло налоговое уведомление: что делать до 1 декабря 2026 года

Когда приходит уведомление и до какого числа платить

Срок направления уведомления установлен п. 2 ст. 52 НК: налоговый орган отправляет его не позднее, чем за 30 дней до наступления срока платежа. Для уведомлений за 2025 год срок уплаты по общему правилу наступает 1 декабря 2026 года.

1 ноября — практический ориентир: если к этому времени документа нет, стоит проверить электронные сервисы и обратиться в инспекцию, не дожидаясь последнего дня оплаты.

Уплатить налог нужно не позднее 1 декабря 2026 года. Это единый срок для трех имущественных налогов:

Для отдельных территорий и категорий налогоплательщиков могут действовать специальные отсрочки.