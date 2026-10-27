Не пришло налоговое уведомление: что делать до 1 декабря 2026 года

Когда приходит уведомление и до какого числа платить
Срок направления уведомления установлен п. 2 ст. 52 НК: налоговый орган отправляет его не позднее, чем за 30 дней до наступления срока платежа. Для уведомлений за 2025 год срок уплаты по общему правилу наступает 1 декабря 2026 года.
1 ноября — практический ориентир: если к этому времени документа нет, стоит проверить электронные сервисы и обратиться в инспекцию, не дожидаясь последнего дня оплаты.
Уплатить налог нужно не позднее 1 декабря 2026 года. Это единый срок для трех имущественных налогов:
п. 1 ст. 363 НК — транспортный налог;
п. 1 ст. 397 НК — земельный;
п. 1 ст. 409 НК — налог на имущество физических лиц.
Для отдельных территорий и категорий налогоплательщиков могут действовать специальные отсрочки.
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Почему уведомление могло не прийти: четыре причины
Разберем четыре самые частые причины, почему уведомление не пришло:
Уведомление направлено не на бумаге, а в электронном виде. По п. 4 ст. 52 НК предусмотрена передача уведомлений через электронные сервисы, в том числе личный кабинет налогоплательщика и Госуслуги в установленном порядке.
Письмо могло задержаться. При направлении уведомления заказным письмом оно считается полученным по истечении 6 дней с даты отправки в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 52 НК. Поэтому дата, с которой документ юридически считается полученным, и день фактического вручения письма могут не совпадать.
Небольшая сумма начислений. П. 4 ст. 52 НК предусматривает, что если налог меньше 300 рублей, то уведомление не направят.
Полное освобождение от уплаты. Если льготы и другие предусмотренные законом основания полностью исключают начисление налогов, налога к уплате не будет, как и уведомления. Но если льгота не заявлена и не учтена автоматически, налог могут начислить — тогда уведомление придет.
Что делать, если уведомление не пришло: три канала
Первое, что стоит сделать: проверить личный кабинет на сайте ФНС и Госуслуги, если там доступна доставка налоговых документов. Электронное уведомление может быть уже направлено, даже если бумажное письмо не приходило. Поэтому сначала нужно проверить начисления и входящие документы, а не только обычную почту.
Второй канал — личное обращение в налоговый орган или в МФЦ. Здесь можно подать заявление о выдаче уведомления на бумаге. Однако выдача непосредственно в день обращения не гарантирована.
Третий канал — сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте ФНС или обращение через личный кабинет, если ехать в инспекцию не хочется. Этот вариант позволяет уточнить причину отсутствия документа и зафиксировать обращение. Само по себе направление запроса не приостанавливает начисления и не заменяет проверку обязанности по уплате налога.
Важная оговорка: если уведомление считается полученным по предусмотренным законом правилам, отсутствие документа в личном кабинете само по себе не переносит срок уплаты.
Как получить бумажное уведомление
Право получить бумажный экземпляр сохраняется независимо от того, направлялось ли уведомление электронно. П. 4 ст. 52 НК позволяет налогоплательщику получить уведомление на бумажном носителе под расписку в любом налоговом органе либо через МФЦ на основании заявления о выдаче налогового уведомления. Возможность обращения через конкретный МФЦ лучше уточнить заранее.
Срок выдачи — не позднее пяти рабочих дней со дня получения заявления налоговым органом. Заявление подают в любой налоговый орган или уполномоченный МФЦ; ехать именно в инспекцию по месту жительства не нужно. При подаче через МФЦ следует учитывать время передачи заявления в налоговую.
Что будет, если не заплатить
При возникновении недоимки начисляют пени. По ст. 75 НК они рассчитываются за каждый календарный день просрочки по 1/300 действующей ключевой ставки Банка России от суммы недоимки. При изменении ставки расчет производится с учетом периодов ее действия.
При наличии задолженности налоговая направляет требование об уплате — это уже не уведомление, а другой документ. По п. 3 ст. 69 НК исполнить требование нужно в течение восьми дней с даты получения, если в нем не указан более длительный срок.
Если в уведомлении неверные данные
Бывает наоборот: уведомление пришло, но в нем ошибка — неверный период владения, устаревшие сведения об объекте, не учтена льгота или неправильно определена налоговая база.
Тогда нужно обратиться в налоговый орган: через личный кабинет, лично в любую инспекцию, по почте или через сервис «Обратиться в ФНС России». В обращении стоит указать номер уведомления, объект и суть расхождения.
Налоговая служба проверяет указанные сведения и при подтверждении ошибки проводит перерасчет. Для обычного обращения, как правило, действует срок рассмотрения 30 дней; в предусмотренных случаях его могут продлить еще не более чем на 30 дней с уведомлением заявителя.
Куда обращаться и сколько ждать
Все четыре способа доступны в предусмотренных для них случаях: выбор зависит от доступа к электронным сервисам, подключения доставки документов, характера вопроса и необходимости получить бумажное уведомление.
Способ
Что дает
Срок
Личный кабинет на сайте ФНС
Уведомление в электронной форме, проверка начислений, направление обращения в инспекцию
Уведомление размещается при рассылке; дата его получения определяется правилами электронного обмена, как правило, следующим днем после размещения
Личный кабинет на Госуслугах
Получение налоговых документов при соблюдении действующего порядка доставки; необходимо проверить подключение и условия использования сервиса
По мере направления документов; юридически значимая дата получения определяется установленными правилами, а не моментом фактического прочтения
Налоговый орган или уполномоченный МФЦ лично
Получение бумажного уведомления по заявлению; подача других документов — в пределах доступных услуг
Уведомление выдают не позднее пяти рабочих дней со дня получения заявления налоговым органом
Сервис «Обратиться в ФНС России»
Уточнение причин отсутствия уведомления, сообщение об ошибке, фиксация обращения
По общим правилам рассмотрения обращений, обычно в течение 30 дней со дня регистрации, если не применяется специальный порядок
Вопросы и ответы
До какого числа нужно заплатить налоги по уведомлению за 2025 год?
По общему правилу — не позднее 1 декабря 2026 года. Это единый срок для транспортного, земельного налога и налога на имущество физических лиц, а также для НДФЛ, уплачиваемого на основании уведомления.
Почему уведомление не пришло на бумаге?
Возможно, оно направлено электронно. П. 4 ст. 52 НК предусматривает электронные способы передачи уведомлений, а бумажный экземпляр в установленных случаях автоматически не дублируется. Проверьте личный кабинет ФНС и Госуслуги, если там доступно получение документов.
Что делать, если до 1 ноября уведомление так и не появилось?
Проверить личный кабинет на сайте ФНС и доступные налоговые документы на Госуслугах. Затем можно обратиться в инспекцию лично, через личный кабинет или сервис «Обратиться в ФНС России», а за бумажным экземпляром — также в уполномоченный МФЦ.
Можно ли получить уведомление на бумаге, если оно пришло электронно?
Да. По п. 4 ст. 52 НК налогоплательщик вправе получить уведомление на бумажном носителе под расписку в любом налоговом органе либо через уполномоченный МФЦ по заявлению. Срок выдачи — не позднее пяти рабочих дней со дня получения заявления налоговым органом.
Почему не приходит уведомление, если налог небольшой?
П. 4 ст. 52 НК предусматривает возможность не направлять уведомление, если общая сумма начислений менее 300 рублей.
Грозит ли штраф за то, что уведомление не получено?
Штрафа именно за неполучение уведомления нет. Если обязанность по уплате уже возникла, но налог не оплачен вовремя, образуется недоимка и начисляются пени по правилам ст. 75 НК. Затем налоговая может направить требование, которое по общему правилу исполняют в течение восьми рабочих дней, если не указан более длительный срок.
Уведомление пришло с неверной суммой — что делать?
Обратиться в налоговый орган через личный кабинет, лично, по почте или через сервис «Обратиться в ФНС России», описав ошибку и приложив подтверждающие документы.
Обычное обращение рассматривают в течение 30 дней, а при наличии оснований срок могут продлить.
Нужно ли сообщать в налоговую, что у меня есть объект, если уведомление не пришло?
Да, если выполняются условия п. 2.1 ст. 23 НК: уведомления по объекту не поступали и налог за период владения не уплачивался, а предусмотренные законом исключения отсутствуют. Сообщение подают однократно до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, с необходимыми документами.
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